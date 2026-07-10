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बघून घेणार म्हणजे नक्की काय करणार? ठाकरे सेनेचा फडणवीसांना थेट सवाल; ₹2500 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप

भाजप, मिंधे गट म्हणजे काही अलंकारांची खाण नाही. भ्रष्टाचारातून झालेली ही उत्पत्ती आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:52 AM IST
बघून घेणार म्हणजे नक्की काय करणार? ठाकरे सेनेचा फडणवीसांना थेट सवाल; ₹2500 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप
Image Credit: &#039;सामना&#039;मधून फडणवीसांवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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