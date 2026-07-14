विनायक राऊतांवर अटकेची टांगती तलवार? सुनेनं केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे जेलमध्ये जावं लागणार?

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबाविरोधात त्यांची सून गिरीजा राऊत यांनी गंभीर आरोप करत कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात ज्या कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे ते पाहता एफआयआरमध्ये नाव असलेल्यांना अटक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच विनायक राऊत यांनी ठाणे सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर 23 जुलैला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विनायक राऊत यांना दिलासा मिळणार की अटकेचा मार्ग मोकळा होणार हे 23 तारखेलाच स्पष्ट होणार आहे.
विनायक राऊत, गितेश राऊत, शामल राऊत, चुलत सासरे आबा राऊत, फिरोज शेख, काझी बाबा आणि हरिश्चंद्र घाडी यांच्याविरोधात विनायक राऊत यांची सून गिरीजा यांनी 10 जून रोजी तक्रार दाखल केली होती. त्या आधारे राऊत यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व ओघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनिय 2013 चे कलम 3 (2), 3(3) आणि भारतीय न्याय संहितेचे कलम 115 (2), 318 (2), 351(2) आणि 85 नुसार गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर शनिवारी फिरोज शेख याला पोलिसांनी अटक केली होती.
राऊत यांनी तपासादरम्यान यापूर्वीच ठाणे सत्र न्यायालयात वकिलांमार्फत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तसेच गिरीजा यांनी केलेले आरोप रविवारी माध्यमांसमोर येऊन फेटाळले होते. आता 23 जुलै रोजी त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे. सत्र न्यायालय सुनावणीवेळी काय निर्णय देणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
याच प्रकरणी अटकेतील आरोपी फिरोज बाबाची आज पोलीस कोठडी संपणार आहे. सावंतवाडी (कोलगाव) येथील भोंदूबाबा फिरोज शेख (फिरोज बाबा) याला ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने 14 जुलै २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सून गिरिजा राऊत यांनी पती व सासरच्या मंडळींवर फिरोज बाबाच्या मदतीने शारीरिक, मानसिक छळ आणि अघोरी कृत्य केल्याचे गंभीर आरोप केले होते, त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी या बाबाला अटक करत कोर्टासमोर हजर केले यावेळी झालेल्या युक्तिवादात पोलिसांनी पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. दरम्यान, न्यायालयाने 14 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी दिली होती आज कोठडीची मुदत संपत असून न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. यावेळी पोलिसांना काय अधिक माहिती तपासातून चौकशीतून निष्पन्न झाली हे स्पष्ट होणार आहे.