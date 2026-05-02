  • मुंबईकरांसाठी महत्वाची सूचना! घाटकोपर, चेंबूरसह अनेक भागात 30 तास पाणीपुरवठा पूर्णपणे ठप्प

वनिता कांबळे | Updated: May 2, 2026, 03:43 PM IST
Water Shortage Mumbai : वाढत्या तापमानामुळे जलसाठे कमी होत असल्याने मुंबईत पाणी कपात लागू झाली आहे. मुंबईकरांची महत्वाची सूचना आहे.  घाटकोपर, चेंबूरसह अनेक भागात 30 तास पाणीपुरवठा पूर्णपणे ठप्प होणार आहे. ज्या विभागात पाणी पुरवठा खंडित होणार हे त्याची यादी मुंबई महापालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 5 ते 6 दरम्यान पाणी पुरवठा खंडित केला जाणार आहे. यामुळे पाणी जपून वापरण्याच आहावन करण्यात आले आहे. 

 मुंबई महानगरपालिकेतर्फे (BMC) अमर ते महाल ते वडाळा आणि ट्रॉम्बे दरम्यानची नवीन जलवाहिनी कार्यान्वित करण्याचे महत्त्वाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या तांत्रिक कामामुळे पूर्व उपनगरातील अनेक भागांत 5 मे रोजी सकाळी 10 वाजल्या पासून ते 6 मे दुपारी 4 वाजेपर्यंत असे एकूण 30 तास पाणी बंद राहणार आहे.
घाटकोपर (N विभाग),  चेंबूर (M-पूर्व आणि M-पश्चिम विभाग) या भागांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. घाटकोपर (N विभाग) मध्ये  संपूर्ण घाटकोपर पूर्व, पंत नगर, गरोडिया नगर, लक्ष्मी नगर, बेस्ट कॉलनी, नायडू कॉलनी, रमाबाई नगर, कामराज नगर, विक्रोळी गाव. घाटकोपर पश्चिम विभागात विद्याविहार पश्चिम, नारायण नगर, एम.जी. रोड, एलबीएस रोड ते एनएसएस रोड (श्रेयस सिनेमापर्यंत), कामा लेन, किरोळ आणि खलाई गाव, पारसी वाडी, चिराग नगर, महेंद्र पार्क तसेच  सर्वोदय हॉस्पिटल परिसर, जीवदया लेन, भीम नगर जलकुंभ, नित्यानंद नगर, पवार चाळ, पाटीदार वाडी, गंगावाडी या भागात देखील पाणी पुरवठा खंडित राहील. 

चेंबूर आणि परिसरात (M-पूर्व आणि M-पश्चिम विभाग) देखील पाणी पुरवठा खंडित राहणार आहे.  मैत्री पार्क, घाटला, चेंबूर गावठाण, सुभाष नगर, लाल डोंगर, सिद्धार्थ कॉलनी, स्वास्तिक पार्क, पोस्टल कॉलनी, डायमंड गार्डन, सेंट्रल एव्हेन्यू रोड, चेंबूर कॅम्प, सिंधी कॅम्प, सुमन नगर, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल रिफायनरी परिसर  पाणी पुरवठा बंद राहील.
६ मे रोजी  टिळक नगर, ठक्कर बाप्पा कॉलनी, पेस्तम सागर, शेल कॉलनी, सहकार नगर, पी.एल. लोखंडे मार्ग, मळेकर वाडी, रमाबाई कॉलनी, चेंबूर कॉलनी, छेडा नगर तसेच   माहुल गाव, म्हैसूर कॉलनी, वाशी नाका, भारत नगर, चिता कॅम्प, देवनार गाव आणि वसाहत, शिवाजी नगर, बैगणवाडी आणि मानखुर्दचा काही भागात पाणी पुरवठा खंडित केला जाणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेचे आवाहन

 जलवाहिनी जोडणीच्या या कामामुळे भविष्यात या भागातील पाणीपुरवठ्याचा दाब सुधारेल. मात्र, या 30 तासांच्या काळात नागरिकांनी पाण्याचा साठा करून ठेवावा आणि पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा, असे आवाहन पालिक प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

