बापरे... तब्बल ₹15000 चा वडापाव, मुंबईतल्या Video मुळे देशभरात ही तरुणी चर्चेत; नेमकं तिच्यासोबत घडलं काय?

वडापाव म्हणजे मुंबईकरांसाठी जीव की प्राण... इंडियन बर्गर म्हणून या वडापावची ख्याती पार परदेशात पोहोचली आहे. वडापावची एकदा चटक लागली की आवडीचा वडापाव खाण्यासाठी काहीही करणारे अनेकजण आहेत. पण मुंबईतला सर्वात महाग वडापाव कितीचा असेल? असा प्रश्न विचारल्यास तुम्ही अगदी महागात महाग 50 रुपये किंवा अगदी ब्रॅण्डेड वडापाव 150 रुपये वगैरेला असेल असं म्हणाल. पण एका तरुणीला हा वडापाव चक्क 15 हजार रुपयांना पडला आहे. हा वडापाव एवढा महाग कसा पडला याचं रील तिने स्वत: शेअर केलं आहे. नक्की हा 15 हजारांचा वडापाव काय प्रकार आहे ते पाहूयात..
तुम्ही कितीही मोठे वडापावप्रेमी असलात तरी वडापावची चव चाखण्यासाठी तुम्ही किती दूर जाऊ शकता? एका महिला फक्त वडापाव खाण्यासाठी दिल्लीहून मुंबईला विमानाने आली. त्यानंतर इथं ती एक रात्र राहिली आणि सकाळी तिने वडापाव खाण्याची इच्छा पूर्ण केली. एका इन्स्टाग्राम रिलमध्ये या तरुणीने 'खराखुरा' वडापाव खाण्याची तीव्र इच्छा झाल्यामुळे मी मुंबईपर्यंतचा प्रवास केला आणि अखेरीस ही इच्छा मला 'सिटी ऑफ ड्रीम्स'मध्ये (मुंबईमध्ये) पूर्ण करता आली, असं म्हटलं आहे.
इन्स्टाग्रामवर 'विटी स्पेस' (Witty Space) नावाने अकाऊंट असलेल्या या तरुणीने एका रीलमधून आपला हा अनुभव सांगितला आहे. ती म्हणाली की, दिल्लीत वडापाव खात असताना तिला त्याची चव फारशी आवडली नाही. अस्सल वडापाव फक्त मुंबईतच मिळू शकतो याची खात्री पटल्याने तिने तातडीने मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रवास सुरू केला.
दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळवरुन मुंबईच्या दिशेने उड्डाण घेणाऱ्या विमानाचं पाच हजारांचं तिकीट तीने टॅक्सीने जात असताना बूक केल्याचं रीलमध्ये दिसत आहे. एअरपोर्टवर तिने 165 रुपये खर्च करून चहा घेतला. दुपारी चार वाजता मुंबईला जाण्यासाठी विमानात बसल्यानंतर तिला खूप भूक लागली होती, त्यामुळे तिने विमानामध्ये 300 रुपयांच्या 'कप नूडल्स' खाल्ल्या. ती संध्याकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास मुंबईत पोहोचली. पण शहरातील वाहतूककोंडीमुळे 'स्लो स्पीड'मुळे तिला लॅण्ड झालेल्या दिवशी वडापाव खाता आला नाही. तिने सांगितले की, अवघं 11 किमी अंतर कापण्यासाठी तिला सुमारे 70 मिनिटे लागली, ज्यामुळे तिला चार हजार रुपये प्रति रात्र दराने हॉटेल रुम बूक करावी लागली.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी, ती 'स्ट्रीट-स्टाईल' म्हणजेच रस्त्यावरील गाडीवर मिळणारा वडापाव शोधण्यासाठी बाहेर पडली. तिला ऑनलाइन ऑर्डर करण्याऐवजी रस्त्यावरील गाडीवरून वडापाव खाण्याची मनापासून इच्छा होती. अखेरीस, तिला अशी एक जागा सापडली जिथे वडापाव फक्त 20 रुपयांना मिळत होता. गाडीवरचा हा वडापाव खाऊन तिचं मन तृप्त झालं.
मात्र तोपर्यंत दिल्लीतील घरापासून मुंबईतील या वडापावच्या गाडीपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास करण्यासाठी तिचे सुमारे 15 हजार रुपये खर्च झाले होते. व्हिडिओच्या शेवटी तीने, "पहिला घास घेताच मला जाणवले की 'सिटी ऑफ ड्रीम्स'मध्ये खरोखरच उत्तम वडापाव मिळतो. इतका वेळ आणि पैसा खर्च केल्यानंतर मी ठामपणे सांगू शकते की, हा माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम वडापाव आहे," असं म्हणत मुंबईमध्येच ओजी म्हणजेच खरा वडापाव मिळतो असं म्हटलं. तिनेच या वडापावला 'सर्वात महागडा... 15 हजार रुपयांचा वडापाव' असं म्हटलंय.
तिच्या या रिलवरुन दोन गट पडले असून एकीकडे तिचं कौतुक होत असताना काहींनी याला पैशाचा अपव्यय म्हटलंय.