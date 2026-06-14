'मातोश्री'वरील बैठकीची इनसाईड स्टोरी, खासदार शिंदेंच्या संपर्कात असलेल्या चर्चांबद्दल उद्धव ठाकरेंचे खासदारांना महत्त्वपूर्ण निर्देश

Shivsena UBT Meeting : पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला फुटीचं ग्रहण लागल्यानंतर यातून धडा घेत, उद्धव ठाकरेंनी रविवारी त्यांच्या खासदारांची चाचपणी केली. ठाकरेंची खासदारांची बैठक घेतली. लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून 10 खासदारांपैकी 3 खासदार या बैठकीला गैरहजर असल्याची चर्चा रंगली. ठाकरेंनी बोलावलेल्या या बैठकीसाठी मातोश्रीवर 10 पैकी केवळ 5 खासदारच हजर झाले.
राज्यसभा खासदार संजय राऊत
नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे
दक्षिण मुंबई मतदारसंघाचे खासदार अरविंद सावंत
मुंबई दक्षिण-मध्यचे खासदार अनिल देसाई
आणि मुंबई उत्तर-पूर्वचे खासदार संजय दीना-पाटील हे बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
याशिवाय दोन खासदारांनी ठाकरेंच्या बैठकीला ऑनलाईन हजेरी लावल्याचं कळंतय. ज्यात यात हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर आणि यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख यांचा समावेश होता. 10 पैकी 7 खासदार बैठकीला हजेरी लावली असली, तरी 3 खासदारांनी मात्र ठाकरेंनी बोलावलेल्या या बैठकीला दांडी मारल्याची चर्चा सांगितलं जातं.. या दांडी बहाद्दर खासदारांमध्ये परभणीचे खासदार संजय जाधव, धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे हे ठाकरेंच्या बैठकीला गैरहजर असल्याची माहिती मिळाली.
उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या खासदारांच्या बैठकीत आगामी रणनीतीबाबत अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेत. कर्जमाफी आणि महागाईच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरण्याचे आदेश त्यांनी खासदारांना दिलेत. तसंच सर्व खासदार आपल्यासोबतच असून कार्यकर्त्यांमध्ये काही ठिकाणी असलेला संभ्रम दूर करून पक्षाची भूमिका स्पष्टपणे मांडण्याचे निर्देश त्यांनी दिलेत. या बैठकीत त्यांनी संघटनात्मक मार्गदर्शनही केलं. खासदारांच्या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरे आज सर्व जिल्हाप्रमुखांची महत्त्वाची झूम मीटिंग घेणार आहेत. यात ते प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक समस्या आणि प्रश्न थेट जिल्हाप्रमुखांकडून जाणून घेणार आहेत.
ठाकरेंच्या सेनेनं ऑपरेशन टायगरची चर्चा फेटाळली असली, तरी ठाकरेंच्या खासदारांच्या शिंदेंशी वाढत्या गाठीभेटी पक्षाची डोकेदुखी वाढवणाऱ्या ठरल्या आहेत.
2 एप्रिल 2026
दिल्लीत शिंदेंचे खासदार प्रतापराव जाधवांच्या
डिनरला यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख
उपस्थित
संजय देशमुखांसोबत नागेश आष्टीकरांचीही
डिनरला उपस्थिती
25 एप्रिल 2026
परभणीचे खासदार संजय जाधवांची
शिवसेना भवनातील खासदारांच्या
बैठकीला दांडी
5 मे 2026
शिंदेंकडून खासदार संजय दिना पाटलांची
पत्नीच्या प्रकृतीबाबत रुग्णालयात भेट
18 मे 2026
श्रीकांत शिंदेंच्या कार्यक्रमात नाशिकचे
खासदार राजाभाऊ वाजेंची उपस्थिती
19 मे 2026
शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब
वाकचौरेंनी घेतली उदय सामंतांची भेट
12 जून 2026
धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर
दानवेंच्या बैठकीला गैरहजर
ठाकरेंच्या खासदारांच्या याच वाढलेल्या भेटीगाठी आणि रविवारच्या बैठकीवरून पुन्हा राऊत आणि महायुती जुंपल्याचं दिसलं. ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांवर बोलताना राऊतांनी ऑपरेशन लांडगा करणार असल्याचा टोला लगावला. ज्याला संजय शिरसाट यांनी प्रत्युत्तर दिलंय.
2021पासून ठाकरेंच्या पक्षाला गळती लागलीय. सर्वात आधी शिंदेंनी ठाकरेंना सर्वात मोठा झटका देत, पक्षावर पकड मिळवली. ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह शिंदेंना मिळालं. पण, त्यानंतरही सातत्यानं ठाकरेंचे नेते शिंदेंच्या गळाला लागतायेत. यावेळी ठाकरेंचा खासदार सत्ताधाऱ्यांच्या निशाण्यावर असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळं ठाकरेंनी सावध होत, खासदारांशी संवाद सुरू केलाय. ठाकरेंचा हा संवाद ऑपरेशन टायगरला ब्रेक लावण्यात यशस्वी होतो का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणारेय.