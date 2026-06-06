दिल्लीतील कॉकरोच पार्टीच्या आंदोलनाबाबत उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया, 'हजारो तरुण...'

Uddhav Thackeray On Cockroach Party Protest: देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित नीट (NEET) परीक्षा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे मोठे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. काय म्हणाले उद्धव ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे हजारो तरुण-तरुणी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका फुटीचे आरोप आणि त्यातून विद्यार्थ्यांचे झालेल्या नुकसानामुळे युवकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. अनेक विद्यार्थी आपल्या भविष्यासंदर्भातील चिंता आणि संताप व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. कडक उन्हातही आंदोलन सुरू ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पारदर्शक आणि न्याय्य परीक्षा व्यवस्थेची मागणी केली आहे.
Shivsena Party chief Shri Uddhav Thackeray has issued the following statement regarding the agitation by the youths in Delhi:— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 6, 2026
“An agitation of ‘Cockroaches’ has begun at Jantar Mantar in Delhi.
Those whom we call the destiny-makers and future of the country — thousands of young…
या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलनकर्त्या तरुणांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होऊ नये, असे मत व्यक्त केले. देशाचे भविष्य घडवणारे विद्यार्थी आज आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत, ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यांच्या भावना समजून घेणे आणि योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नीट परीक्षा ही देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठीची सर्वात महत्त्वाची प्रवेश परीक्षा मानली जाते. अशा परीक्षेबाबत गैरव्यवहाराच्या तक्रारी समोर आल्याने लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी वर्षभर केलेल्या अभ्यासानंतरही परीक्षेच्या विश्वासार्हतेबाबत निर्माण झालेल्या शंकांमुळे मानसिक तणाव वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
जंतर-मंतरवरील आंदोलन हे केवळ परीक्षा व्यवस्थेविरोधातील आंदोलन नसून युवकांच्या भविष्याबाबतच्या चिंतेचे प्रतीक बनले आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, गुणवत्तेच्या आधारावर संधी मिळावी आणि कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांना थारा नसावा. या आंदोलनामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
विद्यार्थ्यांचे आंदोलन वाढत असताना केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडून ठोस भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी कठोर कारवाई, पारदर्शक चौकशी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. आगामी काळात सरकारची भूमिका आणि निर्णय याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.