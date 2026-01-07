English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • Versova-Bandra Sea Link: मुंबईतला हा समुद्री पूल 100 वर्षे टिकेल, 2 तासांचा प्रवास फक्त १५ मिनिटांत; कुठे, कसा बांधला जाईल?

या सी लिंकच्या बांधकामाने अरबी समुद्रातील सर्वांत दूरच्या बिंदूपर्यंत पोहोचले आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 7, 2026, 10:54 PM IST
वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक

Versova-Bandra Sea Link: मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सुरू असलेल्या कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्प्यातील हा महत्वाचा भाग आहे. या पुलाला 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर बांद्रा-वर्सोवा सी ब्रिज' असे नाव देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ म्हणजेच एमएसआरडीसीकडून हा प्रकल्प राबवला जातोय. एकूण 25 किलोमीटर लांबीचा हा सी लिंक नरीमन पॉइंट-विरली भागाला जोडून दक्षिणेकडे बांद्रा-वरळी सी लिंक आणि उत्तरेकडे वर्सोवा-कांदिवली-भाईंदर कोस्टल रोडशी जोडेल. हा प्रकल्प मुंबईच्या एकूण 60 किलोमीटर लांबीच्या कोस्टल रोडचा भाग असून, शहरातील प्रवास सुलभ करणार आहे. 

प्रोजेक्ट कुठपर्यंत? 

या सी लिंकच्या बांधकामाने अरबी समुद्रातील सर्वांत दूरच्या बिंदूपर्यंत पोहोचले आहे. बांद्रा आणि जुहू दरम्यान 900 मीटरपर्यंत समुद्रात काम पूर्ण झाले आहे. बांद्रा, कार्टर रोड, जुहू कोळीवाडा आणि वर्सोवा येथे चार इंटरचेंज/कनेक्टर ब्रिजचे बांधकाम सुरू आहे, ज्यात खांब बसवण्याचे काम चालू आहे. एकूण प्रकल्पाचे 26 टक्के काम पूर्ण झाले असून, समुद्रात आणि किनाऱ्यावर वेगाने प्रगती होत आहे. हे काम ऑफशोअर आणि ऑनशोअर दोन्ही भागात सुरू आहे. 

मुख्यमंत्री काय म्हणाले? 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प मार्च २०२८ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होईल. त्यांनी म्हटले, "या प्रकल्पाचे २६ टक्के काम पूर्ण झाले असून, मार्च २०२८ पर्यंत हा रस्ता वाहतुकीसाठी उपलब्ध होईल." हे विधान प्रकल्पाच्या वेगवान प्रगतीचे दर्शक आहे आणि मुंबईकरांना दिलासा देणारे आहे. 

पुलाची रचना कशी?

हा सी लिंक अंदाजे 100 वर्षे टिकेल अशी रचना करण्यात आली आहे. या काळात कोणत्याही मोठ्या समस्या उद्भवणार नाहीत, असे सांगण्यात आलंय. पुलाची बांधणी मजबूत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने होत असून, तो मुंबईच्या वाहतुकीला दीर्घकाळ आधार देईल. हे डिझाइन पर्यावरण आणि समुद्री परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार केल्याची माहिती देण्यात आली.

प्रवाशांचा कसा होणार फायदा? 

सध्या वर्सोवा ते भाईंदरचा प्रवास 90 ते 120 मिनिटे घेतो. पण हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तो केवळ 15 ते 20 मिनिटांत होईल. यामुळे मुंबईकरांचा वेळ वाचेल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल. हा लिंक शहरातील विविध भागांना जोडून आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Devendra FadnavisVersova Bandra Sea Link UpdateVersova Bandra Sea Linkversova-bandra sea link newsversova bandra sea link status

