मुंबई लोकलमध्ये घेतला भाचीचा जीव, मामाच्या 'त्या' कृत्याने संताप, हत्येचे कारण ऐकून सगळेच हादरले

Vasai Crime News: मुंबईलगतच्या वसईत एक भयानक घटना घडली असून मामानेच भाचीचा जीव घेतला. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 19, 2025, 12:57 PM IST
मुंबई लोकलमध्ये घेतला भाचीचा जीव, मामाच्या 'त्या' कृत्याने संताप, हत्येचे कारण ऐकून सगळेच हादरले
Vasai  Crime News: नात्याला काळिमा फासणारी एक घटना मुंबईलगतच्या वसईत घडली आहे. मामानेच त्याच्या सख्या 16 वर्षांच्या भाचीला चालत्या लोकल ट्रेनमधून धक्का देऊन तिची हत्या केली आहे. पोलिसांनी जेव्हा या घटनेचा तपास केला तेव्हा भयंकर सत्य उघडकीस आलं आहे. या प्रकरणी सोमवारी दुपारी 28 वर्षांच्या तरुणाला अटक केली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणी तिच्या मामासोबत चर्चगेट-विरार लोकलने प्रवास करत होती. लोकल भाईंदर-नायगावच्या मध्ये आल्यानंतर आरोपीने 16 वर्षांच्या तरुणीला लोकलमधून धक्का दिला. त्यानंतर तरुणी रेल्वे रूळांवर पडली. डोक्याला जबर मार लागल्याने तरुणीने जागीच जीव गमावला. 

अल्पवयीन तरुणीही तिच्या आईसह आणि भावासह मानखुर्द येथे राहते. शनिवारी ती बेपत्ता झाली होती. तिच्या कुटुंबीयांनी तिचा शोध घेतला मात्र ती कुठेच सापडली नाही. रविवारी त्यांना कळलं की ती तिच्या वालीवयेथील मामाच्या घरी गेली आहे. जेव्हा तिची मोठी काकू तिला परत आणण्यासाठी गेली तेव्हा ती पुन्हा गायब झाली होती, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. त्यानंतर रविवारी रात्री तिच्या कुटुंबीयांनी वालिव स्थानकात अपहरण झाल्याची तक्रार दाखल केली. 

सोमवारी, आरोपीने मुलगी त्याच्यासोबत असल्याचे फोनकरुन आईला कळवलं होतं. त्यानंतर काहीवेळातच तो दुपारी 2.05 वाजता भाईंदर येथे तिच्यासोबत चर्चगेट-विरार ट्रेनमध्ये चढला होता. ट्रेन नायगावजवळ येताच त्याने तिला चालत्या ट्रेनमधून ढकलले त्यामुळं ती जागीच ठार झाली, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

आरोपीची धक्कादायक कबुली

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी आणि अल्पवयीन मुलीमध्ये अनैतिक संबंध होते. मामासोबत लग्न करण्यासाठी ती पळून वसईला आली होती. मात्र  अल्पवयीन तरुणी जेव्हा पळून त्याच्याकडे आली तेव्हा त्याला ही मोठी जबाबदारी डोक्यावर ओझं म्हणून बनेल असं वाटलं. म्हणून त्याने तिला मारण्याचा निर्णय घेतला.

आरोपीचे नाव अर्जुन सोनी असं असून तो वसईतील एका कंपनीत सुरक्षा रक्षकाचं काम करतो. जेव्हा त्याने अल्पवयीन मुलीला धावत्या ट्रेनमधून ढकलून दिलं तेव्हा ट्रेनमधील नंदू झा या प्रवाशाने ही घटना प्रत्यक्ष पाहिली होती. जेव्हा त्याने या घटनेबाबत इतर प्रवाशांना सांगितले तेव्हा आरोपीला पकडून वसई रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पण या घटनेमुळं एकच खळबळ उडाली आहे.

प्रश्न १: मुंबईलगतच्या वसईत नात्याला काळिमा फासणारी कोणती घटना घडली आहे?

उत्तर: मामानेच त्याच्या १६ वर्षांच्या सख्या भाचीला चालत्या लोकल ट्रेनमधून धक्का देऊन तिची हत्या केली आहे.

प्रश्न २: मृत तरुणीवर हल्ला कधी आणि कोणत्या ठिकाणी झाला?

उत्तर: सोमवारी दुपारी २.०५ वाजता चर्चगेट-विरार लोकल ट्रेनमध्ये तरुणी प्रवास करत असताना, भाईंदर-नायगावच्या मध्ये आरोपीने तिला धक्का दिला.

प्रश्न ३: तरुणीचा मृत्यू कशामुळे झाला?

उत्तर: लोकल ट्रेनमधून ढकलल्यानंतर ती रेल्वे रूळांवर पडली आणि डोक्याला जबर मार लागल्याने तिने जागीच जीव गमावला.

