Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र
  • /मुंबई बातम्या
  • /इंटरनॅशनल लोकेशन्सला जाऊनच शरीरसंबंध ठेऊ शकतो कारण..., विनायक राऊतांच्या सुनेच्या FIR मध्ये काय आहे? फोनवर मासिक पाळीची...

'इंटरनॅशनल लोकेशन्सला जाऊनच शरीरसंबंध ठेऊ शकतो कारण...', विनायक राऊतांच्या सुनेच्या FIR मध्ये काय आहे? 'फोनवर मासिक पाळीची...'

गितेश यांचं नपुंसकत्व झाकण्यासाठी आपला शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक छळ करण्यात आल्याचं ठाण्यातील कापूरबावडी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 12, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:49 AM IST
'इंटरनॅशनल लोकेशन्सला जाऊनच शरीरसंबंध ठेऊ शकतो कारण...', विनायक राऊतांच्या सुनेच्या FIR मध्ये काय आहे? 'फोनवर मासिक पाळीची...'
Image Credit: विनायक राऊतांच्या मुलावर सुनेनं केले गंभीर आरोप (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LPG Price Today: घरगुती गॅस सिलेंडर आणि व्यावसायिक LPG ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा, 12 जुलैचे महाराष्ट्रातील दर जाणून घ्या
LPG Cylinder Price12 min ago
2
VINAYAK RAUT12 min ago
3
VINAYAK RAUT42 min ago
4
team india57 min ago
5
tukaram mundhe1 hr ago