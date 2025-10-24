मुंबईतील दुसऱ्या सी-लिंकचे काम वेगाने सुरू, मुंबईकरांना कसा फायदा होणार, वाचा सगळी A To Z माहिती

Versova Bandra Sea Link project status : मान्सूनने परतीचा प्रवास सुरु केल्यानंतर मुंबईतील दुसऱ्या सी-लिंकचे काम वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकच्या बांधकामाचे काम सुरू असून त्यासाठी उपकरणेदेखील पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 17 किमी लांबीचा वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकचे काम खोल समुद्रात करण्यात येत आहे. मान्सूनच्या काळात खोल समुद्रात जाण्यास सरकारने बंदी घातलेली असताना आता परतीचा पाऊस सुरू झाल्यानंतर सी-लिंकचे काम पुन्हा जोमाने सुरू करण्यात आले आहे.
हवामान विभागाकडून, काही दिवसांपूर्वीच मान्सून विभागाकडून परतीचा पाऊस सुरू झाल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेनंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने पुन्हा काम सुरू केले आहे. मान्सूनच्या दरम्यान चार महिने काम बंद ठेवल्यानंतर पुन्हा काम सुरू करण्याच्या तयारी सुरू केली आहे. वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकचे बांधकाम 2018 पासून सुरू आहे. तथापि, 2022 मध्ये या प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली. 2022 मध्ये, सी लिंकचे काम फक्त 2.5% पूर्ण झाले. गेल्या अडीच वर्षांत, सी लिंकचे काम 35% पेक्षा जास्त पूर्ण झाले आहे. कामाचा वेग वाढल्याने, सी लिंक आता आकार घेऊ लागला आहे.
सुरुवातीला एका भारतीय कंपनीला सागरी मार्ग बांधण्याचे काम देण्यात आले होते. या कंपनीला एका इटालियन कंपनीच्या सहकार्याने हा प्रकल्प पूर्ण करायचा होता, परंतु कंपनी काम करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे, भारतीय कंपनीला प्रकल्पातून काढून टाकण्यात आले. दुसऱ्या कंपनीला काम सोपवल्यानंतर, आता काम वेगाने सुरू झाले आहे. विलंबामुळे, प्रकल्पाची अंतिम मुदत 2026 वरून 2028 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
हा सागरी मार्ग वरळी-वांद्रे विभागाला जोडेल. एकदा पूर्ण झाल्यावर, वरळी ते वर्सोवा हा प्रवास तासांऐवजी 20 ते 25 मिनिटांपर्यंत कमी होईल. वाहनचालकांच्या सोयीसाठी, सागरी मार्गावर वांद्रे, कार्टर रोड, जुहू आणि वर्सोवा येथे चार कनेक्टर असतील. या कनेक्टरमुळे सी-लिंकवर सहजपणे प्रवेश करू शकतील आणि बाहेर पडू शकतील.