Marathi News
Mumbai Water Shortage: मुंबईतील महत्त्वाच्या विभागातील पाणीपुरवठा शुक्रवारी बंद!

Mumbai Water Shortage: यंदा मुंबईत भरपूर पाऊस झाला तरीही शहरात पाणी कपात करण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबईतील महत्त्वाच्या विभागातील पाणीपुरवठा हा शुक्रवारी बंद असणार आहे. नक्की कोणत्या मुंबईतील ठिकाणी ही पाणी कपात होणार आहे हे जाणून घ्या...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 10, 2025, 06:43 AM IST
Mumbai Water Cut: मुंबईतील अंधेरी, सांताक्रूझ, दादर तसेच प्रभादेवी परिसरातील रहिवाशांना येत्या शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात जलपुरवठा बंद राहणार असून काही निवडक भागांमध्ये कमी दाबाने पाणी येण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगरपालिकेने अंधेरी पूर्व (के-पूर्व), सांताक्रूझ (एच-पूर्व) आणि दादर-प्रभादेवी (जी-उत्तर) विभागांतील अत्यंत महत्त्वाच्या व जुन्या मोठ्या जलवाहिन्यांच्या जोडणी, पुनर्बांधणी आणि दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कामे शुक्रवार, १२ डिसेंबर रोजी सकाळी ९ वाजता सुरू होऊन शनिवार, १३ डिसेंबर रोजी सकाळी ९ वाजेपर्यंत, तब्बल २४ तास अखंडितपणे सुरू राहतील. या काळात संबंधित विभागांतील पाण्याच्या मुख्य लाईन्स बंद राहणार असल्याने पाणीपुरवठ्यावर थेट परिणाम होणार आहे. अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या, वसाहती, व्यापारी संकुले आणि लहान व्यवसायांना तात्पुरत्या गैरसोयींचा सामना करावा लागू शकतो.

मोठ्या जलवाहिनीचं समावेश 

या दुरुस्ती मोहिमेत १८०० मिलीमीटर व्यासाची तानसा पश्चिम जलवाहिनी, १२०० मिलीमीटरची मुख्य जलवाहिनी, २४०० मिलीमीटर व्यासाची वैतरणा जलवाहिनी, तसेच जी-उत्तर विभागातील १५०० मिलीमीटर व्यासाची जलवाहिनी यांचा समावेश आहे. या मोठ्या पाइपलाइनमधून शहराच्या पश्चिम आणि मध्य भागात मोठ्या प्रमाणावर पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या काही महिन्यांपासून या जलवाहिन्यांमध्ये दाबातील चढ-उतार, लहान गळती किंवा तांत्रिक अडथळे दिसून येत असल्याने त्यांचे पूर्ण देखभाल-नूतनीकरण तातडीचे झाले होते. जलवाहिन्यांची क्षमता वाढवणे, भविष्यातील लीक टाळणे तसेच संपूर्ण जलपुरवठा व्यवस्थेची स्थिरता राखणे या उद्दिष्टाने पालिकेने ही व्यापक कामे आयोजित केली आहेत.

काय म्हणाली महानगरपालिका? 

महानगरपालिकेच्या जल अभियंत्यांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या मोठ्या आकाराच्या पाइपलाइनच्या दुरुस्त्या नेहमीच नियोजित पद्धतीने आणि पूर्ण सुरक्षितता लक्षात घेऊन कराव्या लागतात. पाण्याचा दाब, आसपासचे बांधकाम, वाहतुकीवरील संभाव्य परिणाम आणि परिसरातील नागरिकांची सुरक्षा यांचा सखोल विचार करूनच हा २४ तासांचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पालिकेचे आवाहन

पालिकेने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, या कालावधीत दैनंदिन गरजांसाठी पुरेशा प्रमाणात पाण्याचा साठा करून ठेवावा, विशेषत: स्वयंपाक, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि अन्य आवश्यक कामांसाठी. या काळात पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने आणि केवळ आवश्यक कामांसाठीच करावा. तसेच पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर आरंभी काही वेळ दाब कमी राहू शकतो किंवा पाण्यात किंचित गढूळपणा दिसू शकतो, त्यामुळे काही मिनिटे पाणी वाहू द्यावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

पालिका प्रशासनाने असेही नमूद केले की, मुंबईसारख्या महानगरात वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जलपुरवठा यंत्रणा सतत अद्ययावत ठेवणे अत्यावश्यक आहे. भविष्यातील आपत्कालीन परिस्थिती, गळती किंवा लाइन फुटणे यांसारख्या समस्या टाळण्यासाठी अशा देखभाल कामांना वेळोवेळी प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी सहकार्य करून या प्रक्रियेत हातभार लावावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.

Tejashree Gaikwad

