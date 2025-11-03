'निवडणूक आयोगाला ताळ्यावर आणणे हे आता...'; '...तोच जिंकेल' म्हणत ठाकरेंच्या सेनेचा हल्लाबोल

Uddhav Thackeray Shivsena On Satyacha Morcha: "संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची आठवण येईल असा महामोर्चा शनिवारी मुंबईच्या रस्त्यावर निघाला. हा मोर्चा म्हणजे लोकशाहीसाठी आराधना होती. जनशक्तीचा उद्रेक काय असतो व त्या उद्रेकास काडी लागली तर काय घडेल त्याची ही रंगीत तालीम म्हणायला हरकत नाही. दीडशे वर्षांच्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर सामान्य जनतेला स्वतःचे राज्यकर्ते निवडण्याचा जो अधिकार मिळाला आहे, मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे, तो मतदानाचा त्याचा अधिकार यावच्चंद्र त्याला मिळणार आहे की नाही, ही या विराट महामोर्चाची चिंता आहे. कालच्या मोर्चाने एक केले ते म्हणजे मतदारांत आत्मविश्वास निर्माण केला. सगळे एकत्र आलो तर मतचोरी करणाऱ्यांना फटकवू शकतो व त्याचीच ठिणगी आता पडली आहे," असं उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
"भाजप व त्याच्या बगलबच्च्यांनी मतचोरी करून विजय मिळवला. या मतचोरीला आपल्या लोकशाहीत मान्यता नाही. भाजपचे लोक स्वतःला शहाणे समजतात. पैशांच्या राशी पायाशी पडल्या की, हे असे शहाणपणाचे भ्रष्ट मार्ग सुचतात, पण हे करत असताना इतरांना मूर्ख समजणे ही ‘बेवकुफी’ आहे. त्यामुळे भाजपच्या विजयाचे बिंग फुटू लागले आहे. ईव्हीएम ते मतदार याद्यांतल्या घोटाळ्यापर्यंत या मंडळींनी उद्योग केले. त्यातही या घोटाळय़ात निवडणूक आयोगाची त्यांना साथ आहे, ही सगळय़ात गंभीर बाब आहे," असं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
"‘लाडकी बहीण’ योजना हा निवडणुकीत मते विकत घेण्यासाठी घोटाळा होता. आता बिहारच्या निवडणुकीत मोदींनी पुन्हा तोच पत्ता फेकला आहे व निवडणूक आयोगाने त्यास ‘मम’ म्हटले आहे. बिहारमध्ये निवडणूक आचारसंहिता लागली आहे. त्याचदरम्यान महिलांना सरकारी योजनेचे दहा हजार रुपये त्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले गेले. इतकेच नाही तर पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाल्यावरही पैशांचा पुढचा हफ्ता ट्रान्सफर केला जाईल व या ‘मत विकत’ घेण्याच्या प्रक्रियेस आपल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे. म्हणजे लोकशाहीचे तळे राखणारेच प्रवाह गढूळ करीत आहेत. निवडणूक आयोग व यंत्रणा विकली गेली आहे. अशा वातावरणात स्वच्छ निवडणुका कशा होणार?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विचारला आहे.
"निवडणूक घोटाळय़ाचे सूत्रधार दिल्लीत बसले आहेत. त्यामुळे ‘मतचोरी करणाऱ्यांना फटकवा’ हे स्वातंत्र्याचे नवे आंदोलन दिल्लीतून सुरू व्हायला हवे. मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या नावानेच बोगस अर्ज करण्यात आला. कालच्या मोर्चात काँगेस, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी, डावे पक्ष सहभागी होते. देशावर काँग्रेसचे राज्य प्रदीर्घ काळ होते. काँग्रेसने अनेक अपराध केले असतील. त्याचे प्रायश्चित्तही त्यांना मिळाल़े. देश स्वतंत्र, सार्वभौम ठेवण्याचे कार्य काँग्रेसने केले. पुन्हा निवडणूक यंत्रणेत आजच्या इतका हस्तक्षेप व बोगसगिरी करण्याचे पाप त्यांच्याकडून झाले नाही. रायबरेलीतील एका क्षुल्लक प्रकरणात पंतप्रधान इंदिरा गांधींवर ठपका ठेवण्याचे धैर्य तेव्हाच्या अलाहाबाद हायकोर्टाने दाखवले. आता कोर्ट कोणतेही असो. उंबरठे झिजले व डोकी आपटून आपली डोकीही फुटली, पण लोकशाहीचे वस्त्रहरण काही कोणी थांबवत नाही. म्हणूनच जनता ‘नेपाळ’प्रमाणे रस्त्यावर उतरली असेल तर स्वागत व्हायला हवे," असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
‘‘जिंदा कौमे पाच साल तक इंतजार नहीं करती" असे राम मनोहर लोहियांनी सांगितले. महाराष्ट्राची जनता जिवंत आहे व ती पुढचा दरोडा पडण्याआधीच रस्त्यावर उतरली. यापुढेही जनतेला असेच राहावे लागेल. राहायलाच हवे. यापुढे जो झोपी जाईल तो पराभूत होईल. जो जागा राहील तोच जिंकेल. जो लढायला रस्त्यावर येतो तोच विजयी होत असतो. निवडणूक आयोगाला ताळ्यावर आणणे हे आता जनतेचे काम आहे. ते सुरू झाले आहे," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.