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'तो शारीरिक संबंध करू शकत नव्हता म्हणून...', समोर येऊन सुनेनं पतीबद्दल सगळं सांगितलं; 'विनायक राऊत दुसऱ्या पत्नीसोबत...'

माजी खासदार विनायक राऊत आणि त्यांचा मुलगा गितेश यांच्यासहीत संपूर्ण कुटुंबावर आरोप करणाऱ्या गिरीजा राऊत या पहिल्यांदाच प्रसारमाध्यमांसमोर आल्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 12, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:27 PM IST
'तो शारीरिक संबंध करू शकत नव्हता म्हणून...', समोर येऊन सुनेनं पतीबद्दल सगळं सांगितलं; 'विनायक राऊत दुसऱ्या पत्नीसोबत...'
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी गिरीजा यांनी साधला संवाद (फोटो प्रातिनिधिक)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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