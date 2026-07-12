मुलगा नपुंसक आरोपावरुन विनायक राऊतांचं 'खरं कारण' म्हणत सुनेला उत्तर; '3BHK, महिना 5 लाख, एकूण 12 कोटी अन्...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत यांनी त्यांच्या सुनेनं केलेलं लैंगिक, मानसिक आणि आर्थिक छळाचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. विनायक राऊतांचे पुत्र आणि नगरसेवक गितेश राऊत यांची पत्नी गिरीजा यांनी कुटुंबावर जादुटोणा केल्याचा आरोप केला असून या प्रकरणात ठाण्यातील कापुरबावडी येथे तक्रार दाखल केली आहे. गितेश यांचं नपुंसकत्व झाकण्यासाठी आपल्यावर लग्न झाल्यापासून म्हणजेच 2017 पासून अत्याचार केले जात असल्याचे गिरीजा यांचे आरोप विनायक राऊतांनी फेटाळून लावताना गिरीजा यांनीच पैशांची मागणी केल्याचा दावा केला आहे.
गिरीजा यांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना विनायक राऊतांनी, "मी आणि माझ्या कुटुंबीयांवर लावलेले आरोप खोटे आहेत. गितेशबरोबर तीन वर्षापासून त्याची पत्नी राहत नाही. तिचे आई-वडील पण बाबाबुवांकडे येत होते. मग तेव्हा का नाही तक्रार केली? 2022 मध्ये घडलेली घटना 2026 मध्ये करतात त्यावरून दिसून येत की काळंबेरं आहे," असं म्हटलं आहे. तसेच गिरीजा यांच्यावर हल्लाबोल करताना विनायक राऊत यांनी गितेश आणि गिरीजा यांच्या घटस्फोटासंदर्भातील तयारी चालू असल्यानेच पोलिसांकडे अशी तक्रार दाखल करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.
"खरं कारण असं की घटस्फोटाची केस फाइल केली आहे. पाच कोटी रुपये आणि थ्री रुम फ्लॅट, दोन लाख दरमहा आणि ऊपर गाडी मागितली पहिल्या बैठकीत," असा दावा विनायक राऊत यांनी केला आहे. "त्यानंतर दुसऱ्या बैठकीतनंतर दरमहा पाच लाख रुपये आणि एकूण दहा कोटी मागितले," असा आरोप विनायक राऊत यांनी केला आहे. "भावनात्मक त्रासपोटी नुकसान भरपाई दोन कोटी आणि इतर काही बाबी असे एकूण 12 कोटी रुपये मागितले आणि त्याशिवाय घर आणि गाडी ही मागणी कायम ठेवली आहे," असंही विनायक राऊतांनी पत्रकारांनी सांगितलं.
"ही मागणी मान्य केली नाही म्हणून तिने असे सगळे प्रकार केले. केस न्यायालयात गेली आहे. आम्ही इथेच रहात आहोत. ठाण्यात सत्र न्यायालय केस दाखल आहे. अघोरी उपचारांच्या आरोपाचं मी पूर्णपणे खंडन करतो," असं विनायक राऊत म्हणालेत. 23 तारखेला केस आहे, तेव्हा आम्ही यावर उत्तर देऊ, असं विनायक राऊतांनी म्हटलं आहे.
पैशांची मागणी केल्याच्या आरोपांना गिरीजा यांनी पत्रकार परिषदेमधून उत्तर दिलं आहे. "मला असे वाटत की त्यांनी आणि मला जवळून पाहिले आहे. मला सात वर्षात बरेच चान्स होते. मी हक्क दाखवू शकले असते पण मला आनंदाने नांदणे हेच पाहिजे होते. माझं आयुष्य घाणेरडे केले आहे," असं गिरीजा राऊत यांनी म्हटलं आहे.