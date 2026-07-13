'शरीरसंबंध होणार नाहीत तर...', विनायक राऊतांच्या मुलासंदर्भात सासुचा धक्कादायक खुलासा; 'गितेश राऊत हा...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक तथा खासदार विनायक राऊत यांचे पुत्र गितेश राऊत हे नपुंसक असल्याचा आरोप त्यांची पत्नी गिरीजा यांनी केला आहे. हीच गोष्ट लपवण्यासाठी लग्न झाल्यापासून सात वर्ष आपल्यावर लैंगिक, शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार करण्यात आल्याची तक्रार गिरीजा यांनी ठाण्यातील कापुरबावडी पोलीस स्थानकामध्ये नोंदवली असून या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आल्यानंतर रविवारी या प्रकरणावरुन जोरदार दावे-प्रतिदावे करण्यात आले. दरम्यान या वादामध्ये विनायक राऊतांनी गिरीजा यांच्यावरच आरोप करताना पैशांसाठी हे आरोप केले जात असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र हे आरोप आता गिरीजा यांच्या आई पूजा पवार यांनी खोडून काढले आहेत. विनायक राऊत यांनी गिरीजाकडून 3 खोल्यांचं घर, गाडी, महिना 5 लाख रुपये आणि एकूण 12 कोटी रुपये मागण्यात आल्याचा आरोप केल्यानंतर हे आरोप पूर्णपणे चुकीचे असल्याचं गिरीजा यांच्या आईने म्हटलं आहे. एवढेच नाही त्यांनी विनायक राऊत आणि आपल्या जावयाच्या वागण्यासंदर्भातही पूजा पवार यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना भाष्य केलं आहे.
गिरीजा राऊत यांच्या आईनेही या प्रकरणामध्ये आपल्या लेकीची बाजू घेत थेट विनायक राऊतांवर निशाणा साधला आहे. "आज विनायक राऊत आरोप करत आहेत की टेरेस फ्लॅट मागितला, 5 लाख मागितले. मूळात आम्ही मिटिंगसाठी वेळ मागत होतो. राऊत यांच्या घराची मुलगी आहे आरोप करताना विचार करावा," असा इशारा गिरीजा यांच्या आईने दिला आहे. पुढे बोलताना, "मुलगी माहेरी आल्यापासून आम्ही मिटिंगसाठी वेळ मागत आहोत. आपला मुलगा काय करतो हे त्यांना माहित आहे. राऊत यांचा मुलगा घाणेरड्या शिव्या देतो. मानसिक त्रास देतो. आम्ही 3 वर्ष गाठीभेटीसाठी वेळ मागत होतो. त्यांनी केलेले सर्व आरोप आम्ही फेटाळत आहोत," असंही गिरीजा यांच्या आईने म्हटलं आहे.
"आमच्या मुलीचा गैरफायदा घेतला. या सर्व अंधश्रद्धा प्रकरणात विनायक राऊत सहभागी आहेत. पैशांची मागणी केल्याचा आरोप चुकीचा आहे. आम्हाला पैसे हवे असते तर आम्ही तीन वर्ष थांबलो नसतो. त्यांची राजकीय पातळी चांगली असल्याने आम्ही काही बोललो नाही. आम्हाला फक्त मुलगी चांगली संसारी राहवी ही इच्छा आहे. आम्ही राऊतंच्याही अटकेची मागणी करत आहोत. आम्ही हे सामोपचाराने मिटवण्यासाठी बोलत होतो. आम्ही म्हणायचो डाॅक्टरी उपचार करूयात तेव्हा राऊत अंधश्रद्धा करू मग ते करू असे म्हणायचे. शरीरसंबंध होणार नाहीत तर मुलं होणार कशी?" असा सवाल गिरीजा यांच्या आईने राऊत कुटुंबाच्या भूमिकेवर टीका करताना केला आहे.
विनायक राऊतांना आपला मुलगा सक्षम नाही हे लपवायचं होतं असा आरोपही पूजा पवार यांनी केला आहे. "विनायक राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबाला गितेश राऊत असक्षम आहे हे लपवायचं होतं त्यासाठी त्यांनी माझ्या मुलीला निरनिराळ्या बाबांकडे नेलं. त्यांनी या सगळ्या बाबांना राऊतांनी मॅनेज केलं होतं. आमचे उपाय सुरु आहेत तोपर्यंत तुम्ही दोघांनी शरीरसंबंध ठेवायचे नाहीत, असं त्या बाबांनी सांगितलं. त्यामुळे त्यांना मुलाच्या कमतरता लपवण्यासाठी त्यांना वेळ मिळाला. आम्हाला हे सारं कळलं तेव्हा आम्ही सांगितलं की तुम्ही असे उपाय करु नका. डॉक्टरी इलाज करा त्यामुळे हा प्रश्न सुटेल, असं आम्ही सुचवलं. मात्र गितेश कुठलेही वैद्यकीय उपचार घ्यायला तयार नव्हता. मला काही झालेलं नाही मी ठीक आहे असं तो सांगायचा. मात्र नंतर गितेशवर उपचार करण्याऐवजी माझ्या मुलीला विविध औषधं देण्यात आली. तसंच विविध भोंदू बाबांकडे नेण्यात आलं, माझ्या मुलीचा छळ करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये आम्हाला आता न्याय मिळाला पाहिजे आणि या सगळ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे," अशी मागणी पूजा पवार यांनी केली आहे.
"आमची मुलगी गिरीजा डिसेंबर 2023 पासून आमच्याबरोबर राहते. आजपर्यंत त्यांनी फक्त तीन चार महिन्यांनी एखादी बैठक घेतली, आपण दोघांना समजवू वगैरे सांगायचे. पण विनायक राऊत यांचं त्यांचा मुलगा ऐकत नाही. गितेश राऊत हा विनायक राऊत आणि त्याच्या आईशी अत्यंत वाईट पद्धतीने बोलतो. त्यांचं तो अजिबात ऐकत नाही मग इतर कुणाचं का ऐकेल?" असा सवालही पूजा यांनी उपस्थित केला.