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ही बनवाबनवी कशासाठी? किती धूळफेक करणार? ठाकरेंच्या शिवसेनेचा सवाल; 'मुख्यमंत्री ‘बघून घेईन’ची धमकी देणारे असल्यावर...'

"आयुक्त नेमणारे तुम्हीच, महापालिकेत सत्ता राबविणारे तुम्हीच, चेंबूर दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमणारेही तुम्हीच आणि या समितीच्या अहवालावरून वादंग उठल्यावर तो अहवाल नाकारण्याची नौटंकी करणारेदेखील तुम्हीच!"

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 16, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:14 AM IST
ही बनवाबनवी कशासाठी? किती धूळफेक करणार? ठाकरेंच्या शिवसेनेचा सवाल; 'मुख्यमंत्री ‘बघून घेईन’ची धमकी देणारे असल्यावर...'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेचा चेंबूर प्रकरणावरुन हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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ही बनवाबनवी कशासाठी? किती धूळफेक करणार? ठाकरेंच्या शिवसेनेचा सवाल; 'मुख्यमंत्री ‘बघून घेईन’ची धमकी देणारे असल्यावर...'
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