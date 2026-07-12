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'भ्रष्टाचार उघड केला यात कसली महाराष्ट्राची बदनामी? आमदार-खासदार 50-50 कोटींना विकले ही...'; राऊतांचा फडणवीसांना 'रोखठोक' सवाल

"नाशिकच्या कुंभमेळ्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘चंपतराय’ गिरीश महाजनांवर सोपवली गेली आहे. त्यामुळे गोदावरीलाही धक्का बसला असेल," असा टोला राऊत यांनी लगावला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 12, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:58 AM IST
'भ्रष्टाचार उघड केला यात कसली महाराष्ट्राची बदनामी? आमदार-खासदार 50-50 कोटींना विकले ही...'; राऊतांचा फडणवीसांना 'रोखठोक' सवाल
Image Credit: राऊतांनी मुख्यमंत्र्यांवर साधला निशाणा (फाइल फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'भ्रष्टाचार उघड केला यात कसली महाराष्ट्राची बदनामी? आमदार-खासदार 50-50 कोटींनी विकले ही...'; राऊतांचा फडणवीसांना 'रोखठोक' सवाल
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