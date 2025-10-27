मरीन ड्राइव्ह ते विरार प्रवासादरम्यान अजिबात सिग्नल लागणार नाही, 2 तासांचे अंतर 45 मिनिटांत, नव्या सी-लिंकबद्दल सगळं जाणून घ्या

Uttan-Virar Sea Link: मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या मुंबईत एक सी-लिंक कार्यरत आहेत. तर दुसऱ्या सी-लिंकचे काम प्रगतीपथावर आहे. अशातच आणखी एका सी लिंकचे काम हाती घेण्यात आलं आहे. मुंबईच्या उत्तर भागातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उत्तन ते विरार असा सागरी सेतू बांधण्यात येत आहे. यूव्हीएसएल असं नाव या प्रकल्पाला देण्यात आलं आहे.
उत्तन-वसई-विरार प्रकल्पाला अखेर पर्यावरण विभागाने अंतिम मान्यता दिली आहे. या नव्या सी -लिंकमुळं विरार ते वर्सोवा हे अंतर अवघ्या 45 मिनिटांत पूर्ण करता येणार आहे. एमएमआरडीएने या प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पाची एकूण लांबी 55.12 किमी इतकी आहे. मुख्य सागरी पुल हा 24.35 किमीचा असून उत्तन ते विरार दरम्यान समुद्रावरुन जाणार आहे. तर, एकूण कनेक्टर्स 30.77 किमी प्रकल्पाला मुख्य रस्त्यांशी जोडणारे मार्ग असतील. तसंच, उत्तन कनेक्टर 9.32 किमी वर्सोवा-भाईंदर-दहिसर कोस्टल रोडशी जोडला जाणार आहे. वसई कनेक्टर 2.50 किमी पूर्णपणे उन्नत मार्ग असणार आहे.
हा सी लिंक पूर्ण झाल्यानंतर दहिसर-भाईंदर कोस्टल रोड आणि वर्सोवा कोस्टल रोडच्या माध्यमातून थेट मरीन ड्राइव्हपासून प्रवास सुरू करुन विरारपर्यंत सिग्नलमुक्त प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळं पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. त्याचबरोबर हा सी लिंक थेट वाढवण बंदरालादेखील जोडण्यात येणार आहे. बडोदा-मुंबई द्रुतगती मार्गाशी थेड जोडला जाणार असून पुढे प्रस्तावित वाढवण बंदरासोबत जोडला जाईल. तसंच, वसईशीही जोडला जाणार आहे.
