'इंटरनॅशनल लोकेशन्सला जाऊनच शरीरसंबंध ठेऊ शकतो कारण...', विनायक राऊतांच्या सुनेच्या FIR मध्ये काय आहे? 'फोनवर मासिक पाळीची...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत आणि त्यांचा नगरसेवक मुलगा गितेश अडचणीत आले आहेत. गितेश यांची पत्नी गिरीजा यांनी संपूर्ण राऊत कुटुंबावर गंभीर आरोप करताना गितेश यांचं नपुंसकत्व झाकण्यासाठी आपला शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक छळ करण्यात आल्याचं ठाण्यातील कापूरबावडी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. तसेच शरीरसंबंध ठेवायचे नसल्याने आपल्यावर करणी झाल्याचा दावा करत काही अघोरी प्रथा करण्यास बळजबरी करण्यात आल्याचंही गिरीजा यांनी म्हटलं आहे. शरीरसंबंधांबद्दल पती गितेश राऊत यांचे विचार काय होते याचा उल्लेखही गिरीजा यांनी एफआयआरमध्ये केला आहे. मासिक पाळीसंदर्भातही आपल्यावर विचित्र बळजबरी केली जात असल्याचंही गिरीजा यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या एफआयआरमध्ये कसला कसला आणि काय उल्लेख आहे ते पाहूयात...
"माझी सासू माझा नवरा घरी असताना व तो घरी नसल्यास पूर्णतः वेगळी वागायची. प्रत्येक गोष्टीत मला टोमणे मारून, माझ्या घरच्यांबद्दल घालून पाडून बोलून मला मानसिक त्रास द्यायची. आमच्या नात्यात दुरावा येण्यासाठी व आमच्यात क्लेश होण्यासाठी तिचा मोठा सहभाग आहे. माझा पती हा मला मासिक पाळी कधी येईल त्याबाबत सर्व माहिती त्याच्या फोनवर नोंद करून ठेवत होता व माझी पुढची मासिक पाळी अमुक तारखेला येईल असा विकृतपणे वागत होता. तसेच, त्याचेवडील, विनायक राऊत, हे खासदार असल्याने त्यांचे कोणते न कोणते कार्यक्रम सतत चालू होते. त्यावेळी सदर कार्यक्रमाला अडचण नको म्हणून माझी सासू, शामल राऊत व गितेश राऊत हे मला मासिक पाळीपुढे ढकलण्यासाठी गोळ्या घेण्यास भरीस पाडत होते. त्यामुळे माझी मासिक पाळी दर महिन्याला लांबून मला त्रास होत होता. सदर बाबत मुंबई येथील विविध डाँक्टरांकडे तपासणीसाठी मी व माझे पती जात असताना ते मला धमकावून न्ह्यायचे की सगळ्यांना हेच सांगायचं की आमच्यात शारीरिक संबंध एकदम सुरळीत सुरु आहेत आणि आम्ही बेबी प्लॅन करतो आहोत. मी सतत गोळ्या घेतल्याने डॉ. पुष्पा देशमुख, बांद्रा, मुंबई यांनी माझे पती यांना मला गोळ्या न देणेबाबत सूचित केले. त्यामुळे माझे पती यांनी मला खूप शिवीगाळ करून दमदाटी केली होती," असा गंभीर आरोप गिरीजा राऊत यांनी केला आहे.
तसेच, "सन 2018 मध्ये मी व गितेश राऊत तसेच त्यांचा मित्र महेक नंदू व त्याची पत्नी प्रियांका नंदू असे ऑस्ट्रेलिया येथे फिरण्यास गेलो होतो. त्यावेळी सुद्धा गितेश राऊत हा माझ्या जवळ आला नाही आणि मी त्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करता त्याने मला शिवीगाळ करीत जबर मारहाण केली होती. त्यावेळी आमच्यात शारीरिक संबंधांवरून वाद झाले. तू मला हाथ लावशील तर विधवा होशील अशी धमकी देऊन, मला मारून, ते माझ्याशी खूप भांडले. सदर वेळी त्यांनी मला उपाशी ठेवून आणि मला वाईट वागणूक देऊन प्रचंड छळ केला," असंही गिरीजा यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे.
