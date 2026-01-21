English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
...तर मुंबईतील 'या' 24 जागा ठाकरेंनी अगदी सहज जिंकल्या असत्या; मतांची आकडेवारी पाहून शॉक व्हाल, एका निर्णयामुळे 25 वर्षांची सत्ता हातातून गेली

मुंबई महापलिका निकाल झाल्यानंतर आता धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. 24 जागा अशा आहेत ज्या ठाकरेंनी अदगी सहज जिंकल्या असत्या. एका निर्णयामुळे ठाकरेंची सत्ता हातातून गेली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 21, 2026, 08:57 PM IST
Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray : मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. महायुतीने 128 जिंकल्या आहेत.  उद्धव ठाकरेंचे 65 आणि राज ठाकरेंचे 6 नगरसेवक असे 71 नगरसेवक  निवडणू आले आहे. मात्र, 65 व्यतीरीक्त मुंबईतील आणखी 24 जागा  ठाकरेंनी अगदी सहज जिंकल्या असत्या असत्या. मात्र, एका निर्णयाचा उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका बसला. एका निर्णयामुळे 25 वर्षांची सत्ता ठाकरेंच्या हातातून गेली आहे. मतांची आकडेवारी पाहून शॉक व्हाल.

मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले. ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेच्या महाविकास आघाडीत मनसेला घेण्याचा प्रस्ताव आला. मात्र, काँग्रेसने मनसेला महाविकास आघाडीत घेण्यास नकार दिला. उद्धव ठाकरेंनी मात्र राज ठाकरेंसोबत युतीची घोषणा केली. उद्धव ठाकरे यांच्या या एका निर्णयामुळे महाविकास आघाडी फुटली. काँग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीतून बाहेर पडला. उद्धव ठाकरे यांनी मनसे आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत निवडणूक लढवली. तर, काँग्रेसने स्वतंत्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली. काँग्रेसने 24 जागा जिंकल्या आहेत.   

महाविकास आघाडीतील अंतर्गत वादामुळे ठाकरेंची सत्ता गेली आहे. मुंबईत असे काही प्रभाग आहे जिथे ठाकरेंची उमेदवार होते तिथे काँग्रेसने देखील उमेदवार दिले होते. मात्र, या प्रभागांमध्ये भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. ठाकरेंनी काँग्रेसला सोबत घेतले असते तर, या जागा ठाकरेंनी अगदी सहज जिंकल्या असत्या. मतांची आकडेवारी खूपच धक्कादायक आहे. ठाकरेंनी काँग्रेसला सोबत ठेवले असते असते तर, आता शिवसेना भाजप युतीचा पराभव झाला असता. ठाकरेंचे 71 नगरसेवक, काँग्रेसचे 24 आणि थोड्याफार फरकाने पराभूत झालेल्या या 24 जागा असं सर्व जागांचे गणित केले असता महाविकास आघाडीने 119 जागा जिंकल्या असत्या. 

काँग्रेस आणि उबाठाने आघाडी केली असतील तर 

वॉर्ड क्रमांक 28  भाजप -  10579, उबाठा -  5564, काँग्रेस -  5849 किती मतांनी विजयी- 4,730

वॉर्ड क्रमांक 31  भाजप -   10501 , उबाठा -  1803, काँग्रेस -  10223 किती मतांनी विजयी- 278

वॉर्ड क्रमांक 52  भाजप -   9917 , उबाठा -  89153, काँग्रेस -  1399 किती मतांनी विजयी- 964

वॉर्ड क्रमांक 57  भाजप -   10194 , उबाठा -  4250, काँग्रेस -  6516 किती मतांनी विजयी- 737

वॉर्ड क्रमांक 63  भाजप -   9193 , उबाठा -  8655, काँग्रेस -  4380 किती मतांनी विजयी- 538

वॉर्ड क्रमांक 65  भाजप -   8328 , उबाठा -  7245, काँग्रेस -  6161 किती मतांनी विजयी- 1,083

वॉर्ड क्रमांक 86  शिवसेना -   8248 , उबाठा -  6284, काँग्रेस -  3317  किती मतांनी विजयी- 1,964

वॉर्ड क्रमांक 91  शिवसेना -   8830 , उबाठा -  7140, काँग्रेस -  4135  किती मतांनी विजयी- 1,690

वॉर्ड क्रमांक 126  भाजप -   11134 , उबाठा -  10263, काँग्रेस -  1049  किती मतांनी विजयी- 871

वॉर्ड क्रमांक 147  शिवसेना -   5144 , उबाठा -  4508, काँग्रेस -  2754  किती मतांनी विजयी- 636

वॉर्ड क्रमांक 148  शिवसेना -   5004 , उबाठा -  3913, काँग्रेस -  2267  किती मतांनी विजयी- 1,091

वॉर्ड क्रमांक 154  भाजप -   11349 , उबाठा -   9885, काँग्रेस -  2590  किती मतांनी विजयी- 1,464

वॉर्ड क्रमांक 159  भाजप -   6521 , उबाठा -  3755, काँग्रेस -  6245  किती मतांनी विजयी- 276

वॉर्ड क्रमांक 174  भाजप -   5523 , उबाठा -  3078, काँग्रेस -  2921  किती मतांनी विजयी-  2,445

वॉर्ड क्रमांक 180  शिवसेना -   8094 , उबाठा -  6421, काँग्रेस -  6098  किती मतांनी विजयी-  1,673

वॉर्ड क्रमांक 190  भाजप -   11468 , उबाठा -  11347, काँग्रेस -  2208  किती मतांनी विजयी- 121

वॉर्ड क्रमांक 221  भाजप -   6178 , उबाठा -  3551, काँग्रेस -  5277  किती मतांनी विजयी- 901

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

