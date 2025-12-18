English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर ताशी 250 किमीने पळवली कार, मुंबई पोलिसांनी चालकाला शिकवला आयुष्यभराचा धडा

Bandra Worli Sea Link Viral Video: वांद्रे–वरळी सी लिंकवर तरुणाने तब्बल ताशी 250 किमी वेगाने कार चालवल्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 18, 2025, 07:24 PM IST
वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर ताशी 250 किमीने पळवली कार, मुंबई पोलिसांनी चालकाला शिकवला आयुष्यभराचा धडा

Bandra Worli Sea Link Viral Video: मुंबईतील वांद्रे-वरळी सी लिंकवर वेगाची मर्यादा ओलांडून चालकाने अत्यंत धोकादायकपणे कार चालवल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. व्हिडीओत चालक तब्बल ताशी 250 किमी वेगाने कार चालवत असल्याचं दिसत आहे. सी-लिंकवर इतक्या वेगाने कार पळवत असताना त्याच्या शेजारी बसलेला व्हिडीओ काढत कार किती वेगात आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत होता. हाच व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ही कार लॅम्बोर्गिनी ऊसर असल्याचं नंतर उघड झालं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पोलिसांनी शिकवला धडा

वांद्रे–वरळी सी लिंकवर धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवण्याचा थरार समोर आला असून, तब्बल ताशी 250 किमी प्रतितास वेगाने कार चालवल्याप्रकरणी वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या घटनेनंतर पोलिसांनी संबंधित कार ताब्यात घेतली आहे. 

वांद्रे-वरळी सी लिंकवर ताशी 80 किमीची मर्यादा असताना चालक 250 किमी वेगाने कार पळवत इतर गाड्यांना मागे टाकत असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

कार नेमकी कोणाची?

ताब्यात घेण्यात आलेली कार क्रमांक HR 70 F 1945 ही सुपर वेल कॉमट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या नावावर नोंदणीकृत असल्याची माहिती आहे. या कारचा मालक नीरव पटेल (रा. अहमदाबाद) असून, कार चालवणारा फैज एडनवाला (वय 36, रा. खार पश्चिम, मुंबई) असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. फैज एडनवाला हा कार डीलर असून, कार मालकाने तात्पुरत्या स्वरूपात वाहन त्याच्याकडे दिले होते. या प्रकरणी वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Bandra Worli Sea Linklamborghiniवांद्रे-वरळी सी लिंकViral Videoव्हायरल व्हिडीओ

इतर बातम्या

सांताक्लॉजला कसे मिळाले त्याचे'हे' रूप, तो लाल रं...

Lifestyle