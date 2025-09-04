English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी लालबागच्या राजा पाहायचाय? तर या ठिकाणाहून मिळेल सर्वोत्तम दर्शन

अनंत चतुर्थी शनिवारी आहे. यादिवशी मुंबईतील लालबागच्या राजाचं दर्शन घेण्यासाठी अनेक भाविक गर्दी करतात. अशावेळी लालबागचा राजाला भेट देण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती? ज्यावेळी तुम्ही राजाचं मनसोक्त दर्शन घेऊ शकता. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 4, 2025, 05:03 PM IST
अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी लालबागच्या राजा पाहायचाय? तर या ठिकाणाहून मिळेल सर्वोत्तम दर्शन
Lalbaugcha Raja Perfect Time for Darshan

मुंबईसह बाहेरुन भाविक लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गणेशोत्सवादरम्यान आवर्जून येतात. असं असताना अनेकांना अजूनही लालबागच्या राजाचं दर्शन घेता आलेलं नाही. लालबागचा राजा हे फक्त एक गणेश मंडळ नाही तर ती एक भावना आहे. लालबागच्या राजाचं दर्शन होणं हे अगदी दिव्य मानलं जातं. कारण एकदा तरी राजाचं दर्शन मिळावं अशी अनेकांची आस्था असते. पण आता अनंत चतुर्दशीला अवघे 2 दिवस राहिले आहेत. असं असताना अनंत चतुर्दशीला बाप्पाचं दर्शन कसं आणि कुठे घ्याल? 

Add Zee News as a Preferred Source

लालबागच्या राजाच्या दर्शनाची कशी असते व्यवस्था? 

लालबागच्या राजाचे भव्य दर्शन 27 ऑगस्ट 2025 रोजी सुरू झाले आणि 4 सप्टेंबर 2025 पर्यंत चालेल. या 8 दिवसांत दररोज १५ लाखांहून अधिक भाविक दर्शन देतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र 5 आणि 6 सप्टेंबर 2025 हे दोन दिवस लालबागच्या राजाचं दर्शन हे परिसरातील भाविकांसाठी असतात. त्यामुळे हे दोन दिवस फक्त तेथील स्थानिक रहिवाशांसाठी असतात.

अनंत चतुर्दशीला या ठिकाणी राहा उभे?

अनंत चतुर्दशीला तुम्ही लालबागच्या राजाचं दर्शन घेण्यासाठी काही विशेष ठिकाणी उभं राहून दर्शन घेता येणार आहे. 

श्रॉफ बिल्डींग - सीपी टँक 
भारतमाता चौक 
चिंचपोकळीचा चौक 
भायखाळा 

या ठिकाणी तुम्ही उभे राहून बाप्पांचं दर्शन घेऊ शकता. तसेच या वेळेला लहान मुलांना घेऊन जात असाल तर विशेष काळजी घ्या. कारण या ठिकाणांवर अनेक लोकप्रिय गणेश मंडळांच्या बाप्पांची देखील मिरवणूक निघते. 

बाप्पाचा दर्शन घेताना काय काळजी घ्याल?

आवश्यक वस्तू सोबत ठेवा: पाण्याची बाटली, हलके नाश्ता, छत्री आणि पादत्राणांसाठी एक छोटी बॅग आवश्यक आहे.

आरोग्याची काळजी कशी घ्याल? गर्दी जास्त असल्याने, वृद्ध आणि आरोग्य समस्या असलेल्यांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. जर तुम्हाला श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, अशक्तपणा असेल किंवा दमा असेल तर ते टाळणे चांगले, कारण एकदा तुम्ही पनाडलमध्ये प्रवेश केला की बाहेर पडणे जवळजवळ अशक्य होते.

FAQ 

लालबागच्या राजाचे दर्शन किती वाजता सुरू होते?

दर्शन सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत उपलब्ध असते. नेमके वेळापत्रक मंडळाच्या सोशल मीडिया हँडलवर तपासा.

अनंत चतुर्दशीला दर्शनासाठी ऑनलाइन बुकिंग आहे का?

सध्या ऑनलाइन बुकिंगबाबत माहिती उपलब्ध नाही. मंडळाच्या अधिकृत Instagram (@lalbaugcharaja) किंवा वेबसाइटवर तपासा.

स्थानिक रहिवासी नसलेले अनंत चतुर्दशीला दर्शन घेऊ शकतात का?

5 आणि 6 सप्टेंबर 2025 हे दिवस स्थानिक रहिवाशांसाठी राखीव आहेत. इतर भाविक मिरवणुकीदरम्यान वरील ठिकाणी दर्शन घेऊ शकतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Lalbaugcha Raja 2025Lalbaugcha Raja 2025 darshanLalbaugcha Raja 2025 darshan dateLalbaugcha Raja 2025 last darshanLalbaugcha Raja 2025 darshan close

इतर बातम्या

शुभांगी सदावर्तेने घटस्फोटाची दिली माहिती; पोस्टमधून केला ख...

मनोरंजन