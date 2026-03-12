English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वर्सोवाच्या बिल्डरला अज्ञात व्यक्तिकडून जीवे मारण्याची धमकी, पत्रात सापडली बंदूकीची जिवंत गोळी

वर्सोवामध्ये एका बिल्डरला चिठ्ठीद्वारे धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तसेच चिठ्ठीसोबत बंदुकीची गोळीही सापडली आहे. याप्रकरणाबाबत पोलीसांचा तपास सुरू आहे.   

Updated: Mar 12, 2026, 01:27 PM IST
Photo Source: Free Press Journal

Versova Crime: वर्सोवा येथून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका बांधकाम व्यावसायिकाला चिट्ठीतून जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अत्यंत भीतीदायक बाब म्हणजे चिठ्ठीमध्ये बंदूकीची एक जिवंत गोळीही सापडली आहे. दरम्यान, पोलीसांकडून तपास सुरू असून धमकी देणाऱ्या अज्ञात व्यक्तिवर एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. काय आहे ही संपूर्ण घटना जाणून घेऊया. 

कधी घडली घटना? 

पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 6 मार्च 2026 रोजी बिल्डर मेहुल मेहता यांनी अंधेरी पश्चिमेतील वर्सोवा मेट्रो स्टेशनजवळील त्यांच्या एका खासगी बांधकाम साइटला भेट दिली तेव्हा ही घटना समोर आली. यानंतर मेहता यांच्या खासगी सुरक्षा रक्षकाने या प्रकरणाची तक्रार पोलिस स्थानकात केली. सध्या मुंबई पोलीसांचे पथक याबाबत चौकशी करत आहेत. तसेच धमकीची चिट्ठी पाठवणाऱ्या व्यक्तिचा शोध घेण्यासाठी आजूबाजूच्या परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासत आहे. 

गाडीच्या नंबरप्लेटजवळ संशयास्पद कागदी पाकिट 

दरम्यान, दुपारी 1 वाजताच्या सुमारास बिल्डर मेहता त्यांच्या निवासस्थानावरून निघाले आणि 2 वाजून 15 मिनिाटांनी त्यांच्या बांधकामाच्या साइटवर पोहोचले. यावेळी सुरक्षा रक्षक वैभव सोमा बावकर यांनी बाहेरच गाडी पार्क केली. त्यानंतर काहीवेळाने बावकर हे गाडीतून भेटवस्तू घेण्यासाठी गाडीकडे परतले असता, त्यांचे लक्ष गाडीच्या मागच्या नंबर प्लेटजवळ गेले. यावेळी काहीतरी संशयास्पद असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. बारकाईने तपासणी केल्यानंतर तिथे एक पांढरे प्लास्टिकचे पॅकेट आढळले. जे गाडीच्या बूटला जोडलेल्या नंबर प्लेटजवळील गॅपमध्ये लपवले गेले होते.  

 

धमकीची चिठ्ठी आणि बंदूकीची जिवंत गोळी

हे पॅकेट उघडल्यानंतर त्यात मेहुल मेहता नावाचा एक कागदाचे पाकिट दिसले. ज्यामध्ये धमकी देणारी चिठ्ठी मिळाली. या चिठ्ठीत 'मेहता सुधर जा, तुझे समझ मे नहीं आ रहा. आज ये बहार है, कल ये तेरे अंदर होगा. अल्लाह हाफिज - छोटा शकील' अशी  लेखी धमकी देण्यात आली होती. तसेच त्यात चिकटपट्टीने जोडलेली जिवंत बंदुकीची गोळी सापडली. बावकर यांनी याची माहिती लगेचच गाडी चालकाला दिली. यानंतर पोलीसांकडे तक्रार करण्यात आली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सध्या सुरू आहे.

