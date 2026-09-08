Add Zee Business As A Preferred Source
App

बापरे... तब्बल ₹15000 चा वडापाव, मुंबईतल्या Video मुळे देशभरात ही तरुणी चर्चेत; नेमकं तिच्यासोबत घडलं काय?

वडापाव हा मुंबईकरांचा नाश्ता आणि जेवणही आहे असं म्हणतात. मात्र हा वडापाव कितीला मिळतो असं विचारलं तर तुम्ही अगदी 10 रुपयांपासून ते 50 रुपयांपर्यंतच्या रेंजचे वडापाव सांगाल, बरोबर की नाही?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:04 PM IST
बापरे... तब्बल ₹15000 चा वडापाव, मुंबईतल्या Video मुळे देशभरात ही तरुणी चर्चेत; नेमकं तिच्यासोबत घडलं काय?
Image Credit: तिच्या व्हिडीओचीच सगळीकडे चर्चा दिसत आहे

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सचिनची रिअल इस्टेटमध्येही सेकंड इनिंग, पुण्यातील 'या' ठिकाणी केली मोठी गुंतवणूक, एक दोन नाही तर तब्बल 70 कोटींची डील
2
3
4
5