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सुनेनं लैंगिक छळाचे आरोप करताच राज्य सरकारचा विनायक राऊतांना दणका? स्वत: राऊत म्हणाले, 'आमची...'

विनायक राऊत यांनी सुनेनं केलेल्या आरोपांवर भाष्य करताना नेमकं काय काय म्हटलं आहे जाणून घ्या. राऊत यांनी या आरोप-प्रत्यारोपांदरम्यान सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचीही माहिती दिली.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 13, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:39 PM IST
सुनेनं लैंगिक छळाचे आरोप करताच राज्य सरकारचा विनायक राऊतांना दणका? स्वत: राऊत म्हणाले, 'आमची...'
Image Credit: विनायक राऊतांचा सुनेवर पलटवार (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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सुनेनं लैंगिक छळाचे आरोप करताच राज्य सरकारचा विनायक राऊतांना दणका? स्वत: राऊत म्हणाले, 'आमची...'
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