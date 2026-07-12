'भ्रष्टाचार उघड केला यात कसली महाराष्ट्राची बदनामी? आमदार-खासदार 50-50 कोटींना विकले ही...'; राऊतांचा फडणवीसांना 'रोखठोक' सवाल

"मुसळधार पावसात 6700 कोटी खर्च झालेला ‘कनेक्टिंग लिंक’ बोगदा ढासळला व गळू लागला. विरोधकांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली, पण महाराष्ट्रातील सरकारने त्यावर प्रतिक्रिया दिली, “वेगवान वारे आणि संततधार यामुळे हे घडले.” सरकार किती खोटे बोलते ते यावरून दिसते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी काय सांगावे? “विरोधक महाराष्ट्राची बदनामी करत आहेत. राज्याची बदनामी करणाऱ्यांना सोडणार नाही!” विरोधकांनी भ्रष्टाचार उघड केला यात कसली आलीय बदनामी?" असा सवाल उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार तसेच पक्ष प्रवक्ते संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. "महाराष्ट्रातले आमदार-खासदार 50-50 कोटींना विकले गेले ही बदनामी नाही तर काय देवाने केलेली पुष्पवृष्टी आहे? 70 दिवसांत कनेक्टिंगचा टनेल गळू लागला हे भूषणावह नाही. अयोध्येतले राममंदिर तर उद्घाटनानंतर 26 व्या दिवशी गळू लागले तेथे कनेक्टिंग लिंक कोसळले त्याचे काय घेऊन बसलात?" असा टोला राऊतांनी लगावला आहे.
"महाराष्ट्रासह देशात शंभर वर्षांपूर्वीच्या इमारती ‘ताठ’ उभ्या आहेत. मुख्यमंत्री, मंत्र्यांचे बंगले पावसात ढासळत नाहीत आणि गळत नाहीत. इंग्रज काळात व त्यानंतर उभी राहिलेली अनेक धरणे, प्रकल्प मजबुतीने उभे आहेत. कारण या सर्व प्रकल्पांत कोणी पैसे खाल्ले नाहीत. आज असे म्हणता येईल काय? 6700 कोटींचा मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘कनेक्टिंग लिंक’ फक्त 67 दिवसांत नादुरुस्त झालेला दिसला. 6700 कोटींत भ्रष्टाचार, अपहार किती झाला व त्या अपहारातला कोणाला किती वाटा गेला याचे ऑडिट झाले तर सरकारमधला प्रत्येक घटक किती टक्क्यांवर काम करतो ते उघड होईल," असं राऊत यांनी 'सामना'तील 'रोखठोक'च्या सदरात लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे.
"मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या बदनामीविषयी आता बोलू लागले, पण त्यांच्या काळात महाराष्ट्राची मोठी घसरण सुरू आहे. महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् राहिलेला नाही. राज्याची श्रीमंतीही रसातळाला गेली. श्रीमंत राज्यांच्या यादीत गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे गेला व पहिल्या पाचातही महाराष्ट्र नाही. याचा अर्थ आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्र पिछाडीवर गेला. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीतही महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडला. ही बदनामी तर जागतिक बँकेने केली आणि फडणवीस त्याचे खापर विरोधकांवर फोडत आहेत," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
"प्रयागराजच्या कुंभमेळ्यातील हिशेबात अफरातफर आहे. आता नाशिकच्या कुंभमेळ्याचा सरकारी खजिना लुटला जाईल. त्यात गुजरातचे ठेकेदार हात धुऊन घेतील. नाशिकच्या कुंभमेळ्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘चंपतराय’ गिरीश महाजनांवर सोपवली गेली आहे. त्यामुळे गोदावरीलाही धक्का बसला असेल. हिंदुत्व आणि धर्म हे लुटीचे साधन बनले आहे. ताबा कोणाचा देशातील सर्व प्रमुख मंदिरांवर भारतीय जनता पक्षाने ताबा मिळवला. मंदिरांच्या विश्वस्त संस्थांवर सरळ राजकीय नेमणुका आता होतात. शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानावर विश्वस्त मंडळच नाही व हायकोर्टाच्या माध्यमातून मंदिराचा कारभार पाहिला जातो, पण साईबाबांच्याही वर तेथे राधाकृष्ण विखेंचा हुकूम चालतो. मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदिराची सूत्रे भाजपने त्रिपाठी नामक व्यक्तीकडे दिली. हे त्रिपाठी मंगल प्रभात लोढा यांचे खास आहेत. महाराष्ट्र साहित्य परिषद, एशियाटिक लायब्ररी अशा सार्वजनिक साहित्य संस्था लोकशाही मार्गाने भाजपने घेतल्या हा दावा खोटा आहे. या संस्थांवरही हिंदू राष्ट्र प्रस्थापित व्हावे यासाठी बिल्डर, धर्मादाय आयुक्त आणि न्यायालयांचे अमूल्य सहकार्य या मंडळींना लाभले," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.