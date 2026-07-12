'गितेश हनिमूनला माझ्यासोबत शारीरिक संबंध न ठेवता...'; माजी खासदार विनायक राऊतांच्या सूनेचा सासरच्या मंडळींवर गंभीर आरोप

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध त्यांची सून गिरीजा राऊत यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. ठाण्याच्या कापूरबावडी पोलिसांत दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये गिरीजा यांनी सासू, सासरे आणि पतीसोबतच एकूण दहा जणांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. बाळ होत नसल्याने वैद्यकीय सल्ला घेण्याऐवजी जादूटोणा आणि बाबा-बुवांच्या माध्यमातून आपल्याला सासरच्या मंडळींनी अघोरी प्रथा करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप करताना आपला शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आल्याचं गिरीजा यांनी म्हटलं आहे. तसेच विनायक राऊत आणि त्यांच्या पत्नी शामल यांनी नगरसेवक असलेला मुलगा गितेश राऊतांचं नपुसंकत्व लपवण्यासाठी बाबा-बुवांची आणि जादूटोण्याची मदत घेतल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे. गिरीजा यांनी लग्नानंतरचा घटनाक्रम सविस्तर सांगितला असून हनिमूनच्या रात्री आलेला धक्कादायक अनुभवही सांगितला आहे.
"दिनांक 03 डिसेंबर 2017 रोजी माझे गितेश राऊत यांच्या बरोबर बी. के.सी., वांद्रे पूर्व, मुंबई येथे लग्न झाले. सदर लग्नाचा सगळा मानपान आमच्याकडून उत्तम रीतीने केला गेला. लग्न होऊन आमची लग्नाची वरात बालवाडी, वाकोला येथील झोपडपट्टीत असलेल्या निवासस्थानी गेली. झोपडपट्टीत असलेल्या निवासस्थानावरून झालेल्या फसवणुकीवरून माझ्या पालकांनी गितेशला विचारल्यास तो त्यांना उर्मटपणे उत्तरं देऊन झिडकारू लावला. त्याने मला सांगितले की, तू लग्न होऊन माप ओलांडून ह्या झोपडपट्टीतल्या घरात आली आहेस, तर तुझी तिर्डीपण याच घरातून जाणार," असं गिरीजा यांनी म्हटलं आहे.
"मी लग्नापूर्वी प्रॉक्टर अँड गॅम्बल, चकाला, अंधेरी ईस्ट मुंबई येथे कामाला होते. ते काम मला माझ्या पतीने सोडायला सांगितले. त्याप्रमाणे ते काम मी सोडले. त्यानंतर, त्याने त्याच्या आर.पी. ट्रान्सपोर्ट कंपनीत माझी कर्मचारी म्हणून नेमणूक करून माझे एच.डी.एफ.सी. बँकेत सेविंग्स अकाउंट उघडले. त्या अकाउंट मध्ये मोठमोठ्या रकमा येत जात होत्या. त्याबाबत मी पतीला विचारले असता तू गप्प बस, तुला काय करायचे आहे असे बोलून सदर अकाउंटचे सर्व व्यवहार पती सांभाळत होता. मी आर.पी. ट्रान्स्पोर्टची कर्मचारी असल्याचा एकही पुरावा गितेशनी मला दिलेला नाही. पी. अँण्ड जी. ची लास्ट सॅलरी अमाऊंट (रु. 25,000/-) (2018-2023) तितकीच रक्कम, मला गितेश खर्चाला पगार म्हणून कॅशमध्ये द्यायचा. परंतु आर.पी. ट्रान्सपोर्टची रक्कम किंवा पगार म्हणून दिलेली कॅश, ह्यातली कोणतीही रक्कम स्वईच्छेने खर्च करण्याची मला अजिबात मुभा नव्हती. मी नोकरी करायची असल्यास मी घरी खानावळ द्यायची अशी दमदाटी करून माझे आर्थिक खच्चीकरण केले गेले," असंही गिरीजा यांनी तक्रारीमध्ये नमूद केलं आहे.
पुढे गिरीजा यांनी हनिमूनदरम्यान आलेला अनूभवही सांगितला आहे. "लग्नानंतर देवदर्शनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर मी व गितेश राऊत हनिमूनसाठी ऊटी येथे गेलो होतो. ऊटी येथे एकूण 6 दिवस राहिलो असता गितेश माझ्या सोबत शारीरिक संबंध न ठेवता माझ्यापासून दूर राहिला होता. त्याबाबत मी त्याला विचारले की तू असा का वागत आहेस, तुझा काही प्रॉब्लेम आहे का? त्यावेळी त्याने मला मैटल कनेक्ट होणे गरजेचे आहे, शारीरिक संबंध लग्नात अजिबात महत्त्वाचे नाहीत, मला हनीमूनचा कंटाळा येतो असे सर्व बोलून मला टाळू लागला," असं गिरीजा यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.
"ऊटीवरून मुंबईला आल्यानंतर गावी होणा-या आमच्या लग्नाच्या स्वागत समारंभासाठी आम्ही मुळगावी तळगाव, मालवण येथे जाण्यास निघालो. त्यावेळी आम्ही पालीच्या गणपती मंदिरात दर्शनासाठी थांबलो. त्यावेळी गितेश हा गाडीतून उतरून पुढे चालू लागला. मी साडी घातल्याने व अंगावर दागिने असल्याने मला चालण्यास उशीर होऊ लागल्याने त्याने मला सदर ठिकाणी उपस्थित असलेल्या लोकांसमोर तुला कुठे घेऊन जायची तुझी लायकी नाही असे सर्व बोलून गलीच्छ भाषेत अपमानित केले होते. प्रत्येक वेळेस गितेश ने कधीही भांडण सुरु केल्यास आजूबाजूचा परिसर, भाषा, वेळ-काळ, माझ्या भावना ह्याचा कसलाही विचार न करता त्याचं मनशांत होई पर्यंत माझ्याशी वाद घातले आहेत," असंही गिरीजा यांच्या तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.