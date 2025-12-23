English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • बळजबरीने लग्न, बलात्कार...ओळखही लपवली; डॉन हाजी मस्तानच्या लेकीची PM मोदींना साद, जे घडलं ते सगळं सांगितलं!

'बळजबरीने लग्न, बलात्कार...ओळखही लपवली'; डॉन हाजी मस्तानच्या लेकीची PM मोदींना साद, जे घडलं ते सगळं सांगितलं!

Mumbai News : मुंबई शहराच्या इतिहासात डोकावलं असता काही गोष्टी ओघाओघानं समोर येतात. अशा या शहराची एक बाजू म्हणजे अंडरवर्ल़्ड... याच विश्वाशी संबंधित ही बातमी...   

सायली पाटील | Updated: Dec 23, 2025, 10:42 AM IST
'बळजबरीने लग्न, बलात्कार...ओळखही लपवली'; डॉन हाजी मस्तानच्या लेकीची PM मोदींना साद, जे घडलं ते सगळं सांगितलं!
Underworld don Haji Mastan alleged haseen mirza daughter seeks help from PM Modi and Amit Shah in alleged abuse case

Mumbai News : सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे काही व्हिडीओ स्क्रोल करता करता लक्ष वेधतात आणि नजर खिळवून ठेवतात. मग तो व्हिडीओ कोणाचा, ते अकाऊंट कोणाचं इथवर गोष्टी शोधल्या जातात. अशाच एका व्हिडीओच्या माध्यमातून नुकताच एक असा चेहरा समोर आला, ज्या व्यक्तीच्या वडिलांची मुंबई शहरात कधी एकेकाळी दहशत होती. गुन्हेगारी जगतापासून पोलीस विश्वापर्यंत या व्यक्तीचं नाव पोहोचलं होतं. हे नाव होतं, मुंबई शहरातील पहिला डॉन असा उल्लेख केल्या जाणाऱ्या मस्तान मिर्झा अर्थात डॉन हाजी मस्तानचं (Haji Mastan) आणि व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये दिसणारी ती व्यक्ती म्हणजे हाजी मस्तानची लेक हसीन मस्तान मिर्झा. 

कोण आहे ही हसीन मस्तान मिर्झा, तिच्यासोबत नेमकं काय घडलं? 

आपण हाजी मस्तान मिर्झाची मुलगी असल्याचं सांगत हसीन मस्तान मिर्झानं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे मदत मागितली आहे. हसीनच्या दाव्यानुसार तिला बळजदबरीनं लग्न आणि अत्याचार अशा गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागला. 

1996 मध्ये मामाच्या मुलाशी बळजबरीनं तिचं लग्न लावण्यात आलं जेव्हा ती अल्पवयीन होती, तिच्यावर वारंवार बलात्कार करण्यात आला असं सांगत हसीननं मामाच्या मुलानं आणि मनाविरुद्ध लग्न लावून दिलेल्या तिच्या पतीनं संपत्तीचा ताबा घेण्यासाठी तिच्या ओळखीचा वापर केला, इतरांपासून ही ओळख लपवली, इतकंच नव्हे तर मामाच्या या मुलाचं हसीनपूर्वीच 8 जणींशी लग्नही झालं होतं असं तिनं सांगितलं. 

आपण हाजी मस्तानची लेक असल्याचा दावा करणाऱ्या या हसीननं केलेल्या आरोपांनुसार लग्नासाठी तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला ज्यामुळं तिला भयंकर हादरा बसला. सततच्या अत्याचारांमुळं आपण तीनदा आत्महत्येचाही प्रयत्न केल्याचं हसीन सांगते. वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना दिलेल्या माहितीत हसीननं म्हटलं, 'मी अमित शाह आणि मोजींकडे मदतीची मागणी केली आहे. बलात्कार, हत्या, दर दिवशी काही ना काही नवं घडत आहे. माझ्यावर बलात्कार झाला, मला ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, अल्पवयीन असताना लग्न लावण्यात आलं, संपत्ती हिसकावण्यात आली आणि माझी ओळखही लपवण्यात आली. इतकं सगळं करून ती व्यक्ती मोकाट फिरत आहे. मला असं वाटतं की कायदा कठोर असेल तर गुन्हा करणाऱ्यांच्या मनात भीती असेल'. 

मला 'त्या' व्यक्तीला शिक्षा द्यायचीये...

हसीननं केलेल्या आरोपांनुसार 1996 मध्ये ज्या व्यक्तीसह तिचा बळजबरीनं निकाह लावण्यात आला ती व्यक्ती तिच्याच मामाचा मुलगा होता. त्याविषयी सांगतान हसीननं म्हटलं, 'मी त्या व्यक्तीला शिक्षा देऊ इच्छिते ज्यानं इतके अपराध केले. एका अल्पवयीन मुलीचा बलात्कार केला, तिला मरण्यासाठी सोडलं. पोलिसही विचारत होते, तू तेव्हा काय करत होती? आज मी सजाण आहे, प्रौढ आहे आणि मला कोणाचीही साथ नाही. तेव्हा मी लहान मुलगी होते. मला घरातून काढलं जायचं, तेव्हा मला कोणाचीच साथ नव्हती.'

दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणात हसीनानं वडील म्हणून जे नाव घेतलं आहे त्या डॉन हाजी मस्तानमुळं आता तिसुद्धा चर्चेत आली आहे. जिथं काही नकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचं आणि आपल्या वडिलांना दुषणं लावली जात असल्याचं पाहून त्यांचं नाव या प्रकरणात न ओढण्याची विनंती हसीननं केली आहे. हाजी मस्तानचा मृत्यू 25 जून 1994 ला झाला असून, वडिलांच्या मृत्यूनंतर दोन वर्षांनी ही घटना घडली असं सांगत वडिलांविषयी वेडंवाकडं बोलू नका अशी विनंती तिनं केली आहे. दरम्यान हसीना खरंच हाजी मस्तानची लेक आहे का, हे या व्हिडीओतूनच सांगण्यात येत आहे किंबहुना तसा दावा केला जात आहे. मात्र तिची आई आणि हाजी मस्तानची पत्नी सोना मस्ताननं हसीन ही हाजी मस्तानची मुलगी नाही असं वक्तव्य केल्यानं ती अडचणीचही सापडताना दिसत आहे. तेव्हा नेमकं सत्य काय हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

