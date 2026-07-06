डेंजर बातमी! महाराष्ट्रा’वर’ ढग संकट... थेट अंतराळामधून ISRO Satellite पाठवलेल्या फोटोंमध्ये आहे तरी काय?

भारतातील अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार ते अती मुसळधार पाऊस पडतोय. मात्र उशीराने आलेला मान्सून अचानक एवढा का कोसळतोय याचं कारण भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोने शोधून काढलं आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या इनसेंट-3 डीआर हवामान उपग्रहाने भारतावर एकाच वेळी सक्रिय असलेल्या दोन मान्सून प्रणालींचे स्पष्ट चित्र टिपले आहे. उपग्रहाच्या प्रतिमांमध्ये महाराष्ट्रासह पश्चिम भारत आणि पूर्व भारतावर अतिशय थंड व उंच ढग दिसत आहेत. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, हे ढग मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचे संकेत आहेत.
पूर्व-मध्य अरबी समुद्रापासून कोकण किनारपट्टीपर्यंत अरबी समुद्रातील मान्सून प्रणाली पसरली आहे. त्यामुळे मुंबई, कोकण आणि आसपासच्या भागांत जोरदार पाऊस सुरू आहे. पश्चिम किनारपट्टीलगत सक्रिय असलेला द्रोणीय पट्टा आणि अरबी समुद्रातून सतत येणारा बाष्पयुक्त वारा या प्रणालीला बळ देत आहेत. त्यामुळे दिवसभरातही पावसाचा जोर कायम राहणार आहे.
पूर्व भारतावर बंगालच्या उपसागरातील आणखी एक शक्तिशाली मान्सून प्रणाली सक्रिय आहे. उपग्रहाच्या प्रतिमांमध्ये ओडिशाचा किनारी भाग, गंगेच्या खोऱ्यातील पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशावर दाट ढगांचे मोठे आच्छादन दिसत आहे. या ढगांमध्ये अनेक ठिकाणी मेघगर्जनेसह अतिमुसळधार पाऊस पडत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. बंगालच्या उपसागरातून सातत्याने मिळणारा मोठ्या प्रमाणातील बाष्पयुक्त वारा आणि वातावरणातील अनुकूल स्थितीमुळे या ढगांची उंची वेगाने वाढत आहे. ही प्रणाली हळूहळू भूभागाकडे सरकत असून पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार आणि ईशान्य भारतातील अनेक भागांत व्यापक पावसाची शक्यता आहे.
बंगालच्या उपसागरातील दुसरी मान्सून प्रणाली पश्चिम बंगाल, बांगलादेश आणि ईशान्य भारतापर्यंत पसरली आहे. या भागांतही मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
इनसॅट-३डीआरच्या अवरक्त प्रतिमांमध्ये 3 दोन्ही प्रणालींमधील ढगांचे माथे अतिशय थंड आणि चमकदार पांढरे दिसत आहेत. हवामानशास्त्रात अशा ढगांमुळे तीव्र मेघगर्जना आणि मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता अधिक मानली जाते.
भारतीय हवामान विभागाने महाराष्ट्र, कोकण, गोवा आणि पश्चिम बंगालच्या काही भागांसाठी पुढील 24 तास मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. सखल भागांत पाणी साचण्याची शक्यता असून कमी दृश्यमानता आणि रस्त्यांवर पाणी साचल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो. डोंगराळ भागांत भूस्खलनाचा धोकाही कायम असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.