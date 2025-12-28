मुंबई लोकलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी ब्लू प्रिंट तयार! जाणून घ्या पश्चिम आणि मध्य रेल्वेची महत्त्वाकांक्षी योजना

Mumbai Local Trains Crowd Management Blueprint Ready: मुंबईची लाइफलाईन म्हणजे मुंबईची लोकल ट्रेन. लोकल ट्रेनमधून अनेक हजरो लोक रोज प्रवास करतात. याच प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. लोकल तसेच लांब पल्ल्याच्या रेल्वे सेवांमधील वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी पश्चिम आणि मध्य रेल्वेने सविस्तर आराखडा तयार केला असून 2030 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, पश्चिम रेल्वेवरील ब्लॉकमुळे बोरीवली–कांदिवली विभागातील लोकल सेवा रविवारी मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होणार आहे. या दिवशी तब्बल 235 लोकल ट्रेन रद्द राहणार आहेत. मात्र नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी 8 विशेष ट्रेन चालवण्यात येणार आहेत.
मध्य आणि पश्चिम रेल्वे सध्या लोकल आणि एक्सप्रेस सेवांची क्षमता वाढवण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा उभारायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये नवीन टर्मिनल्सचा विस्तार, अतिरिक्त प्लॅटफॉर्मचे बांधकाम, नवीन पिट लाईन्स, होल्डिंग व स्टेबलिंग लाईन्सचा विकास, शंटिंग व्यवस्थेत सुधारणा, मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स उभारणी, देखभाल सुविधांचा विस्तार तसेच सिग्नलिंग, ट्रॅफिक सुविधा आणि मल्टी-ट्रॅकिंग अशा कामांचा समावेश आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या पश्चिम रेल्वेकडून मुंबईहून 44 लांब पल्ल्याच्या गाड्या धावतात. या संख्येत वाढ करून ती 65 करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, विद्यमान गाड्यांमध्ये दररोज सुमारे 70 कोच वाढवण्यात येणार असून प्रत्येकी 1 ते 2 डबे वाढवले जातील.
मध्य रेल्वे सध्या मुंबईहून 82 लांब पल्ल्याच्या गाड्या चालवते. भविष्यात यामध्ये 30 प्रायमरी मेंटेनन्स आणि 38 रिटर्न ट्रेनची भर पडणार आहे. उपनगरीय सेवांबाबत सांगायचे तर सध्या मध्य रेल्वे 1820 आणि पश्चिम रेल्वे 1406 लोकल सेवा चालवते. सीआरकडे 3 आणि डब्ल्यूआरकडे 3 कार शेड आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या मते, मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) पायाभूत कामे पूर्ण झाल्यानंतर लोकल सेवांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. काही मार्ग केवळ लोकल सेवांसाठी राखीव करण्यात येणार आहेत. पश्चिम रेल्वेने 2030 पर्यंत 165 अतिरिक्त उपनगरीय सेवा सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर मध्य रेल्वे 584 सेवा वाढवणार आहे. अशा प्रकारे पुढील पाच वर्षांत एकूण 749 नवीन लोकल सेवा सुरू होण्याची योजना आहे.
“प्रवाशांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी विविध शहरांमध्ये कोचिंग टर्मिनल्सचा विस्तार तसेच परिचालन क्षमतेत वाढ केली जात आहे. या उपक्रमामुळे रेल्वे नेटवर्क अधिक सक्षम होईल आणि देशव्यापी संपर्क व्यवस्था मजबूत होईल,” असे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
• मुंबई सेंट्रल–बोरीवली सहावी लाईन
• बोरीवली–विरार पाचवी व सहावी लाईन
• विरार–दहाणू रोड तिसरी व चौथी लाईन
• नायगाव–जुईचंद्रा डबल कॉरिडॉर लाईन
• 15 डब्यांच्या लोकलसाठी स्टेशन विस्तार
• परेल–कुर्ला पाचवी व सहावी लाईन
• कल्याण–कसारा तिसरी व चौथी लाईन
• कल्याण–कर्जत तिसरी व चौथी लाईन
• कल्याण स्थानक पुनर्रचना
• 15 डब्यांच्या लोकलसाठी स्टेशन विस्तार