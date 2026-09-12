Exclusive : 'तुमच्या उत्सवाची घाण...', सण आणि उत्सवाची नेमकी व्याख्या काय? डीजेला विरोध करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांनी मांडली स्पष्ट भूमिका

गणेशोत्सवाचा काळ असून आता एका पाठोपाठ सण सुरु होणार आहे. अशात विद्यानंद बापट यांच्यामुळे डीजेचा मुद्दा पु्न्हा तापला. विद्यानंद बापट यांनी पुण्यात डीजेला विरोध केलेल्यानंतर राज्यभरात उत्सव काळात डीजे असावा की नाही, याबद्दल दोन मतप्रवाह पुढे आलेत. विद्यानंद बापट यांना डीजेला विरोध केल्यामुळे पुण्यात काही लोकांच्या रोषालाही समोरे जावं लागले. काही दिवसांपूर्वी त्यांना एका व्यक्तीने अचानक येत कानशिलात लगावली. यानंतर राज्यभरात डीजेविरोधात घेतलेल्या भूमिकेनंतर वातावरण तापलं.
एवढंच नाहीतर बापट यांनी राजकीय नेत्यांचंही टेन्शन वाढवलं. अशात झी 24 तासच्या गप्पा विथ बापट या कार्यक्रमात विद्यानंद बापट यांनी दिलखुलास गप्पा मारल्यात. या कार्यक्रमात विद्यानंद बापट यांनी सण आणि उत्सवाची व्याखा नेमकी काय आहे, याबद्दल सांगितलं आहे.
या कार्यक्रमात झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी त्यांना विचारलं की, तुम्ही लष्करी उत्सव वगैरे असे शब्द वापरले ही तुमची भूमिका टोकाची नाही का होत आहे. यावर विद्यानंद बापट म्हणाले की, माझी भूमिका टोकाची नाहीय. कारण आता सण जवळ आलेली लोकांच्या छातीत धडक्या भरतात. हे मी गेल्या सात आठ वर्षांपासून पाहतोय. एवढंच नाहीतर सण उत्सव काळात शहरी भागातील लोक आपली राहती घरं सोडून निघून जातात. हा काय उत्सव साजरे करण्याचा प्रकार आहे, असा प्रश्न त्यांनी या कार्यक्रमातून विचारला.
ते पुढे म्हणाले की, ते म्हणात की, त्यांचे उत्सव म्हणजे आनंद, असेल तुमचा आनंद पण नागरिकांसाठी ती शिक्षा आहे. त्यामुळे आम्ही त्याचे पूर्णपणे विलगीकरण मानतो. तुमच्या उत्सवाची घाण तुमच्यापाशी आमची शांतता आमच्यापाशी.