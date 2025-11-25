English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नेहा चौधरी | Updated: Nov 25, 2025, 07:26 PM IST
मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी मोठा भूकंप; मतदार यादीतील घोटाळा समोर, तब्बल 11 लाखांहून अधिक...

Bmc Elections : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी 20 नोव्हेंबरला मतदार यादी जाहीर करण्यात आल्यानंतर त्यातील मोठा घोटाळा समोर आला आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठीच्या मतदार यादीसंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबईच्या मतदार यादीत  दुबारच नव्हे, चार वेळा नव्हे तर 103 वेळा नाव असलेले मतदार असल्याचं समोर आलं आहे. मुंबईत तब्बल 4 लाख 33 हजार व्यक्तींची नावे मतदार म्हणून एकापेक्षा अधिक वेळा नोंदवली गेल्याच समोर आलं आहे. 4 लाख 33 हजार व्यक्तींची नावे वारंवार नोंदवली गेल्यानं अश्या डुप्लीकेट मतदारांची संख्या सुमारे 11 लाखांवर गेली आहे. 

मात्र, डुप्लीकेट मतदाराचे नाव किती वेळा वारंवार नोंदवले गेलेय याची माहिती प्रशासनाकडे नसल्याचही समोर आल आहे.  दुबार मतदारांची नावं हटवण्यासाठी पालिका प्रशासन विशेष मोहिम हाती घेणार आहेत.23 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर पर्यंत दुबार मतदार हटवण्यासाठीची मोहिम राबवली जाणार आहे. तर 24 वॉर्डमधील निवडणूक कार्यालयाच्या माध्यमातून सहाय्यक आयुक्त ही विशेष मोहीम राबवतील. 

मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 च्या प्रारुप मतदार यादीत घोळच घोळ असल्याचा आरोप ठाकरेची शिवसेना आणि मनसेकडून वारंवार करण्यात येत आहे. तसंच तारखेच्या अनुषंगाने प्रसार माध्यम आणि समाज माध्यमांवरुन आरोप करण्यात येत आहे. पण, हे आरोप तथ्यहीन आहेत, असे स्पष्टीकरण मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत असताना हा मोठा घोटाळा समोर आला आहे. 

मतदारयादीवरील हरकती आणि सूचनांसाठी 27 नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. तर 5 डिसेंबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध होणार आहे. मुंबईतील एकूण मतदारसंख्या 1 कोटी 3 लाख 44 हजार 315 इतकी असून, त्यापैकी 11 लाखांहून अधिक नावे पुनरावृत्तीची असल्याने निवडणूक आयोग आणि महापालिका या दोघांवरही दुरुस्तीचे मोठे दडपण आले आहे.

महापालिकेने दुबार मतदारांची समस्या दूर करण्यासाठी काही उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. प्रारूप मतदारयादीत जे मतदार दुबार नोंदले गेले आहेत, त्यांची नावे स्वतंत्रपणे चिन्हांकित करण्यात आली आहेत. अशा मतदारांना स्वतःहून आपले अतिरिक्त नाव वगळण्याची संधी दिली जाणार असून, अंतिम यादी जाहीर होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, मतदानाच्या दिवशी जर एखाद्या मतदाराची दुबार नोंदणी आढळली, तर त्या व्यक्तीकडून दुसरीकडे मतदान केले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्यात येईल. महापालिकेच्या या उपाययोजनांमुळे मतदारयादीतील चुका कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

