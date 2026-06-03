मुंबईकडे फक्त 45 दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा, पावसाला उशीर झाला तर?; BMC अलर्ट मोडवर!

Mumbai Water Supply: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसमोर पुन्हा एकदा पाणीटंचाईचे संकट उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असून उपलब्ध साठा केवळ पुढील 45 दिवस पुरेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, यंदाच्या मान्सूनबाबत हवामान विभागाने काही भागांत सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवल्याने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) चिंता आणखी वाढली आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या भातसा, मोडकसागर, तानसा, विहार, तुळशी, मध्य वैतरणा आणि अप्पर वैतरणा या धरणांमधील पाणीसाठा मे महिन्याच्या अखेरीस मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, धरणांमध्ये उरलेले पाणी सध्याच्या वापराच्या दराने केवळ दीड महिना म्हणजेच सुमारे 45 दिवस पुरू शकते. त्यामुळे पावसाला विलंब झाल्यास मुंबईकरांना पाणी कपातीचा सामना करावा लागू शकतो.
भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार काही भागांत पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जर जून महिन्यात अपेक्षित प्रमाणात पाऊस झाला नाही किंवा मान्सूनचा वेग मंदावला, तर धरणांमध्ये नव्याने पाणी साठण्याचा वेग कमी राहील. अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेला पाणीपुरवठ्याबाबत कठोर निर्णय घ्यावे लागू शकतात.
सध्या मुंबईत दररोज हजारो दशलक्ष लिटर पाण्याचा वापर होत आहे. घरगुती वापर, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना आणि सार्वजनिक सुविधा यामुळे पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. जर धरणांतील साठा आणखी कमी झाला तर टप्प्याटप्प्याने पाणी कपात लागू करण्याचा पर्याय प्रशासनासमोर असू शकतो. मात्र अंतिम निर्णय मान्सूनच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल.
परिस्थिती लक्षात घेता BMC प्रशासनाने नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. वाहन धुणे, बागांना अनावश्यक पाणी देणे, गळती होणाऱ्या नळांकडे दुर्लक्ष करणे यासारख्या प्रकारांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जाते. आगामी काही आठवडे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने प्रत्येक थेंब वाचवण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, मुंबईसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरासाठी केवळ धरणांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. पावसाचे पाणी साठवणे, पुनर्वापर प्रकल्प वाढवणे, गळती रोखणे आणि जलस्रोतांचे संवर्धन करणे या उपाययोजनांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. हवामान बदलामुळे पावसाच्या पद्धतीत होत असलेले बदल लक्षात घेता भविष्यात अशा संकटांची वारंवारता वाढू शकते.