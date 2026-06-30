सचिन अहिरांनंतर उद्धव ठाकरेंना वरळीतच दुसरा मोठा धक्का? बड्या नेत्याने दिला घरचा आहेर,'पक्षातील नेत्यांना आत्मचिंतन करण्याची गरज'

सचिन अहिर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला रामराम ठोकत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर मुंबईच्या वरळी मतदारसंघातील राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहे. त्यातच ठाकरे गटाचे नेते सुनील शिंदे यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्कांना सुरुवात झाली आहे. "वरळी ही कोणत्याही एका व्यक्तीची नाही, ती शिवसेनेची आहे," असे म्हणत पुढे त्यांनी पक्षातील नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या या विधानामुळे पक्षांतर्गत नाराजी उघडपणे समोर येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
सुनील शिंदे यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक कामकाजाबाबत आणि नेतृत्वाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत अप्रत्यक्षपणे भाष्य केले. पक्षातील सर्व नेत्यांनी सध्याच्या परिस्थितीचे आत्मचिंतन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या वक्तव्यात कोणावर थेट टीका नसली, तरी त्यामागे पक्षातील अस्वस्थता आणि कार्यकर्त्यांच्या भावना व्यक्त झाल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. गेल्या काही महिन्यांत ठाकरे गटातील काही नेत्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्यामुळे पक्षाच्या अंतर्गत स्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे सुनील शिंदे यांच्या विधानाकडे केवळ एक प्रतिक्रिया म्हणून नव्हे, तर भविष्यातील राजकीय संकेत म्हणूनही पाहिले जात आहे.
सुनील शिंदे यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपचे नेते नितेश राणे यांनी त्यांना आपल्या पक्षात येण्याचे खुले निमंत्रण दिले. या ऑफरमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. विरोधी पक्षातील नाराज नेत्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा भाजपचा प्रयत्न म्हणूनही या घडामोडीकडे पाहिले जात आहे. मात्र, सुनील शिंदे यांनी पक्ष सोडण्याबाबत कोणतेही अधिकृत संकेत दिलेले नाहीत. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चर्चांना अधिकृत पुष्टी मिळालेली नसून पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सचिन अहिर यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर ठाकरे गटातील आणखी काही नेते भूमिका बदलणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः मुंबईतील संघटनात्मक राजकारणात वरळी मतदारसंघाला महत्त्वाचे स्थान असल्याने प्रत्येक घडामोडीवर राजकीय पक्ष बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. सुनील शिंदे यांच्या वक्तव्यामुळे या चर्चेला आणखी बळ मिळाले आहे. मात्र, अद्याप त्यांनी पक्ष सोडण्याचा किंवा दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याचा कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चर्चा या राजकीय शक्यतांवर आधारित असल्याचे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुका आणि भविष्यातील राजकीय घडामोडी लक्षात घेता प्रत्येक पक्ष संघटना मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा वेळी ठाकरे गटातील वरिष्ठ नेत्यांच्या वक्तव्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सुनील शिंदे यांच्या भूमिकेबाबत पुढील काही दिवसांत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. त्यांनी पक्षात राहून संघटनात्मक बदलांची मागणी करणार की वेगळी राजकीय वाट निवडणार, याकडे राजकीय वर्तुळासह कार्यकर्त्यांचेही लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत त्यांच्या विधानामुळे निर्माण झालेल्या चर्चाच राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.