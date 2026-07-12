Add Zee Business As A Preferred Source
App

मुलगा नपुंसक आरोपावरुन विनायक राऊतांचं 'खरं कारण' म्हणत सुनेला उत्तर; '3BHK, महिना 5 लाख, एकूण 12 कोटी अन्...'

माजी खासदार विनायक राऊत यांनी सुनेनं केलेल्या आरोपांवर पहिल्यांदाच भाष्य करताना 'खरं कारण' असं म्हणत काही गंभीर आरोप केलेत. ते नेमकं काय म्हणालेत पाहूयात

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 12, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:13 PM IST
मुलगा नपुंसक आरोपावरुन विनायक राऊतांचं 'खरं कारण' म्हणत सुनेला उत्तर; '3BHK, महिना 5 लाख, एकूण 12 कोटी अन्...'
Image Credit: विनायक राऊत यांनी सुनेच्या आरोपांवर नोंदवली पहिली प्रतिक्रिया (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुलगा नपुंसक आरोपावरुन विनायक राऊतांचं 'खरं कारण' म्हणत सुनेला उत्तर; '3BHK, महिना 5 लाख, एकूण 12 कोटी अन्...'
VINAYAK RAUT4 min ago
2
FIFA World Cup 202629 min ago
3
gold rate1 hr ago
4
maharashtra1 hr ago
5
LPG Cylinder Price1 hr ago