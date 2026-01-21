...तर मुंबईतील 'या' 24 जागा ठाकरेंनी अगदी सहज जिंकल्या असत्या; मतांची आकडेवारी पाहून शॉक व्हाल, एका निर्णयामुळे 25 वर्षांची सत्ता हातातून गेली

Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray : मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. महायुतीने 128 जिंकल्या आहेत. उद्धव ठाकरेंचे 65 आणि राज ठाकरेंचे 6 नगरसेवक असे 71 नगरसेवक निवडणू आले आहे. मात्र, 65 व्यतीरीक्त मुंबईतील आणखी 24 जागा ठाकरेंनी अगदी सहज जिंकल्या असत्या असत्या. मात्र, एका निर्णयाचा उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका बसला. एका निर्णयामुळे 25 वर्षांची सत्ता ठाकरेंच्या हातातून गेली आहे. मतांची आकडेवारी पाहून शॉक व्हाल.
मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले. ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेच्या महाविकास आघाडीत मनसेला घेण्याचा प्रस्ताव आला. मात्र, काँग्रेसने मनसेला महाविकास आघाडीत घेण्यास नकार दिला. उद्धव ठाकरेंनी मात्र राज ठाकरेंसोबत युतीची घोषणा केली. उद्धव ठाकरे यांच्या या एका निर्णयामुळे महाविकास आघाडी फुटली. काँग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीतून बाहेर पडला. उद्धव ठाकरे यांनी मनसे आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत निवडणूक लढवली. तर, काँग्रेसने स्वतंत्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली. काँग्रेसने 24 जागा जिंकल्या आहेत.
महाविकास आघाडीतील अंतर्गत वादामुळे ठाकरेंची सत्ता गेली आहे. मुंबईत असे काही प्रभाग आहे जिथे ठाकरेंची उमेदवार होते तिथे काँग्रेसने देखील उमेदवार दिले होते. मात्र, या प्रभागांमध्ये भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. ठाकरेंनी काँग्रेसला सोबत घेतले असते तर, या जागा ठाकरेंनी अगदी सहज जिंकल्या असत्या. मतांची आकडेवारी खूपच धक्कादायक आहे. ठाकरेंनी काँग्रेसला सोबत ठेवले असते असते तर, आता शिवसेना भाजप युतीचा पराभव झाला असता. ठाकरेंचे 71 नगरसेवक, काँग्रेसचे 24 आणि थोड्याफार फरकाने पराभूत झालेल्या या 24 जागा असं सर्व जागांचे गणित केले असता महाविकास आघाडीने 119 जागा जिंकल्या असत्या.
वॉर्ड क्रमांक 28 भाजप - 10579, उबाठा - 5564, काँग्रेस - 5849 किती मतांनी विजयी- 4,730
वॉर्ड क्रमांक 31 भाजप - 10501 , उबाठा - 1803, काँग्रेस - 10223 किती मतांनी विजयी- 278
वॉर्ड क्रमांक 52 भाजप - 9917 , उबाठा - 89153, काँग्रेस - 1399 किती मतांनी विजयी- 964
वॉर्ड क्रमांक 57 भाजप - 10194 , उबाठा - 4250, काँग्रेस - 6516 किती मतांनी विजयी- 737
वॉर्ड क्रमांक 63 भाजप - 9193 , उबाठा - 8655, काँग्रेस - 4380 किती मतांनी विजयी- 538
वॉर्ड क्रमांक 65 भाजप - 8328 , उबाठा - 7245, काँग्रेस - 6161 किती मतांनी विजयी- 1,083
वॉर्ड क्रमांक 86 शिवसेना - 8248 , उबाठा - 6284, काँग्रेस - 3317 किती मतांनी विजयी- 1,964
वॉर्ड क्रमांक 91 शिवसेना - 8830 , उबाठा - 7140, काँग्रेस - 4135 किती मतांनी विजयी- 1,690
वॉर्ड क्रमांक 126 भाजप - 11134 , उबाठा - 10263, काँग्रेस - 1049 किती मतांनी विजयी- 871
वॉर्ड क्रमांक 147 शिवसेना - 5144 , उबाठा - 4508, काँग्रेस - 2754 किती मतांनी विजयी- 636
वॉर्ड क्रमांक 148 शिवसेना - 5004 , उबाठा - 3913, काँग्रेस - 2267 किती मतांनी विजयी- 1,091
वॉर्ड क्रमांक 154 भाजप - 11349 , उबाठा - 9885, काँग्रेस - 2590 किती मतांनी विजयी- 1,464
वॉर्ड क्रमांक 159 भाजप - 6521 , उबाठा - 3755, काँग्रेस - 6245 किती मतांनी विजयी- 276
वॉर्ड क्रमांक 174 भाजप - 5523 , उबाठा - 3078, काँग्रेस - 2921 किती मतांनी विजयी- 2,445
वॉर्ड क्रमांक 180 शिवसेना - 8094 , उबाठा - 6421, काँग्रेस - 6098 किती मतांनी विजयी- 1,673
वॉर्ड क्रमांक 190 भाजप - 11468 , उबाठा - 11347, काँग्रेस - 2208 किती मतांनी विजयी- 121
वॉर्ड क्रमांक 221 भाजप - 6178 , उबाठा - 3551, काँग्रेस - 5277 किती मतांनी विजयी- 901