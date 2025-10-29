English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नवी मुंबईतून दिसलं 22 किमीवरचं 'ताज'; फोटो पाहून तुमचाही विश्वास बसणार नाही...

Viral News : अविश्वसनीय! मुंबईच्या हवेची जादूच न्यारी... हे दृश्य पाहून तुम्हीही म्हणाल हे कसं शक्यंय...!!! सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत हे फोटो...   

सायली पाटील | Updated: Oct 29, 2025, 12:12 PM IST
Viral News : मुंबई शहरातील हवा अतिशय प्रदूषित आहे, सातत्यानं सुरू असणारी बांधकामं आणि त्यातच वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळं शहरातील हवेची प्रत ढासळताना दिसली. मात्र एकाएकी मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं सुरू असणाऱ्या पावसामुळं समुद्रातील या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळं मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये हवेतील प्रदूषण कमी होऊन दृश्यमानतेत कमालीचा सकारात्मक फरक दिसून आला होता. थोडक्यात मुंबईतील हवा बहुतांशी सुधारली होती. 

एकाएकी दिसणाऱ्या निरभ्र निळ्याशार आकाशामुळं शहरातील दूरवरची ठिकाणं अगदी स्पष्टपणे दिसू लागली. आता ही दूरवरची ठिकाण म्हणजे नेमकं काय? याची प्रचिती देणारे काही फोटो नुकतेच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या फोटोंमध्ये थेट साधारण 22 किमी अंतरावर असणारं आणि मुंबई शहराची ओळख असणारं ताज महाल पॅलेस नेटकऱ्यानं/ छायाचित्रकारानं त्याच्या मोबाईल कॅमेरामध्ये टीपलं. 

शहराच्या एका टोकावरून थेट दुसऱ्या टोकाची झलक टीपत त्यानं काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आणि त्यासोबतच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'आज अल्ट्रा क्लिअर दिवस आहे. मला आजच कळत आहे की माझ्या घराच्या बाल्कनीतून ताज महाल पॅलेस हॉटेल दिसतंय. ते सरळ रेषेत 22 किमी दूर आहे.' टीपलेला हा ताज महाल पॅलेसचा फोटो पाहता तो शेअर करणारा हा नेटकरी नवी मुंबईत वास्तव्यास असून, तिथूनच हा फोटो टीपण्यात आल्याचं लक्षात येत आहे. 

इथं इंटरनेटवर मुंबईच्या हवेची ही अनोळखी जादू आणि किमया व्हायरल होत असतानाच तिथं अनेकांनीच आपल्या मोबाईल कॅमेरातून नेमक्या कोणत्या गोष्टी सुस्पष्ट दिसत आहेत याकडे लक्ष वेधलं, ज्यामध्ये एका युजरच्या मोबाईल कॅमेरानं सी लिंक टीपला. 

हेसुद्धा वाचा : धक्कादायक! विमान प्रवासात भारतीय प्रवाशाचा हैदोस; काटा- चमच्यानं किशोरवयीन मुलांवर सपासप वार 

मुंबईचं आभाळ इतकं निरभ्र आणि हवेची गुणवत्ता इतकी कशी सुधारली? 

नुकत्याच समोर आलेल्या वृत्तांनुसार मुंबईची हवा ‘समाधानकारक’ श्रेणीत असल्याचं पाहायला मिळालं. 28 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत ‘समाधानकारक’ हवेची नोंद झाली. जिथं मुंबईचा एकूण हवा निर्देशांक मंगळवारी 57 इतका होता. म्हणजेच येथील हवा चांगल्या श्रेणीत नोंदली गेली. मुंबईत 24 ते 28 ऑक्टोबर या कालावधीत मुंबईची हवा चांगली ते समाधानकारक श्रेणीत नोंदवण्यात आली. नुकताच झालेला पाऊस पाहता त्यामुळं हवेत तरंगणारे अतिसूक्ष्म धुलिकण जमिनीवर बसले असून ते हवेत तरंगत नसल्यानं शहरातील दृश्यमानता अधिक सुधारताना दिसत आहे. ही स्थिती कायमस्वरुपी नसून पुन्हा एकदा पावसाचं प्रमाण कमी झाल्यानंतर धुलिकण हवेत तरंगण्यास सुरुवात होणार असून, शहरातील दृश्यमानतेवर याचा परिणाम दिसून येईल. 

FAQ

मुंबईत हवेची गुणवत्ता अचानक का सुधारली?
मागील काही दिवसांपासून मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे हवेत तरंगणारे अतिसूक्ष्म धुलिकण (PM2.5 आणि PM10) जमिनीवर बसले आहेत. समुद्रातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे हा पाऊस सुरू होता, ज्यामुळे प्रदूषण कमी झाले आणि दृश्यमानता वाढली.

सोशल मीडियावर कोणत्या फोटो व्हायरल झाले?
नवी मुंबईतील एका छायाचित्रकाराने (जोसेफ राधिक) त्याच्या बाल्कनीतून 22 किमी अंतरावर असलेल्या ताज महाल पॅलेस हॉटेलचा फोटो कॅप्चर केला. हा फोटो 1x, 6x आणि 40x झूममध्ये घेतला असून, निरभ्र आकाशामुळे शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत स्पष्ट दृश्यमानता दिसते. 

ही हवेची सुधारणा कायम राहील का?
नाही, ही सुधारणा तात्पुरती आहे. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यावर बांधकामे, वाहनांची वाढती संख्या आणि धूळ यामुळे प्रदूषण पुन्हा वाढू शकते. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

