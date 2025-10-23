Video : 'हा प्रकार विचलित करणारा...', कोल्हापुरी घालून Taj हॉटेलमध्ये बसलेल्या महिलेला मॅनेजरनं हटकलं अन्...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Taj Hotels Customer Video : काही हॉटेलमध्ये जाणं हे अनुभव म्हणून अनेकांसाठीच खास असतं. पण, यावेळी मात्र एका महिलेसोबत घडलेला प्रकार अनेकांनाच विचार करायला भाग पाडणारा आहे.   

सायली पाटील | Updated: Oct 23, 2025, 08:25 AM IST
Taj Hotels Customer Video : Taj Hotels... ताज.... फक्त नाव जरी घेतलं तरीही अनेकांच्याच डोळ्यात एक वेगळीच चमक पाहायला मिळते. ताज म्हणजे फक्त एक हॉटेल नाही, तर हा एक अनुभव आहे असं अनेकांचच मत आणि यात गैर काहीच नाही. पण, अनेकांसाठीच कुतूहलाचा विषय असणाऱ्या याच ताज हॉटेलमध्ये नुकताच एक असा प्रकार घडला, जिथं ग्राहक महिलेला अतिशय अपमानित वाटलं आणि तिनं हा संपूर्ण विचलित करणारा प्रकार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत आणला. बसण्याच्या पद्धतीवरून हा वाद झाल्याचं प्रथमदर्शनी महिलेनं लक्षात आणून दिलं. 

ताज हॉटेलमध्ये नेमकं काय घडलं? 

X वर करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये एका महिलेनं तिच्यासोबत घडलेला प्रकार सांगताना मॅनेजरनं आपल्याला हॉटेलमधीलच एका दुसऱ्या ग्राहकाला हा आपल्या बसण्याच्या पद्धतीवरून अडचण असल्याचं सांगितल्याचं स्पष्ट करत नाराजीचा सूर आळवला. 'ताज हॉटेलकडून मला याबाबत प्रश्न केला जाणं हे पाहूनच मी हैराण झालेय... '

दिवाळीच्या निमित्तानं रात्रीच्या जेवणासाठी ही महिला तिच्या बहिणीसमवेत ताज हॉटेलमध्ये पोहोचली होती. त्याचवेळी हा प्रकार घडला आणि याचविषयी सांगताना ती म्हणाली, 'मला आता प्रचंड राग आलाय. आम्ही सध्या आहोत ताज हॉटेलमध्ये... आज माझ्यासोबत माझी बहिण आहे, मग तिला घेऊनच मी इथं आहे. मी मेहनतीनं पैसे कमवते आणि यंदा दिवाळीसाठी मी फार काहीच केलं नसल्यानं म्हटलं, चला जेवणासाठी इथं येऊया...'

पुढे घडल्या प्रकाराची माहिती देताना तिनं म्हटलं, मॅनेजर आमच्यापराशी आला आणि त्यांनी म्हटलं की तिथं असणाऱ्या एका दुसऱ्या Guest नं बसण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला, कारण आपण पाय दुमडून (पद्मासनात) बसतो होतो. मॅनेजर या महिलेला म्हणले, 'ही एक फाईन जाईनची जागा आहे, जिथं उच्चभ्रू माणसं येतात. त्यामुळं तुम्ही व्यवस्थित बसलं पाहिजे, पायात तुमचे शूज घालून.' आपण पायात कोल्हापूरी चप्पल घातलेली होती, तिथं मॅनेजरनं येऊन असं हटकणं आणि कोणा दुसऱ्या व्यक्तीनं हरकत घेतली म्हणून व्यवस्थित बसण्यास सांगणं हे चुकीचच आहे असंही ती म्हणाली. 

हे ठिकाण श्रीमंती, दर्जा आणि समाजातील स्थान यांचं प्रतीक आहे असं मॅनेजरनं या महिेला सांगितलं. पण, मेहनतीनं पैसे कमवून मी इथं आले तर त्यात गैर काय? मी कोणाला त्रास दिलाय? असं म्हणत आपण तिथं अतिशय सहज आणि तितकंच सावरून बसलेलो पण, घडला प्रकार मात्र अतिशय विचलित करणारा होता असंही ती म्हणाली. आपल्या कंपनीत खुद्द रतन टाटा यांची गुंतवणूक होती आणि ताज हॉटेलमध्ये आपल्याला अशी वागणूक मिळणं हे अतिशय खेदजनक असल्याचं म्हणत या महिलेनं तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. 

सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ वाऱ्याच्या वेगानं व्हायरल झाला आणि यावरून ताज हॉटेल समुह वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. अनेक नेटकऱ्यांनी घडल्या प्रकाराबद्दल जाहिरनाम्याची मागणीसुद्धा केली. सामान्य माणसाला आजही या देशात अपमानित केलं जातं, असा सूर आळवणाऱ्या या महिलेच्या वक्तव्यावर तुमचं काय मत? 

ताज हॉटेलमध्ये नेमकं काय घडलं?
दिवाळीच्या निमित्तानं (20 ऑक्टोबर 2025) रात्रीच्या जेवणासाठी श्रद्धा शर्मा (YourStory च्या संस्थापिका) तिच्या बहिणीसोबत ताज हॉटेलच्या एका फाईन डायनिंग रेस्टॉरंटमध्ये गेल्या. तिथं त्या पद्मासनात (पाय दुमडून) बसल्या होत्या. एका दुसऱ्या ग्राहकाच्या तक्रारीनंतर मॅनेजर आला आणि त्याने महिलेला "व्यवस्थित" बसण्यास सांगितलं. 

महिलेचं म्हणणं काय आहे?
व्हिडिओमध्ये सांगितलं की, ती मेहनतीनं पैसे कमावते आणि दिवाळीसाठी तिच्या बहिणीसोबत हा स्पेशल डिनर प्लॅन केला होता. पण मॅनेजरनं दुसऱ्या ग्राहकाच्या तक्रारीची आडवे घेऊन तिला अपमानित केलं. 

मॅनेजरने काय सांगितलं?
मॅनेजरनं महिलेला सांगितलं की, हे फाईन डायनिंग प्लेस आहे जिथं उच्चभ्रू लोक येतात, त्यामुळे "व्यवस्थित" बसावं आणि पायात शूज घालावेत. तिच्या कोल्हापुरी चप्पल आणि बसण्याच्या पद्धतीवर (पद्मासन) आक्षेप घेतला गेला, कारण दुसऱ्या ग्राहकाला त्याचा त्रास होत होता. 

