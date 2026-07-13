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'शरीरसंबंध होणार नाहीत तर...', विनायक राऊतांच्या मुलासंदर्भात सासुचा धक्कादायक खुलासा; 'गितेश राऊत हा...'

माजी खासदार विनायक राऊत यांचे पुत्र तसेच मुंबईमधील नगरसेवक असलेल्या गितेश यांच्यासंदर्भात त्याच्या सासूने नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 13, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:09 AM IST
'शरीरसंबंध होणार नाहीत तर...', विनायक राऊतांच्या मुलासंदर्भात सासुचा धक्कादायक खुलासा; 'गितेश राऊत हा...'
Image Credit: गिरीजा राऊत यांच्या आईचे गंभीर आरोप (फोटो सोशल मीडिया आणि एएनआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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