या साऱ्यानंतर राऊत कुटुंबाने जादूटोण्याच्या माध्यमातून आपल्याला अघोरी प्रथा करायला भाग पाडल्याचा आरोप गिरीजा यांनी केला आहे. "दिनांक 25 सप्टेंबर 2018 रोजी मला मासिक पाळी आल्याने माझे पती मला त्यांच्या रुनवालच्या फ्लॅटमध्ये नेत असताना रस्त्यामध्ये पडलेला अर्धा फुटलेला नारळ, हळद, कुंकू, ई. पाहून मी खूप घाबरले. सदरची बाब शामल राऊतांनी माझ्या सास-यांना सांगितली. माझा ईलाज करण्यासाठी, सास-यांनी सर्वप्रथम एक मुस्लिम बाबा कुर्ला येथून बोलावला होता. रुनवालच्या फ्लॅट मध्ये मी, माझे पती, माझे सासू सासरे आणि माझ्या पालकांच्या उपस्थितीत त्या मुस्लिम बाबा ने तंत्रमंत्र फुकून सांगितले की राऊतांच्या देवावर बंधन आहे. आबा राऊत (पूर्ण नाव माहीत नाही) गितेशचे चुलत काका, (रा.भांडुप, मुंबई) हे माझे सासरे, विनायक राऊत, ह्यांच्या सांगण्यावरून रुचीच्या रुनवालच्या फ्लॅट मध्ये आले होते. त्यावेळी सुद्धा माझे पती, सासू सासरे आणि माझ्या पालकांच्या उपस्थितीत आबांच्या अंगात वारं (देवीचा संचार) येऊन त्यांनी असे सांगितले की, गिरीजाची बाधा पूर्णपणे बरी होईपर्यंत, गितेश आणि गिरीजामध्ये अजिबात शारीरिक संबंध येता कामा नयेत. त्यावेळी आबांना सदर बाधा कधी पूर्णपणे बरी होणार असे विचारल्यास त्यांनी काहीएक समर्पक सांगितले नाही. त्यानंतर, माझे सासरे, विनायक राऊत, यांच्या सांगण्याप्रमाणे त्यांचे कार्यकर्ते तसेच गितेश राऊत यांनी मला फिरोज बाबा कोलगाव, ता. सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग यांच्याकडे नेले त्यावेळी त्या बाबाने माझे डोक्यावर कुठले तरी पाणी टाकून हाताला सुगंधी द्रव्य लावून मला डोळे झाकुन शांत बसायला सांगून माझे डोक्यावर लिंबू कापून माझेवर अघोरी उपचार केले होते. काझी बाबा करूड घाट, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी याने माझे अंगाभोवती कात्रीने (कैचीने) कापल्यागत आवाज करत फिरवणे, व हरीशचंद्र घाडी नानेली गाव ता. कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग याने काळया कणकेच्या बाहुल्या, लिंबु, टाचणी, अंगारे धुपारे, कच्च्या मांसाचे तुकडे, जिवंत कोंबडा, माझे डोक्याचे केस उपटणे, मला गोमुत्र प्यायला देणे, विभुतीची पडलेली राख पाण्यामध्ये टाकून प्यायला देणे याद्वारे माझेवर आघोरी प्रकार करून, सप्टेंबर 2018 पासून ऑगस्ट 2022 चे दरम्यान माझ्यावर सातत्याने केले गेले," असं गिरीजा यांनी म्हटलं आहे.
"मला या अघोरी विद्यांची भिती वाटत असल्यामुळे मी नेहमी माझे आई-वडिलांना सोबत ठेवत होते. त्यावेळी हे प्रकार पाहून माझ्या आई वडीलांनी विरोध केला असता त्यांना देखिल आघोरी विद्येची भिती घालुन तुमचे मुलीला बरे वाटावे तिला मुल होवुन तिचे चांगले व्हावे म्हणून उपचार चालू आहेत असे सांगून त्यांना देखील गप्प केले जात होते. सदर उपचाराच्या वेळी सर्व मांत्रीक एकच सांगायचे की, गितेश व माझे मध्ये उपचार संपे पर्यत कधीही शारिरीक संबंध करू नयेत. त्यामुळे माझे मनामध्ये पती पत्नी यांच्यात शारिरीक संबंध न झाल्यास मुल कसे होईल असा प्रश्न पडायचा परंतू मला नंतर लक्षात आले की माझे सासर कडील लोक या भोंदुबाबांच्या मदतीने माझे पतीचे नपुंसकत्व झाकण्यासाठी जाणीवपुर्वक या गोष्टी घडवून आणत होते," असा आरोप गिरीजा यांनी केला आहे.
"शारीरिक संबंधांवर माझ्या पतीचे असे मत होते की, तो फक्त इंटरनॅशनल लोकेशन्सला जाऊनच सेक्स करू शकतो, भारतात सेक्स करायला तो कम्फर्टेबल नाही. शारीरिक जवळीक साधल्यास मला दूर लोटत तो मला सांगायचा की मी नाजूक मुलगा आहे, तुला अक्कल आहे का? मला असा कसा हाथ लावतेस तू? मुंबईच्या घरी जवळीक साधल्यास आपण इथे कसं काही करणार आईला सगळं ऐकू जाईल. तळगाव, मालवणच्या घरी जवळीक साधल्यास म्हणायचा इकडे आपण काही करू शकत नाही, खाली रवी दादाला (मदतनीस) सगळं ऐकू जाईल. लग्नात सेक्स करण हे अजिबात महत्त्वाचं नाही आहे. दिनांक 29 डिसेंबर 2023 रोजी मी या सर्व प्रकारांना कंटाळून वरील पत्त्यावर माझ्या आई वडिलांकडे रहावयास आली आहे," असं गिरीजा यांनी तक्रारीत नमूद केलं आहे.