'ज्याक्षणी तुम्हाला वाटेल तेव्हा मी पायउतार होईन', उद्धव ठाकरेंची शिवसैनिकांना भावनिक साद!

आपल्या सर्वांना मिळून ऑपरेशन कमळ करावं लागेल. तरुणाईला झुरळ म्हटलं जातं तर देशाचं काय होणार? अर्ज भरला की उचलं त्याला. देशामध्ये फक्त एकच पार्टी राहील, असं नड्डा म्हणाले होते. वन नेशन वन पार्टीच्या दिशेने त्यांची वाटचाल चाललीय. त्या वयातल्या मुलांनी आंदोलन केली म्हणून स्वातंत्र्य मिळालीयत. जेन झीच्या वयोगटातील मुलं होती. माझी भारतमाता गुलामीत राहता कामा नये. यापुढे शिवसेना निवडणूक लढवणार नाही, असं म्हटलं तर काय करतील हे? आपण यांना निवडून आणायचं आणि हे नंतर खोकेदेऊन विकत घेणार? असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
निवडणुकीआधी लाडकी बहीण पण नंतर 80 लाख बहिणींचे हफ्ते बंद केले. निवडून आणा म्हणून मी आदेश दिले होते. तुम्ही निवडून आणलंत. मग ते का बाहेर गेले हे विचारण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. एक शेतकरी माझ्याकडे आला. बटवा घेऊन माझ्याकडे आला. अशा प्रेमाने आपण निवडणूक जिंकलो होतो. शेतकऱ्यांनी कष्टाचा पैसा देऊन खासदार निवडून आले होते. खंडोजी खोपडे, सुर्याजी पिसाळ यांच्यावरील गद्दारीचा शिक्का 400 वर्षानंतरही पुसला नाही. मग यांचं काय होईल? शिवसेना विलिन होण्यासाठी आलेली नाही. मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी लढण्यासाठी आलीय, असे ठाकरे म्हणाले.
काँग्रेसने त्रास दिला होता. बाबरी पाडली तेव्हा 2 नंबरचे आरोपी बाळासाहेब ठाकरे होते. काँग्रेसनेपण आपली माणसं फोडली. पण कोणाला मुख्यमंत्री केलं नव्हतं. काँग्रेसने असं छळलं नव्हतं. मातोश्रीवर असे डोळे टाकून पाहिलं नव्हतं. काँग्रेस आपल्या शब्दाला जागली आहे. बाळासाहेबांनी भाजपवरील वार आपल्यावर घेतले. ज्या पक्षाने तुमचं बोट धरल नसतं तर तुम्ही गाडले गेले असता. त्यांना तुम्ही संपवायला निघालात? असा प्रश्न यावेळी ठाकरेंनी भाजपला विचारला.
शिवसेना हवीय की नाही? हा विचार करा. जिल्हा परिषद निवडणुकीला मी नाही फिरलो. स्थानिक नेतृत्व पुढे आलं पाहिजे. पंतप्रधान मोदी दुध महासंघाच्या निवडणुकीला येतात. पण मराठवाड्यावर आपत्ती आली तेव्हा मी शिलेदारांसोबत फिरलो. आजपर्यंत तुम्ही मला जपलंत कारण शिवसेनाप्रमुखांचा आदेश. मी कसा आहे हे मला माहितीय. माझ्या माणसांनी माझ्यावर बोट उचलेलं मला पटत नाही. म्हणून मी वर्षा सोडून मातोश्रीवर गेलो. माझ्यावर होणारे आरोप खरे असतील तर तुम्ही मला सांगा मी आता पायउतार व्हायला तयार आहे. तुमच्यापैकी एक शिवसैनिक येऊद्या. त्याला मी पक्षप्रमुख करेन. पण कोणी आरोप केले तर त्याला उत्तर द्यायची. मी पहाडासारखा उभा राहिंन पण ज्याक्षणी तुम्हाला वाटेल तेव्हा मी पायउतार होईन, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.