'आगे आगे...', उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचं मतदान सुरु असतानाच फडणवीसांच्या 'त्या' विधानाने वाढला सस्पेन्स

CM Devendra Fadnavis On Vice President Election 2025: देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदासाठी मतदान सुरु असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक सूचक विधान केलं आहे. एनडीएकडून महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन तर इंडिया आघाडीकडून सुदर्शन रेड्डी निवडणुकीच्या मैदानात आहेत. संध्याकाळी पाच वाजेदरम्यान मतदान होणार असून मतदानाला चार तास शिल्लक असतानाच फडणवीस यांनी केलेल्या एका विधानाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात.
या निवडणुकीत एकूण 782 खासदार मतदान करणार असून लोकसभेतील 543, राज्यसभेतील 233 आणि 12 नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश आहे. उपराष्ट्रपतीपदाची निवड प्रामाणिक प्रतिनिधित्व प्रणालीद्वारे केली जाते. खासदार गुप्त मतदानाद्वारे उमेदवारांच्या पसंतीच्या क्रमाने मत देतात आणि बहुमत गाठेपर्यंत मतमोजणी प्रक्रिया सुरू राहते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीत सकाळी 10 वाजता मतदान करतील. सध्या इंडिया आघाडीच्या उमेदवाराकडे सुमारे 323 मतांचे समर्थन असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे, तर एनडीएकडे 438 मते असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचा सस्पेन्स मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विधानाने वाढला आहे. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रकारांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रश्न विचारला. खासदार फुटून क्रॉस वोटींग होणार का ? या प्रश्नावर फडणवीसांनी, "आगे आगे देखो होता हैं क्या!" असं उत्तर दिलं.
उपराष्ट्रपती निवडणूक 2002
युपीए - सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस) - 305 मतं
एनडीए - भैरोसिंह शेखावत (भाजप) - 454 मतं
उपराष्ट्रपती निवडणूक 2007
युपीए - हमीद अन्सारी (काँग्रेस) - 455 मतं
एनडीए - नजमा हेपतुल्ला (भाजप) - 222 मतं
तिसरी आघाडी - रशीद मसूद (सपा) - 75 मतं
उपराष्ट्रपती निवडणूक 2012
युपीए - हमीद अन्सारी (काँग्रेस) - 490 मतं
एनडीए - जसवंत सिंह (भाजप) - 238 मतं
उपराष्ट्रपती निवडणूक 2017
युपीए - गोपाळकृष्ण गांधी (अपक्ष) - 244 मतं
एनडीए - वेंकय्या नायडू (भाजप) - 516 मतं
उपराष्ट्रपती निवडणूक 2022
युपीए - मार्गारेट अल्वा (काँग्रेस) - 182 मतं
एनडीए - जगदीप धनकड (भाजप) - 528 मतं
या निवडणुकीत एकूण किती मतदार आहेत?
या निवडणुकीत एकूण 782 खासदार मतदान करणार आहेत. यामध्ये लोकसभेतील 543, राज्यसभेतील 233 निवडणूक झालेल्या सदस्य आणि 12 नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश आहे. राज्य विधानमंडळांचा यात सहभाग नाही.
उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक कशी होते?
उपराष्ट्रपतीपदाची निवड प्रामाणिक प्रतिनिधित्व प्रणालीद्वारे (Proportional Representation) केली जाते. खासदार गुप्त मतदानाद्वारे उमेदवारांच्या पसंतीच्या क्रमाने मत देतात. बहुमत गाठेपर्यंत मतमोजणी प्रक्रिया सुरू राहते. मतदान संसद भवनात संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत होईल आणि मतमोजणी लगेच सुरू होईल.
इंडिया आघाडी आणि एनडीएकडे किती मते अपेक्षित आहेत?
सूत्रांनुसार, इंडिया आघाडीच्या उमेदवार सुदर्शन रेड्डीकडे सुमारे 323 मते असण्याची शक्यता आहे, तर एनडीएच्या उमेदवार सी.पी. राधाकृष्णनकडे 438 मते असू शकतात. मात्र, क्रॉस वोटिंगची शक्यता असल्याने निकाल अनिश्चित आहे.