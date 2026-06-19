मुंबईतील या दृश्यामुळे सगळेच आश्चर्यचकित, शेकडो लोकांना बीचवर झोपण्याची का आली वेळ?

जून महिना अवघ्या काही दिवसांमध्ये संपणार आहे, तरीदेखील अजून पावसाने हजेरी लावलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रासह मुंबईकर उष्णतेने हैराण आहेत. अशातच मुंबईतील बीचवरील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये शेकडो लोक बीचवर रात्रीच्या वेळी झोपलेले दिसत आहेत. आजपर्यंत असं दृष्य मुंबईत कधीही दिसलं नाही, त्यामुळे सर्वांना प्रश्न पडला आहे. मुंबईकरांवर अशी वेळ का आली आहे.
तर वर्सोवा समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या झोपडपट्ट्यांमधील हे रहिवासी आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागतोय. त्याच कठीण परीक्षा म्हणजे वारंवार होणाऱ्या वीजपुरवठा खंडीत खंडाचा मोठा सामना करावा लागत आहे. वाढत्या तापमानामुळे घरांमध्ये राहणे कठीण झालंय. अनेक कुटुंबे रात्रीचा वेळ वर्सोवा समुद्रकिनाऱ्यावर घालवत आहेत.
समुद्रकिनाऱ्यावरील थंड वाऱ्यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळत आहे. त्यामुळे लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक रात्री उशिरापर्यंत किंवा पहाटेपर्यंत बीचवरच आराम करत आहेत. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते पुन्हा आपल्या घरांकडे परततात आणि दैनंदिन कामकाजाला सुरुवात करतात. स्थानिक रहिवाशी सांगतात की, वीजपुरवठ्यातील वारंवार खंडीत होतोय आणि पाऊस अजून आला नाही त्यामुळे उकाड्यामुळे घरात झोपणे अशक्य झालंय. या समस्येमुळे त्यांच्या आरोग्यावर आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत आहे. दरम्यान, नागरिकांनी प्रशासनाकडे नियमित वीजपुरवठा आणि उष्णतेपासून दिलासा देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केलीय.
मुंबईच्या बीचवर आपल्याला आजपर्यंत पर्यटकांची गर्दी दिसायची. उन्हाळ्याचा सुट्ट्या असल्यावर बीचवरील पर्यटकांच्या गर्दीचे अने व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. पण दिवसा पर्यटकांनी भरलेला हे बीच रात्रीच्या वेळी शांत असतात. समुद्रातील पाण्याचा मधुर वाज आणि शांत बीच असं साधणार दृष्य असतं. पण सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमुळे सर्वच हैराण झाले आहे.
मुंबईतील वाढत्या उष्णतेमुळे आणि प्रचंड उकाड्यामुळे नागरिकांचे हाल होताना दिसतंय. उंच इमारतीमध्ये एसीच्या थंड हवेत झोपणारे मुंबईकर आणि दुसरीकडे हे उष्णतेने त्रासलेले मुंबईकर असं काहीस चित्र सध्या मुंबईत दिसतंय. उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळावा म्हणून वर्सोवा परिसरातील शेकडो नागरिक रात्री समुद्रकिनाऱ्याचा आधार घेताना दिसत आहे.
सध्या हे व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून मुंबईकरांना उकाड्यामुळे कोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे यावर चर्चा सुरू झालीय.