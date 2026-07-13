सुनेनं लैंगिक छळाचे आरोप करताच राज्य सरकारचा विनायक राऊतांना दणका? स्वत: राऊत म्हणाले, 'आमची...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत यांनी त्यांच्या सुनेनं गिरीजा राऊतांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून आपल्याला बदनाम करण्यासाठी हे सारं षडयंत्र रचण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. गिरीजा यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणता पैशाची मागणी करण्यात आल्याचं सांगतानाच पोलीस तपासामधून माहिती समोर येईल अशा विश्वास विनायक राऊतांनी व्यक्त केला आहे.
"वायफळ बडबड करायची असते. कोणाच्या तरी सांगण्यावरून ते बोलत आहे. त्यांनीच दिलेल्या पेपरहून मी बोलत आहे. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीत काय म्हटले आहे? मला भीती वाटत असल्याने मी आई वडिलांनासोबत घेऊन जायचे. मग तेव्हाच तक्रार का दाखल केली नाही?" असा सवाल विनायक राऊतांनी उपस्थित केला आहे. तसेच पुढे बोलताना सून गिरीजाने केलेल्या दाव्यावरुन विनायक राऊतांनी, "मी स्वतःहून माहेरी गेली असून स्त्रीधन नेलं आहे. सासरी येताना किती आणलं आणि माहेरी किती नेलं हे सांगा. सोनं-चांदीसहीत 13 बॅगा घेऊन गेली. त्यांच्या डिंमाड हे दुप्पटीने वाढत होत्या. आधी 2 कोटी नंतर फ्लॅट, गाडी, नंतर ते 5 कोटींवर गेलं. 12 कोटी 50 लाख इतकी डिमांड वाढलेली आहे. यात 5 लाख दरमहा, 10 कोटी एक रक्कमी, दरमहा भाडे 1 लाख, 3 बीएचके ईएमआय तुम्हीच भरायचे," अशी मागणी करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
आरोपांबद्दल बोलताना, "आरोपांना भीक घालत नाही. आमचे दोन दैवत आहेत एक पांडुरंग आणि दुसरे बाळासाहेब ठाकरे याशिवाय कुलदैवत" असं विनायक राऊत म्हणालेत. तसेच, "माझा पोलिस खात्यावर विश्वास आहे. ज्यांची ज्यांची नावे दिली आहेत त्यांची चौकशी केल्यानंतर सत्य समोर येईल. भांडुपला माझे मोठे बंधू मला वयाने ज्येष्ठ आहेत. आम्ही त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार सर्व करतो. हे सर्व षड्यंत्र कोण करतयं हे येणाऱ्या काळात आम्ही सांगू," असं विनायक राऊतांनी म्हटलं आहे.
एवढ्यावरच न थांबता विनायक राऊतांनी या साऱ्या आरोप-प्रत्यारोपादरम्यान राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली. राऊत कुटुंबाची सुरक्षा काढून घेण्यात आल्याचं विनायक राऊतांनी म्हटलं आहे. "आमचं प्रोटेक्शनही काढलं आहे. आम्ही सर्व चौकशीला सामोरे जायला तयार आहोत. मुलांवर केलेले आरोप खोटे आहेत, हे फक्त आम्हाला बदनाम करण्यासाठी केलेले आरोप आहेत," असंही म्हटलं आहे.