मुलुंडमधील दुर्घटनेत उत्तर प्रदेशच्या सरपंचाचा मृत्यू; मुंबई पाहायला आले, लग्नाला जात असतानाच काळाचा घाला

Uttar Pradesh sarpanch dies in Mulund accident: मुलुंड येथील मेट्रो लाईन बांधकामाच्या पियर पी 196 जवळ आज दुपारी (14 फेब्रुवारी 2026 रोजी शनिवारी) एक भीषण दुर्घटना घडली. रस्त्याने जाणाऱ्या एका ऑटो रिक्षा आणि कारवर पॅरापेटचा एक भाग उंचीवरून पडला आणि आदळला. या भयंकर दुर्घटनेत तीन जण गंभीर जखमी झाले तर, दोन जणांनी त्यांचा जीव गमावला. दरम्यान, मृत्यू झालेल्या दोघांपैकी एक उत्तर प्रदेशातील एका गावाचे सरपंच होते.
मुलुंड येथील वडाळा-ठाणे-कासारवडवली मेट्रोच्या 4 मार्गिकेचे बांधकाम सुरू होते. यावेळी दुपारी 12 वाजून 15 मिनिटांच्या दरम्यान ही दुर्घटना घडली. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दरम्यान या दुर्घटनेत ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांचे नाव रामधनी यादव असून, ते उत्तर प्रदेशच्या जौनपुर जिल्ह्यातील एका गावाचे सरपंच होते. सरपंच रामधनी यादव आणि माजी सरपंच महेंद्र यादव हे मुंबई फिरण्यासाठी आले होते. आणि हेच त्यांच्या दुर्दैवी मृत्युचे कारण बनले.
दरम्यान मुलुंड परिसरात रामधनी यादव यांच्या मित्राचे ऊसाचे रसवंतीगृह होते. याच रसवंतीगृहातून बबलू यादव या रिक्षावाल्यासह रामधनी यादव आणि माजी सरपंच नातेवाईकाच्या घरी लग्नासाठी निघाले होते. याचवेळी मेट्रोच्या बांधकामाचा पिलर त्यांच्या रिक्षावर कोसळला आणि होत्याचे नव्हते झाले. या घटनेने यादव कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. आता नातेवाईकांकडून या घटनेमध्ये जे लोक जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मुलुंडमध्ये काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या या घटनेवर त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींनी मोठा संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुःख व्यक्त केले असून या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मृताच्या वारसांना 5 लाख रुपये आर्थिक मदत राज्य सरकार देईल आणि जखमींच्या उपचाराचा खर्च राज्य सरकार करेल. जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, अशी प्रार्थना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
MMRDA चे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी कारवाई करु असं उत्तर देत पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रसारमाध्यमांनी गराडा घालून त्यांना जाब विचारला असता त्यांनी उत्तर दिलं. "मिलन इन्फ्रा या कंपनीकडे कंत्राट होतं. मिलन इन्फ्रा कंत्राटदाराला 5 कोटीचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कामावर लक्ष ठेवणाऱ्या LGB & HILL या कंपनीला एक कोटींचा दंड ठोठावला आहे. प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार आहे. MMRDA आणि पालिकेचे अधिकारी दोषी सापडल्यास कारवाई करू. स्ट्रेचिंगच्या कारणामुळे Parapet Wall चा भाग कोसळला".