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'गितेश हनिमूनला माझ्यासोबत शारीरिक संबंध न ठेवता...'; माजी खासदार विनायक राऊतांच्या सूनेचा सासरच्या मंडळींवर गंभीर आरोप

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत आणि त्यांचा नगरसेवक पुत्र एका वेगळ्याच प्रकरणामुळे अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे. विनायक राऊतांच्या सुनेनं त्यांच्या कुटुंबावर गंभीर आरोप केलेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 12, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:48 AM IST
'गितेश हनिमूनला माझ्यासोबत शारीरिक संबंध न ठेवता...'; माजी खासदार विनायक राऊतांच्या सूनेचा सासरच्या मंडळींवर गंभीर आरोप
Image Credit: ठाण्यात विनायक राऊतांच्या कुटुंबाविरोधात दाखल करण्यात आला गुन्हा (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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