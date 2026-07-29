'बॉलिवूड माफियाविरोधात लढलीस तेव्हा....', Gen Z ला गटार म्हणणाऱ्या कंगनावर व्हायरल गर्ल रिया अहीर संतापली, 'शिव्या घालून...'

नीट पेपरफुटीप्रकरणी धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडलेल्या Gen Z वर बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौतने केलेल्या टीकेमुळे वाद पेटला आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनावर टीका करताना तिने आंदोलकांच्या संस्कारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तसंच तिने Gen Z ला जनरेशन गटार म्हटलं आहे. कंगनाच्या इंस्टाग्राम पोस्टमुळे वाद निर्माण झाला असून, सीजेपीने तिला सुनावताना Gen Z ने देशासाठी तुमच्यापेक्षा जास्त केलं आहे असं म्हटलं आहे. दरम्यान मुंबईतील आंदोलनात पोलिसांची व्हॅन अडवणारी व्हायरल गर्ल रिया अहीरनेही कंगनाच्या विधानावर संताप व्यक्त केला आहे.
रिया अहीरने कंगनाला सुनावताना म्हटलं आहे की, "मी त्यांचं विधान वाचलं आहे. ज्याप्रकारे त्यांनी बॉलिवूड माफियाविरोधात लढली होती, ते पाहता यासंदर्भातील बोलतील असं वाटलं होतं. पण मला वाईट वाटत आहे. त्या विद्यार्थ्यांची बाजू घेतील असं वाटलं होतं. त्या काहीतरी बोलतील याची मी वाट पाहत आहे. काही विद्यार्थ्यांनी उत्साहाच्या भरात चुकीचे शब्द वापरले होते, शिव्या दिल्या आहेत. पण ती मुलं आहेत जी व्यवस्थेला कंटाळली आहेत".
हिमाचल प्रदेशातील मंडी मतदारसंघातून निवडून आलेल्या कंगनाने सोमवारी इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट केली. त्यात तिने म्हटले की, दिल्लीतील जंतरमंतर आणि देशाच्या इतर भागांत सीजेपीच्या (CJP) नेतृत्वाखाली झालेल्या निदर्शनांदरम्यान वापरलेली भाषा "मळमळ आणणारी" आणि "अत्यंत खालच्या दर्जाची" होती. तसेच, त्यांनी निदर्शकांच्या संस्कारांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
"छे! यांना जन्म कोण देतं आणि यांचा सांभाळ कसा केला जातो... भारत हा विविधतेने नटलेल्या, अभिजातता आणि सांस्कृतिक सुसंस्कृततेचा वारसा जपणाऱ्या लोकांचा देश आहे. तुम्ही स्वतःला झुरळे म्हणवून घेता आणि अगदी तसेच दिसता व वागताही. यात काही विरोधाभास किंवा वेगळेपण नाही; तुम्ही केवळ तुमची घाण, कचरा आणि कुरूपता जगासमोर मांडत आहात. या 'रील्स' पाहून मी हादरलं आहे. मला आता सावरण्याची आणि 'डिजिटल डिटॉक्स'ची (डिजिटल जगापासून दूर राहण्याची) गरज आहे," असं तिने लिहिलं.
आंदोलनामध्ये सहभागी असलेल्या तरुणींवर टीका करताना की पुढे म्हणाली, "अमली पदार्थ आणि मद्य सेवन करण्याचे स्वातंत्र्य, तसेच पालकांच्या कमाईवर निर्लज्जपणे जगणे याचे त्या अभिमानाने प्रदर्शन करतात... मी त्यांना 'जनरेशन गटर' (गटारातील पिढी) म्हणते. यातील काहींचे व्यवस्थेला देण्यासाठी काहीही योगदान नाही. त्या अभ्यासातही चांगल्या नाहीत. त्या इतक्या कुरूप आणि भ्रष्ट आहेत की, त्या नीट घरही सांभाळू शकत नाहीत."