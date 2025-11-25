English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईत येऊन केंद्रीय मंत्र्यांची 'BOMBAY'नावाला पसंती, BMC निवडणुकीच्या तोंडावर वाद!

IIT Mumbai: आयआयटीच्या नावात तुम्ही बॉम्बे कायम ठेवले आणि त्याचे मुंबई केले नाही, याबद्दल मी खूश असल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 25, 2025, 10:30 PM IST
आयआयटी बॉम्बे

IIT Mumbai: ऐन मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईत पुन्हा मराठी भाषेचा वाद पेटण्याची चिन्हं आहेत. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचं वक्तव्य याला कारण ठरलंय. IITमधील राष्ट्रीय क्वाण्टम मोहिमेंतर्गत ‘फॅब्रिकेशन अँड सेंट्रल फॅसिलिटीज’चे उद्घाटन आणि  देशातील पहिल्या लिक्विड हिलियम क्रायोजेनिक सुविधेचे लोकार्पण त्यांच्या हस्ते झालं..त्यावेळी दिलेल्या भषणात त्यांनी IIT नावात बॉम्बे कायम ठेवल्याचं कौतुक केलं आणि नव्या वादाला तोंड फुटलंय.

आयआयटीच्या नावात तुम्ही बॉम्बे कायम ठेवले आणि त्याचे मुंबई केले नाही, याबद्दल मी खूश आहे. आयआयटी मद्रास बद्दलही माझ्या याच भावना आहेत, असे केंद्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञानमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. IIT नावात तुम्ही बॉम्बे कायम ठेवलं. त्याचं मुंबई केलं नाही याबद्दल मी खूश आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांत 'परकीयां'च्या खुणा पुसण्यासाठी विविध आस्थापनांची, शहरांची नावे बदलून टाकलीत. अगदी नुकतेच राज्यात औरंगाबाद, उस्मानाबद आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांची आणि शहरांची नावे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर, धाराशीव आणि अहिल्यानगर अशी करण्यात आली.

30 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 4 मार्च 1995 रोजी बॉम्बेचं मुंबई हे नाव बदलण्यात आलं होतं. मात्र कदाचीत त्याचा केंद्रीय मंत्र्यांना विसर पडलेला दिसतोय.. आणि म्हणूनच IITमधील एका कार्यक्रमत IITच्या नावात बॉम्बे कायम ठेवल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. मात्र त्यांच हे वक्तव्य आता भाजपच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. 

कारण महानगर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मराठी-अमराठीचा मुद्दा सध्या चांगलाच तापतोय. अशात केंद्रीय मंत्र्यांनी मुंबईत येऊन बॉम्बेच्या नवाला दिलेल्या पसंतीनं विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत सापडलंय.. तर दुसरीकडे सत्ताधारी मित्रपक्षांनीही जितेंद्र सिंह यांच्या वक्तव्याचा चांगलाच समाचार घेतलाय.. IIT Bombay चे नाव बदलून IIT Mumbai करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणीही केलीये. 

केंद्रीय मंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे एक गोष्ट मात्र घडली. ती म्हणजे आतापर्यंत IITच्या नावात लपललं बॉम्बे हे नाव सर्वांच्या नजरेत आलं. आता केंद्रीय मंत्र्यांच्या या वक्तव्याचा वापर करुन विरोधक हा मुद्दा किती तापवणार आणि IITच्या नावातून बॉम्बेचं नाव कधी बदलणार याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय.

FAQ

प्रश्न : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी IIT Bombay बद्दल काय वक्तव्य केले आणि त्यामुळे वाद का निर्माण झाला?

उत्तर : IIT Bombay मधील एका कार्यक्रमात मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, IIT च्या नावात 'बॉम्बे' कायम ठेवले आणि 'मुंबई' केले नाही याबद्दल मी खूश आहे. हे वक्तव्य मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठी-अमराठी वाद पेटवू शकते, कारण १९९५ मध्ये बॉम्बेचे नाव मुंबई झाले असतानाही IIT चे नाव बदलले नाही. यामुळे विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षांना लक्ष्य केले आहे.

प्रश्न : IIT Bombay चे नाव बदलण्याबाबत कोणती मागणी करण्यात आली आहे?

उत्तर : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने IIT Bombay चे नाव बदलून IIT Mumbai करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. हे वक्तव्यामुळे आलेल्या वादानंतर ही मागणी पुढे आली असून, केंद्र आणि राज्य सरकारने 'परकीय' खुणा पुसण्यासाठी इतर शहरांची नावे बदलली असताना IIT चे नाव का कायम राहिले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

प्रश्न : या वक्तव्याचा मुंबई पालिका निवडणुकीवर कसा परिणाम होऊ शकतो?

उत्तर : मुंबई पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी-अमराठी मुद्दा तापत असताना हे वक्तव्य विरोधकांना राजकीय हत्यार पुरवते. सत्ताधारी मित्रपक्षांनीही या वक्तव्याचा निषेध केला असून, यामुळे IIT च्या नावातील 'बॉम्बे' हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. विरोधक हा मुद्दा तापवून मतदारांना प्रभावित करण्याची शक्यता आहे, तर IIT चे नाव कधी बदलले जाईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

