'तो शारीरिक संबंध करू शकत नव्हता म्हणून...', समोर येऊन सुनेनं पतीबद्दल सगळं सांगितलं; 'विनायक राऊत दुसऱ्या पत्नीसोबत...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते विनायक राऊत यांच्यासहीत त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर लैंगिक, मानसिक आणि आर्थिक छळाचा आरोप करणाऱ्या गिरीजा राऊत या आज प्रसारमाध्यमांसमोर आल्या. त्यांनी आपली भूमिका मांडताना हे सारं घडत असताना त्यांच्यावर राजकीय दबाव होता का? या प्रश्नाचंही उत्तर दिलं आहे. सासरे विनायक राऊत यांनी केलेले दोन दावे खोडून काढताना त्यांनी आपण कधीच पैशांची मागणी केली नाही. आपल्याला सुखाने संसाराची अपेक्षा होती असं म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता पत्राकरांसमोर गिरीजा यांनी पुन्हा एकदा त्यांचे पती आणि विनायक राऊतांचे पुत्र गितेश राऊत यांच्या लैंगिक क्षमतेबद्दल भाष्य केलं.
"प्लानिंग करुन आमचा घात करण्यात आला. त्यांनी आर्थिक, मानसिक, भावनिक छळ केला आहे. सात वर्ष माझा छळ झाला आहे. सर्व प्रथम राजकीय फॅमिली असल्यामुळे आम्ही चांगला संसार करायचा असल्यामुळे तक्रार केली नव्हती," असं आपली बाजू मांडताना गिरीजा राऊत यांनी पत्रकारांशी संवादादरम्यान म्हटलं आहे. "आनंदाने राहू असे वाटले पण तसे घडले नाही," असं गिरीजा राऊत म्हणाल्या. एवढ्यावरच न थांबता सासऱ्यांनी मला तीन रुमचा फ्लॅट पाहिले असल्याचा केलेला दावा खोटा असल्याचंही गिरीजा यांनी म्हटलं आहे. "फ्लॅटबाबतचे वक्तव्य खोटे आहे. सगळे लपवण्यासाठी आता खोटे बोलले जात आहे," असा आरोप गिरीजा यांनी केला.
"सप्टेंबर 2018 पर्यंत आमच्यात संबंध झाले नाहीत. त्यामुळे आम्ही बैठक घेतली होती. गणपतीनंतर यावर बोलू असे सांगितले पण अघोरी कृत्य केले. काही रुग्ण चाचण्या केल्या. मला वेगवेगळ्या बाबांकडे घेऊन जात होते. जिवंत कोंबड्या माझ्या अंगावरून उतरवल्या. अंगारे केले, गोमूत्र प्यायला दिले. तो शारीरिक संबंध करू शकत नव्हता म्हणून माझा छळ करण्यात आला," असा आरोप गिरीजा राऊत यांनी पत्रकारांसमोर आपली बाजू मांडताना केला आहे.
तुमच्यावर या प्रकरणामध्ये राजकीय दबाव होता का? या प्रश्नावर बोलताना गिरीजा राऊत यांनी, "ते मला मेंटल ट्रॉमा देत होते. नवरा मारहाण करून मला बोलत होता की, जर माझ्या इमेजला धक्का बसला तर बघ काय होईल. मला त्रास दिला गेलाय," असा आरोप केला. तसेच पुढे बोलताना, "विनायक राऊत दुसऱ्या पत्नीसोबत राहतात. ते नवरात्रीच्या घट बसतो तेव्हा आणि घट उठतो तेव्हाच घरी यायचे पण ते फोनवरून हे करा ते करा बोलायचे. माझ्या सासऱ्यांनी कुटुंबप्रमुख म्हणून कधीही सासू आणि त्यांच्या मुलाला नीट वागायला सांगितले नाही," असं गिरीजा यांनी म्हटलं आहे.
गिरीजा यांनी संपत्तीची मागणी केली या विनायक राऊतांच्या आरोपाला उत्तर देताना, "मला असे वाटत की त्यांनी आणि मला जवळून पाहिले आहे. मला सात वर्षात बरेच चान्स होते. मी हक्क दाखवू शकले असते पण मला आनंदाने नांदणे हेच पाहिजे होते. माझं आयुष्य घाणेरडे केले आहे," असं सुनेनं म्हटलं आहे.