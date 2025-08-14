English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'भारताचे स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल तर...' 15 ऑगस्टच्या आदल्या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी काय केलंय आवाहन ?

Uddhav Thackeray:  दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आम्ही सोबत आहोत, असे आवाहन 79 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी केले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 14, 2025, 04:28 PM IST
उद्धव ठाकरे

Uddhav Thackeray: डावे, उजवे करण्याची गरज नाही वाटत. आपण दोन तीनदा बोलत आहोत. हा कायदा किती वाईट आहे, हे लोकांना पटवून द्यायला हवं, असे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. आम्ही सडलेल्या मानसिकतेविरोधात आहोत. आम्ही भाजपसोबत 25-30 वाया घालवल्याचे ते यावेळी म्हणाले. यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे जनसुरक्षा कायदा विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने निर्धार परिषदेचे आयोजन करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ उपस्थित होते.

राजकारणात मनभिन्नता असू शकते. डावे व आमचाही संघर्ष झाला आहे. पण नंतर कळते की उगीचच आपण भांडत होतो. एकत्र येतोय कारण देशप्रेम हा धागा आहे. या कायद्यात देशद्रोहाचा उल्लेख नाही. कडवे, डावे नेमके काय? संविधानात डावे नाहीय. हे आयत्या बिळावर नागोबा आहेत, यांनी काही आदर्श दिले नाहीत. म्हणून दुसऱ्यांचे आदर्श चोरतात, असा टोला ठाकरेंनी लगावला. 

सगळं काही नेहरूनी केले. तुमचाही जन्म झाला…मग त्यात नेहरूंचा काय दोष? वल्लभभाईंना पंतप्रधान केले असते तर संघ राहिलाच नसता. कारण त्यांचा संघाला विरोध होता, असे ते म्हणाले. रोकड सापडली म्हणून वसईच्या पालिका आयुक्तांना अटक झाली. मग मंत्र्यांच्या घरी बॅगा दिसल्या तरी का अटक नाही? आता भिंतीला डोळे आलेत, असेही ते म्हणाले. 

सरन्यायाधीश महोदय,आमची व राष्ट्रवादीची केस सुरूय. सुनावणी झाली बतावणी कधी सुरू होणार? लोकशाही तडफडतेय. नाहीतर परत हा देश गुलामगिरीच्या दिशेने चाललाय. हुकूमशाहीकडे चाललोय.चीनमध्ये सरकारविरोधात बोलल्यावर तो माणूस दोन दिवसात अदृश्य होतो. चीन डावे आहेत तर मग पंतप्रधान तिकडे का जातायत..कडवे डावे ते नाहीत का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल तर संघर्ष करायला लागेल. दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आम्ही सोबत आहोत, असे आवाहन 79 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी केले.

FAQ 

प्रश्न: उद्धव ठाकरे यांनी जनसुरक्षा कायद्याविरोधात कोणता मुद्दा मांडला?

उत्तर: उद्धव ठाकरे यांनी जनसुरक्षा कायद्याला सडलेल्या मानसिकतेचे प्रतीक मानले आणि त्याला विरोध करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी या कायद्यात देशद्रोहाचा उल्लेख नसल्याचे नमूद केले आणि हा कायदा हुकूमशाहीकडे नेणारा असल्याची टीका केली. त्यांनी यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथील निर्धार परिषदेत सांगितले की, हा कायदा लोकशाहीला धोका आहे आणि याविरोधात संघर्ष करणे गरजेचे आहे.

प्रश्न: उद्धव ठाकरे यांनी डावे आणि कडवे यांच्याबाबत काय मत व्यक्त केले?

उत्तर: ठाकरे यांनी डावे आणि कडवे यांच्यावर टीका करताना म्हटले की, संविधानात डावे किंवा कडवे असा उल्लेख नाही. त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला “आयत्या बिळावर नागोबा” म्हणून संबोधले आणि त्यांच्याकडे स्वतःचे आदर्श नसल्याने ते दुसऱ्यांचे आदर्श चोरतात, असा टोला लगावला. तसेच, वल्लभभाई पटेल यांना पंतप्रधान केले असते तर संघ अस्तित्वातच राहिला नसता, असेही ते म्हणाले.

प्रश्न: उद्धव ठाकरे यांनी काय आवाहन केले?

उत्तर: 79 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या आदल्या दिवशी, उद्धव ठाकरे यांनी देशप्रेमाच्या धाग्याने एकत्र येण्याचे आणि स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याची गरज असल्याचे आवाहन केले. त्यांनी लोकशाही तडफडत असल्याची चिंता व्यक्त केली आणि हुकूमशाहीकडे देश चालल्याचा इशारा दिला. तसेच, चीनसारख्या देशात सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांचे काय होते, याचा दाखला देत सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले.

