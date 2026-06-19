मुंबईच्या 7 तलावात 9.34 टक्के पाणी, मुंबईकरांची पाणीकपात वाढणार

मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. पावसानं ओढ दिल्यानं मुंबईच्या सात तलावांमधील पाणीसाठा अवघ्या 9.34 टक्क्यांवर आलाय. त्यामुळं घरगुती वापरासाठी 10 टक्के आणि औद्योगिक-व्यावसायिक वापरासाठी 20 टक्के पाणीकपात आधीच लागू आहे. पण, पाऊस आणखी लांबल्यास मुंबईची पाणीकपात 25 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
जूनचा पंधरवाडा उलटूनही राज्यात पावसाचं आगमन झालेलं नाही. पावसानं पाठ फिरवल्यानं मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या 7 तलावातील पाणीसाठाही घटू लागलाय. सध्या या सात तलावांमध्ये सध्या 1 लाख 35 हजार 139 दशलक्ष लिटर इतकाच उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा साठा कमी आहे.
सध्या 7 तलाव मिळून एकूण जलसाठा केवळ 9.34% शिल्लक राहिलाय विशेष म्हणजे अप्पर वैतरणा तलावातील उपयुक्त साठा शून्यावर पोहोचलाय. घट लक्षात घेऊन पालिकेनं घरगुती वापरासाठी पाण्यात 10 टक्के कपात केलीय. तर औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी 20 टक्के पाणीकपात लागू केलीय
तलाव क्षेत्रात अद्यापही समाधानकारक पाऊस झाला नसल्यानं प्रशासनाची चिंता वाढलीय.मुंबईतील पाणीसाठा दहा टक्क्यांखाली आला असताना आता सर्वांच्या नजरा तलाव क्षेत्रातील पावसाकडे लागल्या आहेत. कारण येत्या काही दिवसांत दमदार पाऊस झाला नाही, तर मुंबईकरांना आणखी मोठ्या पाणीकपातीला सामोरं जावं लागू शकतं. पुढील 10 दिवसांत समाधानकारक पाऊस न झाल्यास जुलैपासून 25 टक्के पाणीकपात लागू करण्याची वेळ येऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांच्या दुरुस्ती आणि देखभाल कामांमुळे शहरातील काही भागांत पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे.बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) नियोजित पाणीकपातीची माहिती जाहीर केली असून अनेक विभागांमध्ये ठराविक कालावधीसाठी पाणीपुरवठा कमी दाबाने किंवा बंद राहणार आहे.जलवाहिन्या, झडपा आणि पंपिंग यंत्रणेची दुरुस्ती करण्यासाठी ही पाणीकपात आवश्यक असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. या कामांमुळे भविष्यातील गळती आणि तांत्रिक अडचणी टाळण्यास मदत होणार आहे.
प्रभावित भागांतील नागरिकांनी आवश्यक तेवढे पाणी साठवून ठेवावे तसेच पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.रुग्णालये, शाळा, व्यापारी आस्थापना आणि गृहनिर्माण संस्थांनीही पाण्याचे नियोजन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणीपुरवठा टप्प्याटप्प्याने पूर्ववत केला जाईल. सुरुवातीच्या काही तासांत कमी दाबाने पाणी येण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी संयम बाळगावा, असे पालिकेने म्हटले आहे.पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी अनावश्यक पाण्याचा अपव्यय टाळणे गरजेचे असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.