वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर ताशी 250 किमीने पळवली कार, मुंबई पोलिसांनी चालकाला शिकवला आयुष्यभराचा धडा

Bandra Worli Sea Link Viral Video: मुंबईतील वांद्रे-वरळी सी लिंकवर वेगाची मर्यादा ओलांडून चालकाने अत्यंत धोकादायकपणे कार चालवल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. व्हिडीओत चालक तब्बल ताशी 250 किमी वेगाने कार चालवत असल्याचं दिसत आहे. सी-लिंकवर इतक्या वेगाने कार पळवत असताना त्याच्या शेजारी बसलेला व्हिडीओ काढत कार किती वेगात आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत होता. हाच व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ही कार लॅम्बोर्गिनी ऊसर असल्याचं नंतर उघड झालं.
वांद्रे–वरळी सी लिंकवर धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवण्याचा थरार समोर आला असून, तब्बल ताशी 250 किमी प्रतितास वेगाने कार चालवल्याप्रकरणी वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या घटनेनंतर पोलिसांनी संबंधित कार ताब्यात घेतली आहे.
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर ताशी 80 किमीची मर्यादा असताना चालक 250 किमी वेगाने कार पळवत इतर गाड्यांना मागे टाकत असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे.
ताब्यात घेण्यात आलेली कार क्रमांक HR 70 F 1945 ही सुपर वेल कॉमट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या नावावर नोंदणीकृत असल्याची माहिती आहे. या कारचा मालक नीरव पटेल (रा. अहमदाबाद) असून, कार चालवणारा फैज एडनवाला (वय 36, रा. खार पश्चिम, मुंबई) असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. फैज एडनवाला हा कार डीलर असून, कार मालकाने तात्पुरत्या स्वरूपात वाहन त्याच्याकडे दिले होते. या प्रकरणी वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.