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डेंजर बातमी! महाराष्ट्रा’वर’ ढग संकट... थेट अंतराळामधून ISRO Satellite पाठवलेल्या फोटोंमध्ये आहे तरी काय?

मुंबई आणि उपनगरांबरोबरच महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये शुक्रवारपासून सुरु असलेला पाऊस आज सोमवारीही कोसळताना दिसत आहे. यामागील कारण इस्रोने शोधून काढलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 06, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:46 AM IST
डेंजर बातमी! महाराष्ट्रा’वर’ ढग संकट... थेट अंतराळामधून ISRO Satellite पाठवलेल्या फोटोंमध्ये आहे तरी काय?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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