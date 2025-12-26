'...म्हणजे भाजपची तेव्हा हातभर फाटली होती'; ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल

Uddhav Thackeray Shivsena Slams BJP: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या युतीच्या घोषणेनंतर केलेल्या एका विधानावरुन ठाकरेंची शिवसेना चांगलीच खवळली आहे. याच मुद्द्यावरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मुख्यमंत्र्यांबरोबर भारतीय जनता पार्टीवरही निशाणा साधला आहे. अत्यंत तिखट आणि कठोर शब्दांमध्ये ही टीका करण्यात आली आहे. "भारतीय जनता पक्षाचे हिंदुत्व आणि राष्ट्रभक्ती म्हणजे ढोंग आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात, ‘‘आम्ही हिंदुत्ववादी होतो. आजही आहोत, उद्याही राहू. केवळ मतांसाठी भगवी शाल घालणारे आम्ही नाही.’’ फडणवीसांचे हे वक्तव्य म्हणजे निव्वळ दुतोंडेपणाचे टोक आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
"बाबरीनंतरच्या दंगलीत हिंदूंचे रक्षण मुंबई-महाराष्ट्रात फक्त शिवसेनेने केले. या संघर्षात असंख्य शिवसैनिकांचे बलिदान झाले, पण हिंदुत्वाच्या या महान लढाईत भाजपच्या अंगास साधे खरचटले नाही. स्वतःची कातडी वाचवून हिंदुत्व आणि राष्ट्रभक्तीचे टाळ कुटणारे हे लोक आहेत. फडणवीस म्हणतात, ‘‘आम्ही संकुचित नाही. आमचा हिंदुत्ववाद हा केवळ पूजा पद्धतीवर आधारित नाही, तर तो भारतीय जीवन पद्धतीवर आधारित आहे.’’ फडणवीस हे जे सांगत आहेत तेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व उद्धव ठाकरे आधीपासूनच बोलत आहेत. शेंडी, जानव्याचे व घंटा बडवण्याचे हिंदुत्व आम्ही स्वीकारले नाही हे प्रबोधनकार ठाकरेंपासून उद्धव ठाकरेंपर्यंत सगळय़ांनी वारंवार सांगितले. हिंदुत्व ही एक जीवन पद्धती आणि संस्कृती आहे व त्या संस्कृतीत सगळ्यांना सामावून घेतले आहे. कोणी काय खावे, कोणते कपडे घालावेत यावर हिंदुत्वाचा कडवटपणा ठरत नाही, पण नवहिंदुत्ववाद्यांनी खाण्यापिण्यावरून इतर धर्मीयांचे बळी घेतले व देशात तणाव निर्माण केला हे सत्य नाही काय?" असा सवाल 'सामना'च्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला.
हिंदूंच्या जीवनातील ऐतिहासिक सुवर्णक्षण म्हणजे अयोध्येतील बाबरीचे पतन. हे पतन शिवसैनिकांसह अनेक हिंदुत्ववाद्यांनी केले तेव्हा भाजपला दरदरून घाम फुटला. ‘‘अरे बापरे, हे काय घडले? आता कसे व्हायचे?’’ असे त्यांचे चेहरे झाले व भाजपचे तत्कालीन उपाध्यक्ष सुंदरसिंग भंडारी यांनी घाईघाईने निवेदन केले की, ‘‘बाबरी पाडण्याशी आमचा काडीमात्र संबंध नाही. ही एक दुर्दैवी घटना आहे. या कृत्याशी भाजपचा संबंध नाही. हे काम बहुधा शिवसेनेने केलेले आहे.’’ म्हणजे भाजपची तेव्हा हातभर फाटली होती व शिवसेना सोबतीला नसती तर या फाटण्याला कधी टाकेही घालता आले नसते," अशा शब्दांमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भाजपावर निशाणा साधला आहे.
"भारतात मुसलमान व ख्रिश्चनांविरोधात तिरस्कार पसरवायचा आणि त्यातून हिंदूंच्या मनात भय, असुरक्षितता निर्माण करायची हेच त्यांचे हिंदुत्व. हिंदूंना नोकऱ्या नाहीत, पोटभर अन्न नाही. आजही 80 कोटी हिंदूंना मोदी सरकारने फेकलेल्या 10 किलो फुकट रेशनच्या तुकड्यांवर जगावे लागते. हिंदुत्ववाद्यांच्या राज्यात मुलींवर बलात्कार होतात व आसाराम, रामरहीम आणि कुलदीप सेनगरसारखे बलात्कारी सोडले जातात आणि प्रखर देशभक्त सोनम वांगचूक तुरुंगात जातात. असे हिंदुत्व काय कामाचे?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विचारला आहे.