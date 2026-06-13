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मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या डोंगराळ बोगद्यांसाठी 'टनेल हुड्स'चा वापर; भारतातील पहिला प्रयोग

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या डोंगराळ बोगद्यांसाठी 'टनेल हुड्स'चा वापर केला जाणार आहे. भारतातील हा पहिलाचा प्रयोग आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 13, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:47 PM IST
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या डोंगराळ बोगद्यांसाठी 'टनेल हुड्स'चा वापर; भारतातील पहिला प्रयोग

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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