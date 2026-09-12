अस्खलित, समृद्ध मराठी बोलणारे विद्यानंद बापट शाळेत हुशार होते का? स्वत: मुलाखतीमध्ये दिले उत्तर, म्हणाले...

मागील काही दिवसांपासून विद्यानंद बापट यांची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. झी 24 तासच्या न्यूजरुम गप्पा विथ बापट या कार्यक्रमामध्ये विद्यानंद बापट हे आले होते. यांनी अनेक मुद्द्यावर सडेतोड उत्तरे दिली आहेत यासंदर्भात विद्यानंद बापट नक्की काय म्हणाले यासंदर्भात वाचा. विद्यानंद बापट यांना त्याच्या लहानपणाबाबत विचारण्यात आले यावेळी त्यांना लहानपणी देखील ते बंड खोर होते का असा प्रश्न करण्यात आला यावर बापट म्हणाले की, यावर बापट यांनी नाही असे उत्तर दिले आणि ते म्हणाले की, मी खुप सामान्य विद्यार्थी होतो. मध्यवर्गीय घरातल्या मुलाचे ज्याप्रकारे आयुष्य असतं त्याचप्रकारे माझं आयुष्य होतं.
बापट यांच्या शिक्षणाबद्दल प्रचंड चर्चा होत आहे आणि ते खुप हुशार आहेत असे सर्वांना त्याची भाषा ऐकून वाटते. बापट यांना ते बॅकबेंचर होते का असा प्रश्न केल्यानंतर ते म्हणाले की नाही मी बॅकबेंचर नव्हतो. खुप हुशार किंवा खुप जास्त खोडसाळ असाही मी नव्हतो. बापट ज्या ठिकाणी नोकरी करत आहेत त्याठिकाणावरुन कशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत आहेत यावर बापट म्हणाले की, जे मी आता करतोय तेच मी करत राहणार आहे, मी सध्या वर्क फॅार्म होम करतो माझं घरुन काम असतं. त्यामुळे आमच्या फेस टू फेस असे संवाद जास्त काही होत नाही असे विद्यानंद बापट यांनी सांगितले.
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मागील काही दिवसांमध्ये विद्यानंद बापट हे प्रसिद्धीच्या झोतात आले आणि त्यामुळे त्याचे आयुष्य हे 360 डिग्री बदलले आहे यावर बोलताना विद्यानंद बापट म्हणाले की, माझं आयुष्य बदललं तर आहे नक्कीच पण बायोलॅाजिकली मी तो एवढच आणि सायटेफिकेली त्याच खुप विश्लेषण करता येईल. का आयुष्य बदललं याचं कारण सांगताना विद्यानंद बापट म्हणाले की, उत्सव विरुद्ध नागरिक अशी दरी निर्माण झाली आहे. अनेकजण या मुद्द्यावर माध्यमे आणि नागरिक त्यांच्या व्यासपीठावरुन मांडतात. पण अनेकदा मला जाणवले आहे की नागरिकांची बाजू मांडणारा मी एकटाच असतो असे बापट म्हणाले. नागरिकांच्या बाजूने ठामपणे मांडणारा असल्यामुळे माझा मुद्दा उचलून धरला.
विद्यानंद बापट यांच्या मराठी भाषेबद्दल विचारल्यानंतर ते म्हणाले की, भाषेच्याबद्दल परस्पर विरोधी भाष्य केली जातात, त्यामुळे भाषा हे साधण आहे साध्य नाहीये. त्यामुळे ती गोष्ट मला काही फार महत्त्वाची वाटत नाही, भाषिक प्रभुत्व जे आहे, जसजस एक्सपोझर वाढत जातं तसतशी ती वाढत जाते.