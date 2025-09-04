अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी लालबागच्या राजा पाहायचाय? तर या ठिकाणाहून मिळेल सर्वोत्तम दर्शन

मुंबईसह बाहेरुन भाविक लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गणेशोत्सवादरम्यान आवर्जून येतात. असं असताना अनेकांना अजूनही लालबागच्या राजाचं दर्शन घेता आलेलं नाही. लालबागचा राजा हे फक्त एक गणेश मंडळ नाही तर ती एक भावना आहे. लालबागच्या राजाचं दर्शन होणं हे अगदी दिव्य मानलं जातं. कारण एकदा तरी राजाचं दर्शन मिळावं अशी अनेकांची आस्था असते. पण आता अनंत चतुर्दशीला अवघे 2 दिवस राहिले आहेत. असं असताना अनंत चतुर्दशीला बाप्पाचं दर्शन कसं आणि कुठे घ्याल?
लालबागच्या राजाचे भव्य दर्शन 27 ऑगस्ट 2025 रोजी सुरू झाले आणि 4 सप्टेंबर 2025 पर्यंत चालेल. या 8 दिवसांत दररोज १५ लाखांहून अधिक भाविक दर्शन देतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र 5 आणि 6 सप्टेंबर 2025 हे दोन दिवस लालबागच्या राजाचं दर्शन हे परिसरातील भाविकांसाठी असतात. त्यामुळे हे दोन दिवस फक्त तेथील स्थानिक रहिवाशांसाठी असतात.
अनंत चतुर्दशीला तुम्ही लालबागच्या राजाचं दर्शन घेण्यासाठी काही विशेष ठिकाणी उभं राहून दर्शन घेता येणार आहे.
श्रॉफ बिल्डिंग पुष्पवृष्टी मंडळ, लालबाग - मुंबई #ShroffBuilding #GanapatiVisarjan #MumbaiGanpati #Lalbaug #Parel #Mumbai #PragatMaharashtra #PMG #India pic.twitter.com/UmDs2hn1o7
— Pragat Maharashtra Group (@pragatmahagroup) September 12, 2019
श्रॉफ बिल्डींग - सीपी टँक
भारतमाता चौक
चिंचपोकळीचा चौक
भायखाळा
या ठिकाणी तुम्ही उभे राहून बाप्पांचं दर्शन घेऊ शकता. तसेच या वेळेला लहान मुलांना घेऊन जात असाल तर विशेष काळजी घ्या. कारण या ठिकाणांवर अनेक लोकप्रिय गणेश मंडळांच्या बाप्पांची देखील मिरवणूक निघते.
आवश्यक वस्तू सोबत ठेवा: पाण्याची बाटली, हलके नाश्ता, छत्री आणि पादत्राणांसाठी एक छोटी बॅग आवश्यक आहे.
आरोग्याची काळजी कशी घ्याल? गर्दी जास्त असल्याने, वृद्ध आणि आरोग्य समस्या असलेल्यांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. जर तुम्हाला श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, अशक्तपणा असेल किंवा दमा असेल तर ते टाळणे चांगले, कारण एकदा तुम्ही पनाडलमध्ये प्रवेश केला की बाहेर पडणे जवळजवळ अशक्य होते.
दर्शन सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत उपलब्ध असते. नेमके वेळापत्रक मंडळाच्या सोशल मीडिया हँडलवर तपासा.
सध्या ऑनलाइन बुकिंगबाबत माहिती उपलब्ध नाही. मंडळाच्या अधिकृत Instagram (@lalbaugcharaja) किंवा वेबसाइटवर तपासा.
5 आणि 6 सप्टेंबर 2025 हे दिवस स्थानिक रहिवाशांसाठी राखीव आहेत. इतर भाविक मिरवणुकीदरम्यान वरील ठिकाणी दर्शन घेऊ शकतात.