'भारताचे स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल तर...' 15 ऑगस्टच्या आदल्या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी काय केलंय आवाहन ?

Uddhav Thackeray: डावे, उजवे करण्याची गरज नाही वाटत. आपण दोन तीनदा बोलत आहोत. हा कायदा किती वाईट आहे, हे लोकांना पटवून द्यायला हवं, असे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. आम्ही सडलेल्या मानसिकतेविरोधात आहोत. आम्ही भाजपसोबत 25-30 वाया घालवल्याचे ते यावेळी म्हणाले. यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे जनसुरक्षा कायदा विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने निर्धार परिषदेचे आयोजन करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ उपस्थित होते.
राजकारणात मनभिन्नता असू शकते. डावे व आमचाही संघर्ष झाला आहे. पण नंतर कळते की उगीचच आपण भांडत होतो. एकत्र येतोय कारण देशप्रेम हा धागा आहे. या कायद्यात देशद्रोहाचा उल्लेख नाही. कडवे, डावे नेमके काय? संविधानात डावे नाहीय. हे आयत्या बिळावर नागोबा आहेत, यांनी काही आदर्श दिले नाहीत. म्हणून दुसऱ्यांचे आदर्श चोरतात, असा टोला ठाकरेंनी लगावला.
सगळं काही नेहरूनी केले. तुमचाही जन्म झाला…मग त्यात नेहरूंचा काय दोष? वल्लभभाईंना पंतप्रधान केले असते तर संघ राहिलाच नसता. कारण त्यांचा संघाला विरोध होता, असे ते म्हणाले. रोकड सापडली म्हणून वसईच्या पालिका आयुक्तांना अटक झाली. मग मंत्र्यांच्या घरी बॅगा दिसल्या तरी का अटक नाही? आता भिंतीला डोळे आलेत, असेही ते म्हणाले.
सरन्यायाधीश महोदय,आमची व राष्ट्रवादीची केस सुरूय. सुनावणी झाली बतावणी कधी सुरू होणार? लोकशाही तडफडतेय. नाहीतर परत हा देश गुलामगिरीच्या दिशेने चाललाय. हुकूमशाहीकडे चाललोय.चीनमध्ये सरकारविरोधात बोलल्यावर तो माणूस दोन दिवसात अदृश्य होतो. चीन डावे आहेत तर मग पंतप्रधान तिकडे का जातायत..कडवे डावे ते नाहीत का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल तर संघर्ष करायला लागेल. दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आम्ही सोबत आहोत, असे आवाहन 79 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी केले.
