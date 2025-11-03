English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'लोढा, तोंड सांभाळून बोला! तुमच्या टॉवर्सना...'; ठाकरेंची सेना एवढी का संतापली? 'हे भाग्य पंतप्रधानांनाही...'

Uddhav Thackeray Shivsena On Mumbai BJP Silent Marach: ज्या दिवशी विरोधकांनी मुंबईत 'सत्याचा मोर्चा'चं आयोजन केलं होतं त्याच दिवशी सत्ताधारी भाजपाने मुंबईत 'मूक मोर्चा'चं आयोजन केलं होतं. याच मुद्द्यावरुन आता खोचक टोला लगावण्या आलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 3, 2025, 07:59 AM IST
मोदींचाही उल्लेख करण्यात आला (प्रातिनिधिक फोटो)

Uddhav Thackeray Shivsena On Mumbai BJP Silent Marach: शनिवारी मुंबईत विरोधी पक्षांनी काढलेल्या 'सत्याच्या मोर्चा'ला उत्तर देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने त्याच दिवशी 'मूक मोर्चा'चं आयोजन केलं होतं. मात्र आता याच मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भाजपाला आणि या मूक मोर्चात सहभागी झालेल्या भाजपाच्या नेत्यांवर कठोर शब्दांमध्ये निशाणा साधला आहे. मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यावर कठोर शब्दांमध्ये टीका करण्यात आली आहे. 

याचा काय अर्थ घ्यायचा?

सत्ताधाऱ्यांपैकी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाच्या मोर्चाबद्दल 'सामना'च्या अग्रलेखातून भाष्य करण्यात आलं आहे. "भाजपच्या मूर्खपणाचीही कमाल आहे. सत्याचा मोर्चा निवडणूक आयोगाविरुद्ध निघाला. विरोधकांच्या शंकांचे निरसन निवडणूक आयोगाने करायला हवे होते, पण निवडणूक आयोगाच्या घोटाळ्यांचे समर्थन करण्यासाठी मुंबईत भाजपने म्हणे एक मुका मोर्चा काढला. भाजप टोळीने आंदोलन केले याचा काय अर्थ घ्यायचा?" असा सवाल 'सामना'तून विचारण्यात आला आहे.

लोढा तुम्ही कोणत्या मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहात?

"मतचोरीच्या विरोधात असलेल्या आंदोलनाचा विरोध करणे याचा साधा सरळ अर्थ म्हणजे लोकशाहीच्या उघड हत्येचे आणि मतचोरीचे समर्थन करण्याचाच प्रकार आहे. अशा मतचोरांना रस्त्यावर फटकवा व लोकशाहीचे वस्त्रहरण थांबवा हाच संदेश कालच्या मोर्चाने दिला. मुंबईचे एक मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी कालच्या मोर्चावर सांगितले की, ‘‘आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पराभवाच्या भीतीने ग्रासलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून लोकसभेप्रमाणेच पुन्हा एकदा खोटा प्रचार करण्याचा कट रचला जात आहे.’’ मिस्टर लोढा, तुम्ही कोणत्या मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहात की, मराठी जनांच्या छाताडावर उभारलेले लोढा टॉवर्स हेच तुमचे जग आहे?" असं अग्रलेखात म्हटलंय.

नक्की वाचा >> 'निवडणूक आयोगाला ताळ्यावर आणणे हे आता...'; '...तोच जिंकेल' म्हणत ठाकरेंच्या सेनेचा हल्लाबोल

हे भाग्य तुमच्या पंतप्रधानांनाही मिळत नाही

"मतचोरी होत आहे, बोगस मतदान होत आहे अशा तक्रारी भाजप आणि तुमच्या मित्रपक्षांनी जाहीरपणे केल्या आहेत. स्वतःच्या तोंडास काळ्या पट्ट्या बांधून केलेल्या फुटकळ आंदोलनाने सत्य दडपले जाणार नाही. विराट मोर्चाची ‘नौटंकी’ अशी संभावना करणे हा लोकशाहीचा आणि मराठी जनांचा अपमान आहे. मिस्टर लोढा, कालच्या मोर्चाची माणसे ही तुमच्याप्रमाणे रोजंदारीवर आणलेली नव्हती. तप्त उन्हात ती चालत होती. शेवटपर्यंत बसून होती. हे भाग्य तुमच्या पंतप्रधानांनाही मिळत नाही. तेव्हा यापुढे तोंड सांभाळून बोला इतकाच इशारा तुमच्यासाठी पुरेसा आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे. तसेच हा विषय संपवताना ठाकरेंच्या शिवसेनेनं, "तुमच्या टॉवर्सना सुरुंग लागायला वेळ लागणार नाही," असा टोला लगावला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

