मुंबईची गर्दी कमी करण्यासाठी 55.12 किमी लांबीचा प्रोजेक्ट, उत्तन ते विरार सागरी सेतू प्रकल्पाला मंजूरी!

Uttan to Virar Sea Bridge: मुंबईच्या वाहतुकीला दिलासा देणाऱ्या महत्वाकांक्षी योजनेत आणखी एक पाऊल पडले आहे. राज्य सरकारने उत्तन ते विरार जलसेतू प्रकल्पाला 58 हजार 754 कोटी रुपयांच्या बजेटसह हिरवा कंदील दाखवलाय. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच एमएमआरडीएला याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपावण्यात आली आहे. हा प्रकल्प मुंबईतील रस्त्यावरील गर्दी कमी करण्यास मदत करेल. उत्तरेकडील भागाला दक्षिणेशी जोडेल. एकूण 55.12 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गाने प्रवास वेळ कमी होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्र शासनाने उत्तन ते विरार जलमार्गाच्या विकासासाठी तब्बल 58 हजार 754 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर केली आहे. पूर्वीचा प्रस्ताव 87 हजार कोटींपेक्षा जास्त असताना, आता खर्चात कपात करून हा किफायतशीर पर्याय निवडण्यात आला. एमएमआरडीएला हे मोठे काम सौंपले असून, मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने निर्णय घेतला. यामुळे मुंबईतील वाहनांच्या गर्दीला आळा बसेल आणि नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
मुख्य सागरी सेतू 24.35 किलोमीटर लांबीचा असेल, जो समुद्रावरून उत्तन ते विरार जोडेल. याला 30.77 किलोमीटर लांबीच्या सहायक रस्त्यांनी बळकटी दिली जाईल, ज्यात उत्तन, वसई आणि विरार कनेक्टरचा समावेश आहे. एकूण 55.12 किलोमीटरच्या या नेटवर्कमुळे वाहतूक अधिक सुसाट होईल. पर्यावरणस्नेही डिझाइनद्वारे हा सेतू बांधला जाईल, ज्यामुळे किनारपट्टीवरील प्रवास सुलभ होईल.
फडणवीस प्रशासनाने जलसेतूच्या अंमलबजावणीसाठी एमएमआरडीएला पूर्ण अधिकार दिले आहेत. शासनाने नाममात्र दरात जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असून, हे काम तातडीने सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे मुंबईच्या उत्तर भागातील विकासाला वेग येईल आणि स्थानिक रहिवाशांना फायदा होणार आहे. हा निर्णय मुंबई-नाशिक-पुणे जोडणीच्या मोठ्या योजनेचा भाग आहे.
हा जलमार्ग दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेशी जोडला जाईल आणि पुढे वाढवण बंदरापर्यंत विस्तारित होईल. यामुळे दक्षिण मुंबईतून विरारला फक्त ४५ मिनिटांत पोहोचता येईल, जे सध्या तासभरापेक्षा जास्त लागते. मालवाहतूक व प्रवासी वाहतुकीसाठी हा सेतू क्रांतिकारी ठरेल. उत्तर उपनगरांतील कोंडी कमी होऊन, आर्थिक वाढीला चालना मिळेल आणि बंदराशी जोडणीमुळे व्यापार वाढण्यास मदत होणार आहे. या योजनेमुळे मुंबईची वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल आणि प्रदूषण कमी होईल. सरकारचा हा निर्णय पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे वळलेल्या धोरणाचे उदाहरण आहे. स्थानिक शेतकरी व उद्योजकांना फायदा होईल, तर पर्यटन व वाणिज्याला नवे क्षितिज उघडेल. एकूणच, उत्तन-विरार जलसेतू मुंबईला आधुनिक शहर म्हणून मजबूत करेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
उत्तर : हा प्रकल्प ५८,७५४ कोटी रुपयांचा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने आणि फडणवीस सरकारने याला पूर्ण मान्यता दिली आहे. आधीचा प्रस्ताव ८७ हजार कोटींपेक्षा जास्त होता, पण आता खर्च कमी करून हा किफायतशीर प्रकल्प मंजूर झाला आहे.
उत्तर : मुख्य सागरी सेतू २४.३५ किलोमीटर लांबीचा असेल. त्याला उत्तन, वसई आणि विरार कनेक्टर असे ३०.७७ किलोमीटर जोडरस्ते जोडले जातील. एकूण प्रकल्पाची लांबी ५५.१२ किलोमीटर आहे. हा सेतू पुढे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे आणि वाढवण बंदराशी जोडला जाईल.
उत्तर : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) हा प्रकल्प पूर्णपणे राबवणार आहे. फायदे : दक्षिण मुंबई ते विरार हा प्रवास २ तासांऐवजी फक्त ४५ मिनिटांत होईल, वाहतूक कोंडी कमी होईल, उत्तर मुंबईचा वेगाने विकास होईल, नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि बंदराशी थेट जोडणीमुळे व्यापार-उद्योगांना चालना मिळेल.