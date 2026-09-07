नगरसेवकपद रद्द होताच विशाखा राऊतांचा मोठा दावा; ‘सदा सरवणकरांना आधीच कसं माहीत होतं?’

मुंबई महापालिकेतील माजी नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्यानंतर त्यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या पदावर कारवाई होणार असल्याची पूर्वकल्पना आपल्याला होती, असा दावा राऊत यांनी केला. या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी पालिका प्रशासन, नगरविकास विभाग आणि सदा सरवणकर यांच्या भूमिकेवरही निशाणा साधला. तसेच या निर्णयाविरोधात आपण याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले.
नगरसेवकपद रद्द होण्याच्या निर्णयाबाबत बोलताना विशाखा राऊत म्हणाल्या की, ‘मला हे सगळं माहीत होतं.’ अनेक वर्षे आपण मुंबई महापालिकेत काम करत असल्याने पालिकेच्या प्रक्रियांची आपल्याला माहिती आहे, असे त्यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेचे कामकाज आणि निर्णय प्रक्रियेला अनेकदा बराच वेळ लागतो, मग या प्रकरणात नगरविकास विभागाकडून इतक्या वेगाने उत्तर कसे आले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राऊत यांनी सदा सरवणकर यांच्या आधीच्या वक्तव्याचा दाखला देत निर्णयाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘सदा सरवणकर इकडे आधी आले होते. त्यांनी आधीच सांगितले होते की विशाखाचे पद रद्द होणार आहे. त्यांना हे कसं माहीत?’ असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णय आधीच ठरवण्यात आला होता का, असा संशय निर्माण होत असल्याचे राऊत म्हणाल्या.
आपल्या जात प्रमाणपत्राबाबत यापूर्वी कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता, असा दावा विशाखा राऊत यांनी केला. ‘माझ्या कास्ट सर्टिफिकेटवर काहीच कोणी बोलले नाही,’ असे त्या म्हणाल्या. मुंबईतील रहिवासी असताना पालघरचे प्रमाणपत्र कसे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. याच संदर्भात सदा सरवणकर यांच्या प्रमाणपत्राचा दाखला देत नियम सर्वांसाठी समान असावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
विशाखा राऊत यांनी सदा सरवणकर यांच्या प्रमाणपत्राचा उल्लेख करत समान निकषांचा मुद्दा उपस्थित केला. सरवणकर यांचे वैभववाडी येथील प्रमाणपत्र असल्याचे सांगत त्यांना आणि आपल्याला वेगवेगळे निकष का लावले जात आहेत, असा सवाल त्यांनी केला. त्यांच्या मुलीच्या प्रमाणपत्राबाबतही राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या आरोपांबाबत संबंधितांकडून स्वतंत्र स्पष्टीकरण येणे महत्त्वाचे आहे.
नगरसेवकपद वाचवण्यासाठी किंवा राजकीय भूमिका बदलण्यासाठी आपल्याला कोणतीही ऑफर देण्यात आली नव्हती, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले. तसेच आपल्याला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयाविरोधात आपण याचिका दाखल केली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. त्यामुळे आता या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात मुख्यमंत्री यांनी अध्यादेश का काढला, असा सवाल विशाखा राऊत यांनी केला. भविष्यात भाजपच्या नगरसेवकांवर अशाच प्रकारची कारवाई झाली, तर त्यांच्यासाठीही मार्ग काढला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त करत त्यांनी ‘न्याय दोन्ही बाजूंना समान पाहिजे’, अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे हा केवळ एका नगरसेवकाच्या पदाचा प्रश्न नसून समान नियमांच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
नगरसेवकपद रद्द झाल्यानंतर पुढील राजकीय आणि कायदेशीर रणनीतीबाबत विशाखा राऊत यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘संध्याकाळी मी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या भेटीनंतर ठाकरे गटाकडून या प्रकरणावर कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, राऊत यांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांवर संबंधित प्रशासन आणि सदा सरवणकर यांची भूमिका समोर आल्यानंतरच या प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र अधिक स्पष्ट होईल.