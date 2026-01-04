"महापालिका मुदत ठेवी ठेकेदारांचे बूट...", उद्धव ठाकरेंचं फडणवीसांना प्रत्युत्तर

Uddhav Thackeray's reply to Devendra Fadnavis: महानगरपालिकेचं बिगुल वाजल्यानंतर सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपलीय. मुंबईतील विकासकामांवरून श्रेयवादाची लढाई सुरू झालीय. महायुतीच्या मेळाव्यातून फडणवीसांनी विकासकामांवरून उद्धव ठाकरेंवर सडकून टीका केली होती, दरम्यान यानंतर शिवसेना भवनातून उद्धव ठाकरेंनी देखील देवेंद्र फडणवीसांना खोचक टोला हाणलाय. मोदींनी कैलास पर्वत बांधला, स्वर्गातून गंगा आणली ही कामं केल्याचं देखील फडणवीसांनी सांगावं असे चिमटेही उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांना काढलेत.
देवेंद्र फडणवीसांच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवींवरून देखील उद्धव ठाकरेंनी प्रत्युत्तर दिलंय. 70 हजार कोटींच्या फिक्स डिपॉझिट मुंबईच्या मराठी जनतेच्या हितासाठी खर्च केले नाहीत, त्याच्या रिसीट आम्ही चाटायच्यात का? असा खडा सवाल फडणवीसांनी ठाकरेंना केला होता, तर ठेवी ठेकेदारांचे बूट चाटून वाटण्यासाठी नसतात असा पलटवार ठाकरेंनी केलाय.
महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्याचा डाव असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे सातत्यानं करत असतात, पालिका निवडणुकीत देखील हा मुद्दा चांगलाच तापलाय, उद्धव ठाकरे याच मुद्द्यावरून नेहमीच सत्ताधा-यांना घेरतात, मात्र, महायुतीच्या मेळाव्यातून देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरेंवर आगपाखड केली होती. मात्र, त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी देखील एका शब्दात फडणवीसांचा समाचार घेतला.
महानगरपालिकांचा बिगुल वाजल्यानंतर सर्व पक्षीयांनी मुंबई प्रचाराचा नारळ फोडलाय, वरळीतील महायुतीच्या मेळाव्यातून शिंदे-फडणवीसांनी ठाकरे बंधूंवर तोफा डागल्यात, दरम्यान त्यांच्या टीकेवर आता ठाकरे बंधूंनी देखील पलटवार केलाय, मुंबई पालिकेवर झेंडा फडकवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना रंगलाय.