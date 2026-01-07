Versova-Bandra Sea Link: मुंबईतला हा समुद्री पूल 100 वर्षे टिकेल, 2 तासांचा प्रवास फक्त १५ मिनिटांत; कुठे, कसा बांधला जाईल?

Versova-Bandra Sea Link: मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सुरू असलेल्या कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्प्यातील हा महत्वाचा भाग आहे. या पुलाला 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर बांद्रा-वर्सोवा सी ब्रिज' असे नाव देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ म्हणजेच एमएसआरडीसीकडून हा प्रकल्प राबवला जातोय. एकूण 25 किलोमीटर लांबीचा हा सी लिंक नरीमन पॉइंट-विरली भागाला जोडून दक्षिणेकडे बांद्रा-वरळी सी लिंक आणि उत्तरेकडे वर्सोवा-कांदिवली-भाईंदर कोस्टल रोडशी जोडेल. हा प्रकल्प मुंबईच्या एकूण 60 किलोमीटर लांबीच्या कोस्टल रोडचा भाग असून, शहरातील प्रवास सुलभ करणार आहे.
या सी लिंकच्या बांधकामाने अरबी समुद्रातील सर्वांत दूरच्या बिंदूपर्यंत पोहोचले आहे. बांद्रा आणि जुहू दरम्यान 900 मीटरपर्यंत समुद्रात काम पूर्ण झाले आहे. बांद्रा, कार्टर रोड, जुहू कोळीवाडा आणि वर्सोवा येथे चार इंटरचेंज/कनेक्टर ब्रिजचे बांधकाम सुरू आहे, ज्यात खांब बसवण्याचे काम चालू आहे. एकूण प्रकल्पाचे 26 टक्के काम पूर्ण झाले असून, समुद्रात आणि किनाऱ्यावर वेगाने प्रगती होत आहे. हे काम ऑफशोअर आणि ऑनशोअर दोन्ही भागात सुरू आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प मार्च २०२८ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होईल. त्यांनी म्हटले, "या प्रकल्पाचे २६ टक्के काम पूर्ण झाले असून, मार्च २०२८ पर्यंत हा रस्ता वाहतुकीसाठी उपलब्ध होईल." हे विधान प्रकल्पाच्या वेगवान प्रगतीचे दर्शक आहे आणि मुंबईकरांना दिलासा देणारे आहे.
हा सी लिंक अंदाजे 100 वर्षे टिकेल अशी रचना करण्यात आली आहे. या काळात कोणत्याही मोठ्या समस्या उद्भवणार नाहीत, असे सांगण्यात आलंय. पुलाची बांधणी मजबूत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने होत असून, तो मुंबईच्या वाहतुकीला दीर्घकाळ आधार देईल. हे डिझाइन पर्यावरण आणि समुद्री परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार केल्याची माहिती देण्यात आली.
सध्या वर्सोवा ते भाईंदरचा प्रवास 90 ते 120 मिनिटे घेतो. पण हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तो केवळ 15 ते 20 मिनिटांत होईल. यामुळे मुंबईकरांचा वेळ वाचेल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल. हा लिंक शहरातील विविध भागांना जोडून आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देईल.