मरीन ड्राइव्ह ते विरार प्रवासादरम्यान अजिबात सिग्नल लागणार नाही, 2 तासांचे अंतर 45 मिनिटांत, नव्या सी-लिंकबद्दल सगळं जाणून घ्या

Uttan-Virar Sea Link: उत्तन-विरार सी लिंकप्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. काय आहे हा प्रकल्प वाचाच 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 27, 2025, 04:02 PM IST
मरीन ड्राइव्ह ते विरार प्रवासादरम्यान अजिबात सिग्नल लागणार नाही, 2 तासांचे अंतर 45 मिनिटांत, नव्या सी-लिंकबद्दल सगळं जाणून घ्या
Uttan-Virar Sea Link Receives Environmental Clearance Signal Free Link from virar To Marine Drive

Uttan-Virar Sea Link: मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या मुंबईत एक सी-लिंक कार्यरत आहेत. तर दुसऱ्या सी-लिंकचे काम प्रगतीपथावर आहे. अशातच आणखी एका सी लिंकचे काम हाती घेण्यात आलं आहे. मुंबईच्या उत्तर भागातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उत्तन ते विरार असा सागरी सेतू बांधण्यात येत आहे. यूव्हीएसएल असं नाव या प्रकल्पाला देण्यात आलं आहे.

उत्तन-वसई-विरार प्रकल्पाला अखेर पर्यावरण विभागाने अंतिम मान्यता दिली आहे. या नव्या सी -लिंकमुळं विरार ते वर्सोवा हे अंतर अवघ्या 45 मिनिटांत पूर्ण करता येणार आहे. एमएमआरडीएने या प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पाची एकूण लांबी 55.12 किमी इतकी आहे. मुख्य सागरी पुल हा 24.35 किमीचा असून उत्तन ते विरार दरम्यान समुद्रावरुन जाणार आहे. तर, एकूण कनेक्टर्स 30.77 किमी प्रकल्पाला मुख्य रस्त्यांशी जोडणारे मार्ग असतील. तसंच, उत्तन कनेक्टर 9.32 किमी वर्सोवा-भाईंदर-दहिसर कोस्टल रोडशी जोडला जाणार आहे. वसई कनेक्टर 2.50 किमी पूर्णपणे उन्नत मार्ग असणार आहे.

हा सी लिंक पूर्ण झाल्यानंतर दहिसर-भाईंदर कोस्टल रोड आणि वर्सोवा कोस्टल रोडच्या माध्यमातून थेट मरीन ड्राइव्हपासून प्रवास सुरू करुन विरारपर्यंत सिग्नलमुक्त प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळं पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. त्याचबरोबर हा सी लिंक थेट वाढवण बंदरालादेखील जोडण्यात येणार आहे. बडोदा-मुंबई द्रुतगती मार्गाशी थेड जोडला जाणार असून पुढे प्रस्तावित वाढवण बंदरासोबत जोडला जाईल. तसंच, वसईशीही जोडला जाणार आहे.

प्रश्न १: यूव्हीएसएल प्रकल्प म्हणजे काय?

उत्तर: यूव्हीएसएल म्हणजे उत्तन-विरार सी-लिंक, जो मुंबईच्या उत्तर भागातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी बांधला जाणारा सागरी सेतू आहे. हा प्रकल्प उत्तन ते विरार दरम्यान समुद्रावरून जाणारा मुख्य सागरी पुल आणि विविध कनेक्टर्सद्वारे मुंबईच्या मुख्य रस्त्यांशी जोडला जाईल. यामुळे विरार ते वर्सोवा हे अंतर अवघ्या ४५ मिनिटांत पूर्ण करता येईल.

प्रश्न २: या प्रकल्पाला कोणत्या विभागाने अंतिम मान्यता दिली आहे?

उत्तर: उत्तन-वसई-विरार प्रकल्पाला पर्यावरण विभागाने अखेर अंतिम मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ने हाती घेतला आहे.

प्रश्न ३: या प्रकल्पाची एकूण लांबी किती आहे?

उत्तर: प्रकल्पाची एकूण लांबी ५५.१२ किलोमीटर आहे. यात मुख्य सागरी पुल २४.३५ किलोमीटरचा आहे, जो उत्तन ते विरार दरम्यान समुद्रावरून जाईल. तसेच, एकूण कनेक्टर्स ३०.७७ किलोमीटरचे असतील.

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे.

