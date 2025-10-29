नवी मुंबईतून दिसलं 22 किमीवरचं 'ताज'; फोटो पाहून तुमचाही विश्वास बसणार नाही...

Viral News : मुंबई शहरातील हवा अतिशय प्रदूषित आहे, सातत्यानं सुरू असणारी बांधकामं आणि त्यातच वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळं शहरातील हवेची प्रत ढासळताना दिसली. मात्र एकाएकी मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं सुरू असणाऱ्या पावसामुळं समुद्रातील या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळं मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये हवेतील प्रदूषण कमी होऊन दृश्यमानतेत कमालीचा सकारात्मक फरक दिसून आला होता. थोडक्यात मुंबईतील हवा बहुतांशी सुधारली होती.
एकाएकी दिसणाऱ्या निरभ्र निळ्याशार आकाशामुळं शहरातील दूरवरची ठिकाणं अगदी स्पष्टपणे दिसू लागली. आता ही दूरवरची ठिकाण म्हणजे नेमकं काय? याची प्रचिती देणारे काही फोटो नुकतेच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या फोटोंमध्ये थेट साधारण 22 किमी अंतरावर असणारं आणि मुंबई शहराची ओळख असणारं ताज महाल पॅलेस नेटकऱ्यानं/ छायाचित्रकारानं त्याच्या मोबाईल कॅमेरामध्ये टीपलं.
शहराच्या एका टोकावरून थेट दुसऱ्या टोकाची झलक टीपत त्यानं काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आणि त्यासोबतच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'आज अल्ट्रा क्लिअर दिवस आहे. मला आजच कळत आहे की माझ्या घराच्या बाल्कनीतून ताज महाल पॅलेस हॉटेल दिसतंय. ते सरळ रेषेत 22 किमी दूर आहे.' टीपलेला हा ताज महाल पॅलेसचा फोटो पाहता तो शेअर करणारा हा नेटकरी नवी मुंबईत वास्तव्यास असून, तिथूनच हा फोटो टीपण्यात आल्याचं लक्षात येत आहे.
इथं इंटरनेटवर मुंबईच्या हवेची ही अनोळखी जादू आणि किमया व्हायरल होत असतानाच तिथं अनेकांनीच आपल्या मोबाईल कॅमेरातून नेमक्या कोणत्या गोष्टी सुस्पष्ट दिसत आहेत याकडे लक्ष वेधलं, ज्यामध्ये एका युजरच्या मोबाईल कॅमेरानं सी लिंक टीपला.
Today was an ultra clear day in Mumbai, and today I learned I can see the Taj Mahal Palace Tower from my balcony - it's 22kms away in a straight line.
Oh, and it helps to have a camera phone that can see that far also. Photos at 1x, 6x, 40x!
Unbelievable. pic.twitter.com/NvPec7hgZs
— Joe (@josephradhik) October 27, 2025
नुकत्याच समोर आलेल्या वृत्तांनुसार मुंबईची हवा ‘समाधानकारक’ श्रेणीत असल्याचं पाहायला मिळालं. 28 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत ‘समाधानकारक’ हवेची नोंद झाली. जिथं मुंबईचा एकूण हवा निर्देशांक मंगळवारी 57 इतका होता. म्हणजेच येथील हवा चांगल्या श्रेणीत नोंदली गेली. मुंबईत 24 ते 28 ऑक्टोबर या कालावधीत मुंबईची हवा चांगली ते समाधानकारक श्रेणीत नोंदवण्यात आली. नुकताच झालेला पाऊस पाहता त्यामुळं हवेत तरंगणारे अतिसूक्ष्म धुलिकण जमिनीवर बसले असून ते हवेत तरंगत नसल्यानं शहरातील दृश्यमानता अधिक सुधारताना दिसत आहे. ही स्थिती कायमस्वरुपी नसून पुन्हा एकदा पावसाचं प्रमाण कमी झाल्यानंतर धुलिकण हवेत तरंगण्यास सुरुवात होणार असून, शहरातील दृश्यमानतेवर याचा परिणाम दिसून येईल.
मुंबईत हवेची गुणवत्ता अचानक का सुधारली?
मागील काही दिवसांपासून मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे हवेत तरंगणारे अतिसूक्ष्म धुलिकण (PM2.5 आणि PM10) जमिनीवर बसले आहेत. समुद्रातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे हा पाऊस सुरू होता, ज्यामुळे प्रदूषण कमी झाले आणि दृश्यमानता वाढली.
सोशल मीडियावर कोणत्या फोटो व्हायरल झाले?
नवी मुंबईतील एका छायाचित्रकाराने (जोसेफ राधिक) त्याच्या बाल्कनीतून 22 किमी अंतरावर असलेल्या ताज महाल पॅलेस हॉटेलचा फोटो कॅप्चर केला. हा फोटो 1x, 6x आणि 40x झूममध्ये घेतला असून, निरभ्र आकाशामुळे शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत स्पष्ट दृश्यमानता दिसते.
ही हवेची सुधारणा कायम राहील का?
नाही, ही सुधारणा तात्पुरती आहे. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यावर बांधकामे, वाहनांची वाढती संख्या आणि धूळ यामुळे प्रदूषण पुन्हा वाढू शकते.