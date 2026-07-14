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विनायक राऊतांवर अटकेची टांगती तलवार? सुनेनं केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे जेलमध्ये जावं लागणार?

विनायक राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात गिरीजा राऊत यांनी ठाण्यातील कापूरबावडी पोलीस स्टेशनमध्ये 10 जून रोजी गुन्हा दाखल आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 14, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:42 AM IST
विनायक राऊतांवर अटकेची टांगती तलवार? सुनेनं केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे जेलमध्ये जावं लागणार?
Image Credit: विनायक राऊत यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात केलाय अर्ज (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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विनायक राऊतांवर अटकेची टांगती तलवार? सुनेनं केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे जेलमध्ये जावं लागणार?
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