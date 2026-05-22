Ulhasnagar Crime: पुन्हा एकदा गोळीबार अन् 2 जणांचा मृत्यू, उल्हासनगरात चाललंय काय?

Ulhasnagar Crime: उल्हासनगर शहर पुन्हा एकदा गोळीबाराच्या घटनेने हादरलंय. कॅम्प क्रमांक 5 मधील कैलास कॉलनी परिसरात जुन्या वादातून भर चौकात अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. या थरारक घटनेत दोन जणांचा जागीच मृत्यू झालाय. आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांची चार विशेष पथकं रवाना करण्यात आलीय. या घटनेचा सीसीटीव्ही पण समोर आलाय.
उल्हासनगर शहर पुन्हा एकदा गोळीबारच्या घटनेनं हादरलंय. उल्हासनगरातील प्राचीन शिवमंदिर रोड येथिल कैलास कॉलनी परिसरात ही गोळीबाराची घटना घडलीये. दुचाकीवरून आलेल्या 8 ते 10 जणांनी जुन्या वादातून केलेल्या गोळीबारात 2 जणांचा मृत्यू झालाय. हल्ल्यात तब्बल सात राउंड फायर करण्यात आल्याची माहिती समोर येतेय. या गोळीबारात अमोल चव्हाण, अनिल चव्हाण आणि अर्जुन चव्हाण हे तिघेजण गंभीर जखमी झाले.जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलविण्यात आलं. मात्र उपचारासाठी नेत असताना अमोल चव्हाण आणि अनिल चव्हाण यांचा मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले असून परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झालंय.घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली आहेत. रहदारीच्या परिसरात अशी गोळीबाराची घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.
उल्हासनगरच्या कॅम्प नंबर 5 मध्ये आतापर्यंत अनेकदा हल्ल्याच्या घटना घडल्यात. गोळीबाराच्या घटनेनं उल्हासनगरमध्ये पुन्हा दहशत निर्माण झालीये. या वाढत्या घटनांमुळे शहरातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनल्याचं दिसतंय.
