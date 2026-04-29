  • Watermelon Death Mumbai News : कलिंगडामुळे चौकोनी कुटुंबाचा करुण अंत, डोक्याला हात लावत दुकानदार काय म्हणाला?

Watermelon Death Mumbai News : कलिंगडामुळे चौकोनी कुटुंबाचा करुण अंत, डोक्याला हात लावत दुकानदार काय म्हणाला?

Watermelon Death News : मुंबईतील पायधुनी परीसरात डोकाडिया कुटुंबातील चार व्यक्तींचा कलिंगड खाल्यानंतर मृत्यू झाला. या प्रकरणात त्यांचा शवविच्छेदन रिपोर्ट समोर आला आहे. तसेच दुकानादाराने पोलिसांना काय माहिती दिली याबाबतही उत्सुकता आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 29, 2026, 05:09 PM IST
Watermelon Death Mumbai News : कलिंगडामुळे चौकोनी कुटुंबाचा करुण अंत, डोक्याला हात लावत दुकानदार काय म्हणाला?

Mumbai Crime News : मुंबईतील पायधूनी परिसरात डोकाडिया कुटुंबाने मध्यरात्री कलिंगड खाल्ल्याने त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. अस असताना या प्रकरणात पोलिसांनी ज्या फळ विक्रेत्याकडून कलिंगड घेतले त्याला चौकशीसाठी बोलावले होते. यावेळी फळविक्रेत्याने जी प्रतिक्रिया दिली ती देखील महत्त्वाचं आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, डोकाडिया कुटुंबातील चार जणांच्या शरीरात पेनकिलकर सदृश घटक आल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे हा मृत्यू विषबाधेने की इतर कारणामुळे झाल्याचा संशय बळावला आहे. याबाबत जेजे रुग्णालय प्रशासनाकडून कोणतीही अधकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे आता फॉरेन्सिक रिपोर्टमधूनच सत्य उघड होईल. असं असताना फळ विक्रेत्याने दिलेली प्रतिक्रिया ही अतिशय बोलकी आहे. 

डोक्यावर हात अन्... 

डोकाडिया कुटुंबियांनी ज्या फळविक्रेत्याकडून कलिंगड घेतले त्या अब्दुल्ला या तरुणाला पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले होते. कारण पोलिसांना संशय होता की, डोकाडिया कुटुंबाचा मृत्यू हा अन्न विषबाधेमुळे झाला का? यावेळी अब्दुल्लाने पोलिसांनी सगळी माहिती दिली. पण जेव्हा तो पोलीस स्टेशन बाहेर आला तेव्हा त्याने डोक्याला हात लावला. याबाबत त्याने कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही. तो हातवारे करत निघून गेला. 

या प्रकरणात डोकाडिया कुटुंब ज्या परिसरात राहत होते तेथेच अब्दुल्लाच्या वडिलांचा देखील फळाचा स्टॉल होता.  जो स्टॉल अब्दुल्ल सांभाळत होता. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अब्दुल्लाला पोलिसांनी चौकशीसाठी नेले होते. यावेळी वडिलांनी त्याला पोलिसांना पूर्ण माहिती देण्यास सांगितलं. या परिसरात सगळेच कलिंगड विकतात तसं आमच्या स्टॉलवरही कलिंगड विकायला होते. जी घटना घडली ती अतिशय दुर्दैवी आहे. पण आम्ही पोलिसांनी पूर्ण सहकार्य करु अशी माहिती अब्दुल्लाच्या वडिलांनी दिली आहे. 

ग्राहकांनी कलिंगडकडे फिरवली पाठ 

उन्हाळ्यात कलिंगडचे अधिक सेवन केले जाते. आशियातील सर्वात मोठी कृषी घाऊक बाजारपे म्हणजे नवी मुंबईतील APMC मार्केट. येथेही मोठ्या प्रमाणात याची विक्री घटली आहे. या घटनेपूर्वी कलिंगड हे फळ 10 ते 35 रुपये प्रति किलो दराने घाऊक स्वरुपात विकले जात होते. या घटनेनंतर आता कलिंगडचा दर घसरला असून तो दर 5 ते 7 रुपये इतका झाला आहे.  यामुळे फळ विक्रेत्यांनाही नुकसान होत आहे. दक्षिण मुंबईचे रहिवासी असलेले अब्दुल्ला डोकाडिया (40), त्यांची पत्नी नसरीन (35) आणि मुली आयेशा (16) व झैनब (13) यांनी, शनिवारी रात्री घरी नातेवाईकांचे एक स्नेहसंमेलन (गेट-टुगेदर) झाल्यानंतर कलिंगडाचे तुकडे खाल्ले. त्यानंतर या चौघांनाही उलट्या आणि जुलाबाचा तीव्र त्रास सुरू झाला; आणि अवघ्या काही तासांतच, उपचारादरम्यान या चौघांचाही मृत्यू झाला.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

