Marathi News
मुंबईतील दुसऱ्या सी-लिंकचे काम वेगाने सुरू, मुंबईकरांना कसा फायदा होणार, वाचा सगळी A To Z माहिती

Versova Bandra Sea Link project status : हा पूल मुंबईतील कोस्टल रोड फेज ३ किंवा वेस्टर्न कोस्टल रोडचा भाग म्हणून बांधण्यात येत आहे. या आठ पदरी सागरी लिंकमुळे मुंबईला महत्त्वपूर्ण फायदे होतील.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 24, 2025, 06:34 PM IST
Versova Bandra Sea Link project status : मान्सूनने परतीचा प्रवास सुरु केल्यानंतर मुंबईतील दुसऱ्या सी-लिंकचे काम वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकच्या बांधकामाचे काम सुरू असून त्यासाठी उपकरणेदेखील पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 17 किमी लांबीचा वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकचे काम खोल समुद्रात करण्यात येत आहे. मान्सूनच्या काळात खोल समुद्रात जाण्यास सरकारने बंदी घातलेली असताना आता परतीचा पाऊस सुरू झाल्यानंतर सी-लिंकचे काम पुन्हा जोमाने सुरू करण्यात आले आहे.

हवामान विभागाकडून, काही दिवसांपूर्वीच मान्सून विभागाकडून परतीचा पाऊस सुरू झाल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेनंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने पुन्हा काम सुरू केले आहे. मान्सूनच्या दरम्यान चार महिने काम बंद ठेवल्यानंतर पुन्हा काम सुरू करण्याच्या तयारी सुरू केली आहे. वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकचे बांधकाम 2018 पासून सुरू आहे. तथापि, 2022 मध्ये या प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली. 2022 मध्ये, सी लिंकचे काम फक्त 2.5% पूर्ण झाले. गेल्या अडीच वर्षांत, सी लिंकचे काम 35% पेक्षा जास्त पूर्ण झाले आहे. कामाचा वेग वाढल्याने, सी लिंक आता आकार घेऊ लागला आहे.

सुरुवातीला एका भारतीय कंपनीला सागरी मार्ग बांधण्याचे काम देण्यात आले होते. या कंपनीला एका इटालियन कंपनीच्या सहकार्याने हा प्रकल्प पूर्ण करायचा होता, परंतु कंपनी काम करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे, भारतीय कंपनीला प्रकल्पातून काढून टाकण्यात आले. दुसऱ्या कंपनीला काम सोपवल्यानंतर, आता काम वेगाने सुरू झाले आहे. विलंबामुळे, प्रकल्पाची अंतिम मुदत 2026 वरून 2028 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

हा सागरी मार्ग वरळी-वांद्रे विभागाला जोडेल. एकदा पूर्ण झाल्यावर, वरळी ते वर्सोवा हा प्रवास तासांऐवजी 20 ते 25 मिनिटांपर्यंत कमी होईल. वाहनचालकांच्या सोयीसाठी, सागरी मार्गावर वांद्रे, कार्टर रोड, जुहू आणि वर्सोवा येथे चार कनेक्टर असतील. या कनेक्टरमुळे सी-लिंकवर सहजपणे प्रवेश करू शकतील आणि बाहेर पडू शकतील.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
versova-virar sea link project completion datebandra varsova sea link mapbandra - versova sea link deadlinebandra versova sea linkVersova-Bandra Sea Link project status

